Carlos Valcárcel: “Interlingua crea la conciencia de que nos podemos entender”

Interlingua es un lingua artificial, planificate. Illo esseva create per un gruppo de linguistas in le seculo passate. Le originalitat de interlingua es que illo pare magia cognitive si on es un parlator de un lingua romance. Tu comprende le lingua sin haber lo studiate. Incredibile, nonne? Tu sape interlingua mesmo si probabilemente il es le prime vice que tu la lege…

Sí, exacto, seguramente lo habrás entendido. Felicidades. ¡Tienes el nivel C1 en interlingua! De pronto, tienes superpoderes lingüísticos. Esto ocurre porque interlingua fue pensada así, a partir del léxico y la morfología compartida por un grupo de las principales lenguas romances, que ellos, sus diseñadores, llamaron ‘las lenguas de control’.

Qual ingenio! Una lengua auxiliar internacional, inventada, surgida en el laboratorio, que es como una síntesis de cinco lenguas vivas y transversales: el español, el francés, el italiano, el portugués y el inglés, junto al latín, que hace de cama. Como un nuevo latín futurista o resucitado mediante ingeniería inversa. E pro iste ratione interliguna es perfectemente comprehensibile para te.

Vamos a parlar con Carlos Valcárcel Riveiro (Mourente, 1972), filólogo, especialista en lenguas romances, profesor de francés en la Universidad de Vigo, hablante de interlingua, y lo más fabuloso: el primer influencer de esta lengua planificada y hasta hace poco bastante desconocida. Interlingua es una lengua construida, minoritaria, algo elitista. Gracias a los videos virales de Valcárcel en su cuenta de Tik Tok (se llama Orlophe_vauchertres y tiene cientos de miles de seguidores) está llegando por primera vez al gran público.

¿Influencer de interlingua? Suena a profesión futurista…

Pues el futuro ya está aquí (ríe). A la gente interlingua le recuerda a muchas cosas. Como apela a lo que tú sabes de tu lengua y lo conecta con otras lenguas, pues también te conecta con lenguas de películas, por ejemplo. Hay gente a la que le recuerda a Salvatore, el personaje de El nombre de la rosa, que mezclaba varias lenguas románicas. Otra gente te habla del cityspeak, de la película Blade Runner, que también es una mezcla de idiomas. Pero interlingua es una cosa un poquito más seria.

¿Va más allá de una mezcla simpática de lenguas?

Sí, el principio de interlingua consiste en buscar la raíz del vocabulario común de las lenguas romance. No me quiero poner muy técnico, pero hablamos de los lexemas y de darles una forma estándar común. Mucha gente piensa que es como una mezcla, pero lo que busca son los lexemas y los morfemas más comunes, y eso nos lleva al latín, y a una lengua que está entre el castellano y el italiano para la percepción de algunos.

¿Es como usar el esqueleto común de las lenguas europeas?

Es buscar la parte común básica. Interlingua es el sueño de una señora que era millonaria y que tenía el dinero suficiente como para reunir a científicos, en este caso lingüistas. Financió a un grupo para que buscasen una lengua que funcionase a nivel internacional. Eran Alice Vanderbilt y su marido, unos entusiastas del esperanto. Pero veían que el esperanto tenía un problema: tenías que aprenderlo para entenderlo. Sobre todo si tienes en cuenta que hay lenguas, como las románicas, que, sin necesidad de aprenderlas, ya entiendes bastante. Su idea inicial era mejorar el esperanto para que funcionase a ese nivel, que fuera más interlingüístico.

¿Tardaron mucho?

Al cabo de treinta y tantos años terminan publicando el diccionario y la gramática. Con la mala suerte de que esa señora se muere un año antes.

Mala suerte, sí…

Pero vio los últimos informes. Es un poco el caso de Gaudí.

¿Gaudí?

Claro, porque no vio el final de su obra.

‘Pensamiento catedral’ lo llaman…

Exactamente. Ella lo financió, y pasó una guerra mundial por el medio, y había lingüistas de Europa y América colaborando. Pero no llegó a ver el resultado final, ni llegó a ver mis vídeos. Casi mejor que no los viera (ríe).

