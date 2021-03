Ben Harper, estrella de un festival Portaferrada vivo pese a la pandemia

Sant Feliu de Guíxols (Girona), 30 mar (EFE).- El estadounidense Ben Harper es la principal estrella internacional de la programación del festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona), que se ha presentado este martes con la etiqueta de "resiliente" por su capacidad de mantenerse vivo pese a la pandemia.

El pop español estará representado por artistas tan conocidos como Sergio Dalma o Rosario, pero también por La Oreja de Van Gogh, India Martínez, Bad Gyal, Rozalén o María Arnal y Marcel Bagés, además de por los artistas que conforman los dobles conciertos de Sidecars y Sidonie e Iván Ferreiro y Xoel López, o el grupo catalán Oques Grasses.

La cita ya resistió hace un año en plena cascada de suspensiones de este tipo de propuestas y, este 2021, propone nombres que difícilmente se podrán ver este verano en otros escenarios por los problemas de movilidad, como el de Harper, pero también el de sus compatriotas de Kool and the Gang o el de la banda de tributo argentina God Save The Queen.

Esas dificultades para contar con artistas internacionales se refleja en el aplazamiento de los conciertos de Simple Minds y Jamie Cullum para 2022, pero el director del Portaferrada, Iñaki Martí, responsable de la promotora que lo organiza, TheProject, ya ha confirmado durante la presentación de este martes que habrá nuevas incorporaciones.

El festival, que llega a su 59 edición, contará con cerca de cincuenta espectáculos, que comenzarán el fin de semana del 8 al 11 de julio.

La sede principal será el Guíxols Arena, como ya sucedió el año pasado para facilitar el cumplimiento de los protocolos sanitarios con un aforo previsto del 50 por ciento, aunque habrá otros escenarios como el de la Plaza de la Abadía.

Ese espacio acogerá como el año pasado un ciclo de cinco conciertos "en los que la música clásica es eje, pero con visión muy transformadora", según el director artístico de la cita, Albert Mallol, que ha avanzado los nombres de Folkestral, Quartet Brossa and Friends, Olvido Lanza, Carles Font y Northern Cellos.

Nomo Nàutic y Las Vegas, en el entorno del puerto, se estrenarán como escenarios al aire libre para acoger una serie de actuaciones a cargo de voces femeninas como las de Núria Graham, Renaldo and Clara, Joina, Maria Jaume y la argentina Delfina Cheb.

El alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, ha destacado durante la presentación que "el festival no se para", y ha recordado que el año pasado ya fue un éxito que quieren repetir.

La organización trabaja con la perspectiva de unas circunstancias similares a las de 2020, en las que no había toque de queda y, según Albert Mallol, se contempla el cartel como "un regalo al público que durante 59 años ha seguido el festival".

El concejal responsable del festival, Josep Saballs, ha puesto como ejemplo el concierto de la semana pasada en el Palau Sant Jordi de Barcelona a cargo de Love of Lesbian, donde se impusieron condiciones sanitarias que evitaron el mantenimiento de distancias entre espectadores, como ejemplo "de que la cultura es segura".