Agenda cultural para tiempos de coronavirus: todo lo que puedes hacer el viernes 20 sin salir de casa

Ya casi ha llegado el fin de semana. Hemos superado estos días de confinamiento, y vamos a superar los que quedan. Ahora es más necesario que nunca mantener el cerebro despierto, distraerse y alejar pensamientos intrusivos. Lo recomiendan los psicólogos para acatar el confinamiento sin sacrificar nuestra salud mental por el camino. "Quédate en casa" ha dejado de ser una sugerencia para convertirse en una urgencia sanitaria y en una necesidad civil.

El confinamiento, no obstante, no tiene por qué significar un paréntesis tan limitante y restrictivo a nuestra vida cultural como podríamos pensar. Decenas de artistas, músicos e intérpretes proponen estos días conciertos y encuentros online, que no ponen en riesgo la salud de nadie. Día a día se realizan múltiples actividades que iremos recogiendo aquí, en nuestra guía de actividades para no renunciar a la cultura y el ocio a pesar del confinamiento.

Cine & Series

Rakuten TV ofrecerá más de 100 películas sin pagar para acompañar a todos aquellos que permanecen en sus hogares. Puedes ver los títulos disponibles en la zona FREE del servicio. Entre las películas disponibles destacan Manolito Gafotas, Oliver Twist, Precious o El perfume.

La distribuidora catalana Pack Màgic publicará gratis una película infantil cada 48 horas en su canal de Youtube. L'hivern i la primavera al regne d'Escampeta es la primera que han subido.

Filmin estrena The Filmin Times, un proyecto que pretende narrar la historia contemporánea de Europa a través del cine. Ambiciosa iniciativa que organiza los estrenos a modo de portada de periódico digital, y mediante la cual accedes al visionado de películas como Shoah, o El joven Karl Marx.

La serie documental Nerfeadas, que aborda las barreras de género en el sector del videojuego a través de entrevistas con más de 20 profesionales, sigue disponible en Youtube. Hablamos con su guionista aquí.

Si tras esta semana de encierro sigues dando vueltas a los catálogos de las plataformas, en Vertele han preparado una selección de las ficciones españolas más recordadas para reengancharnos durante la cuarentena.

Y si la nostalgia no es lo tuyo: también te recomendamos 6 series para mantener un espíritu positivo contra el coronavirus.

¿Sabes que cantar libera endorfinas? El canto libera esos neurotransmisores que nos levantan el ánimo y ponen de buen humor. Justo lo que necesitamos en estos tiempos de cuarentena por el coronavirus. Por eso hemos seleccionado nueve películas para darlo todo delante del televisor este finde, y hacerte un Tom Cruise en Risky Business.

Lecturas

La editorial Astiberri ha puesto en marcha #AstiberriEnPijama. A partir de hoy te puedes descargar gratis La balada del norte, de Alfonso Zapico. Además, el autor charlará en directo a través de la cuenta de Instagram de la editorial (@astiberri_ediciones) y tendrás la oportunidad de enviarle tus preguntas al autor. En Cultura hemos hablado de los dos primeros tomos, y con el autor del tercero.



Ediciones Cátedra comparte estos días desde su perfil de Twitter, vídeos de sus autores y recitales. También charlas sobre historia, arte, poesía, teatro...

Nubico, la plataforma de lectura digital de Planeta, ofrece ahora una prueba gratuita de 15 días. Lo que significa que puedes acceder a 50.000 libros y más de 80 revistas, aquí.

La editorial Alpha Decay ha hecho llegar a través de Olivia Sudjic, autora de Expuesta. Un ensayo sobre la epidemia de la ansiedad, unos consejos para combatir la ansiedad, que pueden ayudar a hacer más llevadero el confinamiento. Esperamos que os sean útiles. En Cultura hablamos del interesante ensayo de Sudjic aquí.

La Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) sigue funcionando con normalidad y facilita el acceso gratuito a más de 8.000 obras distintas, 850.000 objetos digitales i 20.000 ejemplars de hemeroteca de libre consulta.

En España tenemos unas 20 bibliotecas menos que hace una década, pero en muchas comunidades hay más que antes, y el número de usuarios y los préstamos han crecido. Durante la crisis de 2008, las bibliotecas estuvieron ahí, como te contamos en este artículo. En esta crisis también lo están, en el ámbito virtual: solo tienes que consultar la disponibilidad de los catálogos online tu comunidad autónoma.

La editorial Gustavo Gili pone en marcha #GGEnCasa, facilitando la descarga gratuita de muchos libros de manualidades. Puedes descargarte proyectos de cerámica, papel, bordado, ganchillo, cosmética, estampación y arte floral aquí.