Creo que le encantarían tus vídeos, sobre todo porque lo que estáis haciendo es testar por primera vez interlingua a nivel global con centenares de miles usuarios…

Claro. Es una lengua construida, por lo tanto, hay autores, periodos de elaboración, está todo muy certificado y registrado. Se hizo en su momento una encuesta a diferentes profesores de escuela porque se quería garantizar que funcionase de un modo concreto.

¿Como una lengua universal?

El principio de interlingua es distinto al del esperanto. Ambas son lenguas construidas, pero interlingua no pretende ser la lengua de la humanidad, sino ser una lengua auxiliar, que te ayude a comunicarte. Interlingua es un proceso de estandarización de léxico común internacional, básicamente.

¿No tiene la visión utópica del esperanto?

No. Se buscaba que la puedas aprender fácilmente, y que mucha gente o un máximo de personas en el mundo la pueda entender aunque no la aprenda. Por eso tiene este carácter románico, porque es indoeuropeo. Es una lengua indoeuropea porque la mayoría de las personas en el mundo hablamos en una lengua indoeuropea, y dentro de las lenguas indoeuropeas son las románicas y el inglés las más habladas.

Y parece magia, la entiendes sin haberla estudiado…

Es lo que se buscaba. En el momento en que se creó, las personas que viajaban por el mundo eran gente que se dedicaba al comercio, a los negocios, del cuerpo diplomático, profesores universitarios, científicos que iban a congresos… Se buscaba una lengua que no fuese una barrera como es hoy de hecho el inglés, porque, para tener un buen nivel de inglés, necesitas gastar bastante dinero.

Juro que he hipotecado el castillo familiar y que sigo siendo nulo…

En mis vídeos, aunque hablo de lengua y de lingüística, tengo seguidores que no tienen estudios y que los ven y lo entienden. Y esto lo estamos descubriendo ahora, porque yo no empecé a usar interlingua con este objetivo, pero sí que fue pensada para esto y no se había podido probar porque no existía internet. Interlingua era una lengua de una élite, digámoslo así, próxima al grupo de creadores, y era sobre todo una lengua escrita, porque los hablantes se juntaban cada dos años en un congreso mundial y solo hablaban una semana entre ellos. El resto del tiempo estaba cada uno en su casa escribiéndose.

Illo esseva un lingua epistolar…

Y de repente apareció internet y hubo un boom de escribir en interlingua, y ahora estamos en la fase con las redes sociales de vídeos cortos. No fui el primero que hizo vídeos cortos, pero sí quien lo hizo de manera periódica, cada dos días, y funcionó.

¿Cómo sabías el modo en que debe pronunciarse?

Tiene unas reglas de pronunciación digamos que orientativas. Unas reglas de base que son básicamente seguir la pronunciación del latín clásico. Pero, a diferencia de otras lenguas construidas, se buscaba que tuviese el máximo sabor natural de una lengua.

Es curioso que surgiera en EE. UU. el centro de expansión del inglés…

Hay que tener en cuenta que las personas que lo crearon eran occidentales, pero eran lingüistas que intentaron seleccionar un grupo concreto de lenguas. Hay gente que dice: ¿Y por qué no están las lenguas germánicas? Ya está el inglés. ¿Y por qué no el chino? Y el criterio fue que el chino, aunque tiene muchos hablantes, solo se habla en una parte muy concreta del mundo, no es transversal. El inglés se habla en todos los continentes, el español se habla en dos continentes. La única lengua que se sale un poco es el italiano, pero se escogió porque es la lengua más próxima al latín y ayuda a estandarizar las formas para hacerlas más modernas.

¿Pero en un inglés tiene el mismo efecto al escuchar interlingua?

Depende. Hay un mito. La idea de que todos los hablantes románicos o del romance van a entender interligua maravillosamente. Y esto es así y no. Depende mucho de tu repertorio lingüístico.

Quieres decir que el hecho de que yo sepa catalán me ayuda…

Claro. Cuantas más lenguas sepas, indoeuropeas, y románicas en particular, mejor te va a ir con interlingua. Y sobre todo si conoces bien la variedad formal de tu lengua. Porque interlingua es sobre todo lengua culta. Por ejemplo, murciélago. Con murciélago las lenguas de control no coinciden en una palabra común. Entonces se escoge la del latín. Se dice vespertilion. Porque es el truco de interlingua, coger palabras científicas, nombres científicos de plantas y así se estandariza. Pasa con calabaza. Calabaza en interlingua es cucurbita. Es una palabra muy divertida, a los niños les gusta mucho, es muy de Harry Potter, pero es latín. Por eso los biólogos se enganchan con interlingua. O en el mundo de la economía o de la física, todas esas cuestiones técnicas se incluyen.

