Ventura Pons: "El mejor servicio a mi país es hacer bien mi trabajo"

"El mejor servicio a mi país es hacer bien mi trabajo", ha asegurado hoy el cineasta catalán Ventura Pons, que actualmente está rodando en Mallorca "una cuarta parte" de su próxima película "Shake it, Baby!".

Pons, acompañado de los actores que participarán en el que será su "primer musical", ha recordado en rueda de prensa que nació "en el año 45, cuando gobernaba Franco" y ha resaltado que no se puede volver "a la España negra de antes".

"Aunque mis ideas políticas no importan ahora mismo, tengo claro que si crees en algo, tienes que luchar", ha asegurado el director. "Las cosas no están bien ahora, ciertamente, pero no viviremos nunca más", ha precisado.

Según Pons, "Shake it, Baby!" será "una película sobre adicciones" y una propuesta "llena de canciones" que tendrá "un final feliz".

El filme, además de rodarse en Valldemossa y varias zonas de Mallorca, transcurrirá en Londres, Gerona, Banyoles y Cadaqués, entre otros escenarios.

"Shake it, Baby!" se graba en inglés, "el idioma del mundo", según Pons, y se nutre de canciones catalanas "de toda la vida".

El director ha detallado que en la película se reproducen hasta 17 temas de Lluís Llach, canciones de Maria del Mar Bonet, cuplés y una sardana. "Mezclar música catalana con la tradición británica me sedujo", ha indicado.

"La idea de esta película surgió una tarde en Cadaqués", ha explicado Ventura Pons.

"Había hecho dramas, comedias, pero nunca un musical", ha dicho Pons, quien ha asegurado: "Las películas son mías hasta que las acabo; después, ya significan algo para los espectadores".

Preguntado por si la película busca transmitir algún mensaje, Pons ha dicho: "¡Alegría!, este es el mensaje".

El cineasta catalán no ha querido desvelar el presupuesto del filme, porque "eso nunca se dice", y ha concluido su rueda de prensa asegurando que "el amor es lo más importante en la vida".

Los personajes de "Shake it, Baby!", que van de un psiquiatra a un informático y una actriz francesa, los encarnan actores como Karme Màlaga, Billy Cullum, Toni Vallés, Siân Phillips, Gary Wilmot, Vicky Peña, Mathew White, Minnie Marx, Usha Jadhav, Juha Sorolla y Joan Laínez.

Entre los intérpretes, que cantan diferentes temas del filme, también está el Mallorca Gay Men Chorus.