Roca editorial ha puesto gratis y a disposición de los lectores varios de sus títulos con la campaña #YoMeQuedoEnCasaLeyendo. Hoy destacamos el libro colectivo Derribar los muros y la ficción detectivesca Despiértame cuando acabe septiembre de Mónica Rouanet. Consulta la lista completa aquí.

Conciertos y recitales

A las 16:30h, arranca hoy el festival #QuedarteEnCasa. Lo harán con una actuación del artista urbano Subze en Instagram. El festival seguirá con múltiples grupos. Consulta la programación en @quedarteencasa.

A las 16:00h empieza la programación del último día de #VuelaEnCasaFestival, con múltiples artistas, formaciones musicales y cantautores retransmitiendo desde sus cuentas de Instagram.

A las 16:30h se celebra el último día del festival #MiCasaEsMiEscenario. Cantautorxs emergentes retransmitirán en directo desde Instagram y Facebook.

View this post on Instagram ¡Ya tenemos los horarios! ¿Te apuntas? 🥨🥨🥨🥨 A post shared by Mental Noise (@mentalnoiseorg) on Mar 16, 2020 at 5:01am PDT

Desde las 17:00h, el festival #QuédateEnCasa ofrecerá múltiples actuaciones desde los perfiles de Instagram de distintos artista.

A las 18:30h arranca la iniciativa Poesía en tu sofá, un proyecto de muchxs jóvenes artistas, que recitarán versos desde sus cuentas de Instagram. Durará todo el fin de semana.

Museos & Arte

El IVAM sigue activo virtualmente: las exposiciones que no se pueden visitar por el cierre de la pinacoteca valenciana, se pueden descubrir a través de su canal de Youtube, y su actividad en redes sociales.

El centro Tabacalera recuerda que Promoción del Arte dispone de un completo catálogo de visitas virtuales para que el público pueda acceder, de manera digital, a sus exposiciones. Puedes visitar las últimas antes de su cierre debido al Covid-19: Joan Rabascall. Tout va bieny Technical Images. Almudena Lobera.

El Museo del Prado comparte en Facebook e Instagram una visita guiada por las plantas del jardín de las Delicias del Bosco. Nosotros ya repasamos en su momento la importancia de las plantas en algunas obras del museo, recopiladas por el libro El jardín del Prado, del profesor Eduardo Barba.

La Casa Encendida, dentro de la campaña #MeQuedoEnCasa, ofrece una completa programación online. Hoy recuperan la última edición de she makes noise, el festival de la creación musical electrónica y audiovisual con perspectiva de género, pionero en España.

El MACBA de Barcelona ha iniciado durante el confinamiento un diario de publicaciones que recorre distintos aspectos expositivos y museísticos del centro, así como recorridos por intervenciones artísticas de la pinacoteca.

Ya está disponible la visita virtual por la exposición Rembrandt y el retrato en Ámsterdam 1590-1670 del Museo Thyssen-Bornemisza.

Teatro, ópera y espectáculos

La compañía de teatro LaJoven ha facilitado el acceso en Youtube de alguna de sus obras. Se pueden ver Playoff, de Marta Buchaca Dirigida por José Luis Arellano García,La edad de la irade Nando López Dirigida por José Luis o Fortunata y Benito de Laila Ripoll.

El Teatro Kamikaze, a través de la campaña #KamikazeEnCasa, ofrece multitud de lecturas, contenidos y obras representadas en el teatro aquí.

El Teatro Flumen de Valencia ofrece algunas de sus obras gratis en Youtube. Se puede ver el musical Tatuaje, la comedia de enredos Aguacates, o el espectáculo familiar Peter Pan, la batalla final.

La Ópera de Viena ofrece en abierto una programación de óperas y ballets a través de su portal web. Las emisiones comienzan a las 19:00h (18:00 hora peninsular) o a las 17:00 (16:00 hora peninsular) dependiendo de la duración de las obras. Cada representación estará disponible durante 24 horas y para acceder a ellas solo hace falta el registro en la web. Entre las obras disponibles se cuentan el ciclo de cuatro óperas de El anillo del nibelungo, de Wagner o una Tosca de Puccini con el barítono español Carlos Álvarez.

A través de la plataforma My Opera Player, el Liceu de Barcelona, en colaboración con el Teatro Real, ha facilitado el acceso a algunas de sus obras. Ahora puedes ver Madama Butterfly, de Giacomo Puccini. Solo tienes que entrar y registrarte utilizando el cógido OperaEnCasa.

A partir de las 19:30h (00:30 hora peninsular), podrás ver a través de la web de The Metropolitan Opera La Fille du Régiment, de Donizetti, dirigida por Marco Armiliato y protagonizada por Natalie Dessay y Juan Diego Flórez. La obra se podrá ver gratis durante las siguientes 20 horas. Ahora mismo está disponible La Traviata, de Verdi, en la misma web.