La gramática de interlingua, sobre todo la morfología verbal, es la del inglés. La gente no se da cuenta, pero los verbos, los determinantes y los plurales son como el inglés Carlos Valcárcel — Filólogo y especialista en lenguas romances

Dame otro ejemplo…

Espejo es especulum. En español tienes especular, o todo el lenguaje técnico que tiene relación con los espejos y con la raíz de especulum. Lo que hace es conectarte con tu lengua formal y con otras lenguas. Pero claro, mi madre no conoce mucho la lengua formal del español y del gallego, entonces le cuesta más entenderlo.

Pero tus vídeos son igualmente virales…

Ahí funciona porque también está el contexto, y yo soy lingüista, además. Enseño lenguas y sé también cómo adaptar la lengua y qué palabras escoger, porque en interlingua tienes muchas opciones, ya se pensó así, y entonces siempre escojo la más próxima a lo que habla la gente. Y es interlingua igual.

La mayoría de tus seguidores están en Latinoamérica. ¿Qué ocurre allí?

Pues que la mayoría de hablantes de lenguas romances están en Latinoamérica. El español es sobre todo una lengua americana, eso lo olvidamos. Y el portugués lo es también. El francés es sobre todo una lengua africana, pues la mayoría de sus hablantes no son nativos y lo hablan en África, y esto lleva a que, si los hablantes romances tienen más facilidad para entender interlingua, es normal que allí se haga viral. No fue una sorpresa para mí, pues soy especialista en lenguas romances. Pero sí que es una sorpresa para la comunidad de hablantes de interlingua, ya que muchos son hablantes de países germánicos.

¿Germánicos y romanos?

Es una cosa curiosa que la gente no sabe.

Pero el germánico estará alejado de interlingua…

Sí. Lo que pasa es que las lenguas germanas y eslavas tienen muchas palabras del latín en sus lenguas formales. Entonces ellos conectan toda esa parte formal de sus lenguas y es como un puente, y les atrae. Las asociaciones más potentes de interlingua están hoy en los países escandinavos, no te lo pierdas. Y en Brasil. Interlingua tiene estos contrastes.

¿Hay como una latinidad por debajo, un amor por el latín?

Una latinidad, exacto. Yo empecé haciendo los vídeos como un challenge, unos vídeos de conversación para mis estudiantes. Pero en cuanto superé los cinco mil seguidores, lo consulté con la universidad y me dijeron que adelante. Yo pensaba que no lo iba a ver mucha gente, pensaba que veían los vídeos por lo simpática que es interlingua, y es verdad que es así. Pero sí que hay una base importante de gente que quiere ver los vídeos porque ahí es donde la gente descubre que es latina. Entre un siciliano y un rumano, los dos entienden el vídeo de interlingua, y les hace de puente. Se crea como una conciencia de que nos podemos entender. Entonces empiezan a surgir comentarios como que todos los hablantes de lenguas romances deberíamos conocer esta lengua.

¿Una identidad latina global?

Es una identidad panlatina que está perdida o estaba perdida.

¿Sabéis cuántos hablantes hay de interlingua?

Es una pregunta recurrente y no se sabe. Hay una organización, la Unión Mundial pro Interlingua, pero lo único que te puede dar es el número de asociados. Que creo que son unos mil y algo. Con interlingua hay un problema y una ventaja. Podemos hablar de hablantes, yo soy hablante de interlingua, porque la hablo, la escribo, la entiendo, pero ¿tú eres hablante de interlingua? No la hablas, pero la puedes entender por oral y por escrito a un nivel C1.

¿Tengo un C1 de interlingua?

Bueno, yo creo que sí.

Io me senti multo felice…

Si puedes leer un texto de filosofía en interlingua, pues no sé qué nivel es ese. Y teniendo en cuenta que el C1 es el habla también coloquial y que interlingua no tiene coloquialismos, porque es una lengua culta, entonces más C1 tienes. ¿Eres un hablante de interlingua? No. Pero eres un usuario de interlingua.

