9 películas para cantar delante de la televisión y silenciar el encierro del coronavirus

¿Te gusta cantar? Pues estás de enhorabuena. El canto es una actividad con numerosos beneficios para nuestra salud, entre los que se encuentra la liberación de endorfinas, que son los neurotransmisores que nos levantan el ánimo y ponen de buen humor. Sí, justo lo que necesitamos en estos tiempos de cuarentena por el coronavirus.

Aunque la ducha sea el lugar en el que probablemente más personas se metan en la piel de las estrellas del pop, cantar delante de la televisión se lleva igualmente una buena parte del pastel. Y no solo mientras jugamos al Singstar —si lo tenéis, nunca habéis tenido mejor excusa para desempolvarlo—, también viendo películas que nos hagan levantarnos del sofá para darlo todo. Cintas que nos emocionen y transporten a otros universos que no estén sucumbidos al devenir de la propagación del coronavirus. Por ello, aquí va una selección de 9 títulos con los que no podréis resistiros a entonar hits y mover el cuerpo.

Sing Street

¿De qué va? Dublín, 1980. La recesión económica obliga a Conor a abandonar la comodidad de la escuela privada en la que estudiaba y tener que sobrevivir en la pública del centro de la ciudad, donde el clima es mucho más tenso. Encontrará un rayo de esperanza en la misteriosa y cool Raphina. Con el objetivo de conquistarla, la invita a ser la estrella en los videoclips de la banda que quiere formar. Ella accede, y ahora Conor debe cumplir su palabra. Así que se cambia el nombre a "Cosmo" y se sumerge en las vibrantes tendencias de la música rock de los años 80, forma su banda y se entrega a componer canciones y a grabar videoclips.

¿Por qué hay que verla? Dirigida por John Carney (Once, Begin Again), esta película es una inyección de ternura, amor y buen rollo. Su carismático protagonista se mete en seguida en el corazón de quien va siguiendo su historia y la de su banda. Querrás escuchar sus canciones según acabes de verla y, además, suenan The Cure, Duran Duran, The Police y Génesis.

¿Dónde puedo verla?Sing Street está disponible en Amazon Prime Video y en Filmin.

Mamma Mia

¿De qué va? Sophie Sheridan tiene veinte años y está a punto de casarse con Sky. La joven vive en una isla griega, en el hotel que regenta su madre Donna, que nunca le ha dicho quién es su padre. Cuando Sophie encuentra el antiguo diario de su madre, descubre la dirección de tres hombres que podrían serlo y decide invitarlos a su boda sin que Donna se entere. Todo se complica cuando Sam, Harry y Bill llegan a la isla. Juntos intentarán resolver el misterio de quién es el verdadero padre de Sophie y quién la llevará al altar.

¿Por qué hay que verla? Además de por su reparto, liderado por Meryl Streep, Mamma Mia es la versión en cine del musical de teatro basado en las canciones de ABBA, desde Dancing Queen a Super Trouper. Nada más que añadir.

¿Dónde puedo verla? Forma parte del catálogo de Netflix y de Amazon Prime Video.

Amazing Grace

¿De qué va? En enero de 1972, Aretha Franklin actuó durante dos días dando un concierto de gospel en la Iglesia Bautista Misionera New Temple de Los Ángeles, grabando lo que se convertiría en su álbum más vendido, Amazing Grace. Las sesiones fueron filmadas por un equipo de rodaje liderado por el director Sydney Pollack, pero el material de archivo terminó en una bóveda y ha sido durante 4 décadas uno de los tesoros cinematográficos perdidos de la música del siglo XX. Antes de la muerte de Pollack en 2008, el cineasta expresó su deseo de que se completara la película, y el productor Alan Elliott lo abordó dando lugar a este documental.

¿Por qué hay que verla? Porque es una experiencia religiosa independientemente de tu fe, difícilmente comparable a nada que vayas a poder ver y sentir en pantalla. Amazing Grace permite al espectador asistir a un concierto de la reina del soul, al tiempo que funciona también como retrato de la sociedad afroamericana de la época. Consejo: subid bien el volumen y permitiros aplaudir y vitorear cada una de sus canciones.

¿Dónde puedo verla? Actualmente está disponible en Movistar.

Los clásicos de Disney y High School Musical

Es difícil quedarse solamente con uno, y lo sentimos por el resto de películas del mundo, pero nada como las de Disney para animarse a entonar sus temas. El ciclo sin fin, Un mundo ideal, Bajo del mar, Busca lo más vital y Colores en el viento llevan demasiado tiempo formando parte de la banda sonora de nuestras vidas como para pensar que los títulos a los que pertenecen no vayan a ser clave en estos días de encierro. Nada como la factoría de ratón para sumergirnos en realidades de fantasía y mucho color. Podéis haceros ciclos e incluso proponeros el reto de revisitar la filmografía por fecha de estreno.

