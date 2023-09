El actor Gabriel Guevara, detenido por la policía en Venecia

El joven actor español Gabriel Guevara ha sido detenido este domingo por la policía italiana en Venecia, en relación “a un antiguo proceso en Francia”, según ha informado su abogado en un comunicado al que ha tenido acceso elDiario.es.

Se trata de un proceso judicial del que “en España ya salió resuelto a su favor con todas las absoluciones”, tras una denuncia siendo el actor menor de edad, afirma su representante legal, que califica la actuación policial de “error en una retención” que entiende como “irregular”. Según Europa Press, que cita a fuentes de su abogado, se trata de un presunto delito de violencia sexual y por el que habría sido emitido una orden de detención internacional.

Gabriel Guevara, de 22 años, ha trabajado en la serie televisiva para adolescentes Skam España (Movistar+), HIT (TVE) y en Señoras del (h)AMPA (Prime Video), entre otras, y ha protagonizado la comedia romántica juvenil Culpa mía (Prime Video, 2023), debut en largo del director de videoclips Domingo González. Es hijo de la actriz y modelo Marlène Mourreau y del bailarín Michel Guevara.

La organización de la Mostra de Venecia, que se celebra estos días en el Lido, se ha desvinculado de la presencia de Guevara en la ciudad. El actor se encontraba allí para la entrega de los premios Filming Italy Best Movie Award que se realizan en el ámbito de la Mostra pero no como parte de ella. En ese evento, Guevara recibió el reconocimiento Filming Italy Best Movie International Award Young Generation por su papel en la película Culpa mía.