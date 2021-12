'El buen patrón' triunfa en los Forqué

'El buen patrón' triunfa en los premios Forqué y se consolida como favorita en su camino a los Goya. La comedia de Fernando León de Aranoa sobre un empresario caciquil, al que interpreta Javier Bardem, se alzó este sábado con el Forqué a mejor largometraje y el premio a mejor actor. El film ya hizo historia al obtener 20 nominaciones a los premios anuales de la Academia y representará a España en la próxima edición de los Oscar.

Ni León ni Bardem estuvieron presentes en el Palacio Municipar Ifema Madrid, en una gala que homenajeo a la movida madrileña. Si estuvo Blanca Portillo, que recogió su premio a mejor actriz por su interpretación de Maixabel Lasa, la política y activista vasca y viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA en el años 2000, que se sentó con los verdugos de su marido. "Me ha tocado contar la (historia) de una mujer increíble. Maixabel Lasa es un ángel", dijo la actriz al recoger el Forqué. 'Maixabel', la película de Icíar Bollaín se ha llevado también el premio al cine en educación y valores.

En el apartado de series, los premios que desde 1996 entrega la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), reconocieron a 'Hierro', de Pepe Coria, como mejor serie de ficción. Su protagonista, Candela Peña, que se llevó el Forqué a mejor interpretación femenina recordó que "sin los guionistas, no hay nada" y que "si no hay unos productores que producen, no se puede hacer nada". Javier Cámara ganó el premio mejor interpretación masculina por su papel de político corrupto en 'Venga Juan'.

'100 días con la Tata', el road trip documental asaltado por el confinamiento de Miguel Ángel Muños y su tía abuela Luisa Cantero, la mujer "más importante" de su vida, que le cuido mientras su madre trabajaba, se alzó con el Forqué a mejor largometraje documental. Y 'El monstruo invisible', la historia de un niño que trabaja en el vertedero de Papandayan, de Javier y Guillermo Fesser, el de mejor cortometraje.

El premio a la mejor película latinoamericana ha sido para 'Noche de fuego', de Tatiana Huezo, que a través de tres niñas y en medio de la guerra contra el narcotráfico relata la violencia que sufren las mujeres en los pueblos de México.

El productor José Antonio Félez ha sido reconocido con el premio de honor de la 27 edición de los Forqué por "su intensa apuesta por el audiovisual nacional durante el siglo XXI".

La gala, conducida por Marta Hazas y Raquel S. Sánchez, contó con la presencia de artistas como Alaska, Javier Gurruchaga, Los Secretos, Mikel Erentxun, La Frontera, La Guardia, Burning, Ana Guerra, Modestia Aparte y Tennessee, que interpretaron temas míticos de los 80 para "homenajear una época clave en la cultura española".