El rey león, Aladdin, La Sirenita, Hércules, Pocahontas, Tarzán, La Bella y la Bestia, Mulán, El libro de la selva... La lista es interminable. Y, a todos estos clásicos de la animación, sería imperdonable no añadir High School Musical. Nada como volver a la etapa del instituto y revivir la historia de amor entre Troy y Gabriella.

¿Dónde puedo verlas? A partir del 24 de marzo, todos los títulos estarán disponibles en Disney+ y en Movistar+. Muchos de ellos ya forman parte del catálogo de la segunda plataforma.

Dando la nota

¿De qué va? Beca es una joven universitaria que prefiere estar sola a tener que aguantar a gente que no le aporte nada, motivo por el que apenas tiene amigos. Todo cambia cuando le obligan a integrarse en un grupo de canto formado por chicas muy diferentes entre sí. Pronto despierta en ella el deseo de que juntas puedan hacer algo diferente, salirse de los esquemas del rancio y anticuado estilo que practican y entonar melodías populares de forma fresca, con una personalidad que las identifique. Ese será el comienzo de una nueva aventura.

¿Por qué hay que verla?Dando la nota puso en el radar el canto a capela. Anna Kendrick lidera esta cinta en la que podrás escuchar canciones como Don't stop the music, Pirce tag y Just the way you are como nunca antes. Además, querrás aprenderte la coreografía del vaso de Cups (When I'm gone) . Con un poco de suerte, el largometraje te encantará y después podrás verte sus dos secuelas.

¿Dónde puedo verla? Forma parte del catálogo de Amazon Prime Video y de Sky.

Dos dramones indispensables

Habíamos comentado que cantar libera endorfinas y ayuda a estar de buen humor. Por lo tanto, ¿por qué proponer dos dramas? Básicamente para ayudar a liberar tensión. La impotencia cuesta más expresarla cuando estamos encerrados entre cuatro paredes, así que por qué no invitar a nuestras lágrimas a derramarse junto a las de los protagonistas de estas películas. Para ello, nuestras apuestas son 'Moulin Rouge' y 'Ha nacido una estrella'.

La primera viaja al parís bohemio de 1900 para contar la historia del amor imposible entre Satine (Nicole Kidman), estrella del Moulin Rouge y Christian (Ewan McGregor), un joven escritor que en seguida se enamora de ella. Todo ello mientras suenan Your Song, Elephant Love Medley y El tango de Roxanne. Y tranquilos, en los créditos sonará Lady Marmalade que os ayudará a terminar con el ánimo bien arriba gracias al vozarrón de Christina Aguilera.

Aunque de Ha nacido una estrella se han filmado unas cuantas versiones, vamos a quedarnos con la última, dirigida por Bradley Cooper en 2018. El actor interpreta a Jackson Maine, una estrella consagrada de la música, aunque solitaria y alcohólica, que conoce a Ally (Lady Gaga), una joven artista que trata de hacerse su hueco en el mundo del espectáculo. Un camino que se volverá más duro de lo que esperaba. A estas alturas, pocas son las personas que quedan sobre la faz de la tierra que no conozcan Shallow pero, además de este himno, podrán entregarse a otros temas como La Vie en Rose, I'll always remember us this way, I'll never love again y Music to my Eyes.

¿Dónde puedo verlas?Moulin Rouge puede disfrutarse en Vodafone TV, mientras que Ha nacido una estrella forma parte del catálogo de Movistar.

La llamada

¿De qué va? María y Susana son dos adolescentes que pasan los veranos en el campamento de monjas La brújula, en Segovia. Un lugar aislado y sin cobertura, del que aun así consiguen escaparse para irse de fiesta por la noche. Una de estas veladas, al volver a casa, a María se le aparece un Dios que le canta por Whitney Houston. Una llamada que lo cambiará todo, aunque ella no será la única en experimentar una revelación.

¿Por qué hay que verla? Anna Castillo, Belén Cuesta, Macarena García y Gracia Olayo forman un cuarteto de comedia con el que no pararás de reír. La película, que adapta la versión teatral también dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, incluye un concierto de Henry Mendez, la canción La llamada por la que Leiva se llevó el Goya y, entre otros, el temazo Lo hacemos y ya vemos, del que poco tardarás en aprenderte su coreografía. Ideal para mantener el cuerpo activo cual sesión de zumba.

¿Dónde puedo verla? La película está disponible en Netflix y, cuando la crisis del coronavirus acabe, podrás repetir viendo el musical en el Teatro Lara de Madrid.