¿Dónde se aprende?

Lo aprendes solo. En internet tú te bajas la gramática.

Entonces es autodidacta.

Sí. La mayoría de hablantes que ves o vas a escuchar en un grupo, y que parece que sea su lengua nativa, en realidad lo aprendió solo en su casa. Y estamos hablando de gente de Suecia, de Dinamarca, de Holanda, que hay bastantes. Hay mucho amor por el latín.

¿Es una koiné moderna, o un pidgin?

Bueno, sí, tiene mucho en común con pidgin. En la gramática de interlingua sí que se fijaron mucho en los pidgin y en las lenguas criollas, y en lenguas como el sabir, por ejemplo, la lengua franca en el Mediterráneo durante la Edad Media.

La lengua del comercio y de los piratas…

Exactamente. La gramática de interlingua, sobre todo la morfología verbal, es la del inglés. La gente no se da cuenta porque es una cosa como muy románica y la sintaxis es románica, pero los verbos, los determinantes y los plurales son como el inglés. Es decir, muy simplificado.

Y te comunicas aunque los otros no hablen interlingua…

Claro. El otro día, Thomas Breinstrup, que es miembro del Consejo Ejecutivo de la Unión Mundial, estaba encantado, porque aquí (en España) podía hablar interlingua y todo el mundo lo entiende. De hecho, estábamos comiendo y le pedía al camarero en interlingua y el camarero es que ni se inmutaba, pensaría que era un italiano a lo mejor, ni siquiera le preguntó en qué lengua le estaba hablando.

¿Se ha estudiado qué ocurre en la mente? Porque me parece un campo fascinante para la neurolingüística…

No se están haciendo investigaciones sobre esto, pero es verdad que, para que entiendas interlingua, tienes que tener todo ese vocabulario, porque activa en tu cerebro un vocabulario que ya conoces. Por ejemplo, contenido es contento. Si digo le contento que io produce, la gente lo saca de content, en inglés. Ahí se activa el inglés. Y es como un sudoku. Es como el buscaminas, a la gente le encanta (ríe).

Pues lástima que haya ganado el inglés como lengua franca.

Interlingua era una lengua un poco elitista. Ahora que ha saltado como algo viral, veremos en qué queda. Pero hay una serie de cursos en internet que están llevando desde la Unión y sí que están viendo que hay un aumento importante de gente que los está haciendo.

¿Tenéis grupos para practicar?

Sí, hay grupos en Telegram. Hay grupos de hablantes también para rajar (ríe). De salseo, y hay unas discusiones terribles allí.

Me imagino ese salseo como una pelea entre senadores romanos…

Interlingua es transversal. Hay gente de extrema derecha, de extrema izquierda, feministas, queer. Hay de todo. Con el esperanto pasa igual.

Pero, al ser tan formal, no sé cómo iréis de insultos...

Interlingua tiene algunos insultos.

Pero insultos de profesor de latín, imagino…

Claro. Suenan muy finos. Idiota es una palabra que existe en interlingua. Tenemos una regla. Si una palabra existe en tres de las lenguas de control o su raíz, eso es directamente interlingua. Funciona también con los anglicismos. Tenemos puta, que ya existía en latín, pero también en portugués, francés… No lo decimos mucho, porque somos muy bien hablados.

Pero algún fillo puta se escapará con tanto salseo…

Sería fillo de puta.

¡Ya insulto en interlingua!

Y merda. Isto es merda suena igual de mal.

¿Qué relación hay entre el empoderamiento lingüístico y tus vídeos de TikTok?

Eso lo digo por los mensajes que recibo. Está el inglés como lengua internacional. Pero, para disfrutar de los beneficios que te da saber inglés, tienes que invertir dinero y tiempo de tu vida. Entonces hay mucha gente que queda excluida de todo eso. Y eso no ocurre con interlingua. Mucha gente joven, que ha acabado frustrada, porque se considera muy mala en idiomas, resulta que con el poco inglés que aprendieron, el poco francés, más el castellano que saben, pueden entender todo interlingua.

¡Superpoderes lingüísticos!

Exacto. Ah, que estás hablando en otra lengua y la estoy entendiendo. Y entonces los empodera muchísimo.

Viral se dirá viral en interlingua ¿no?

Pues imagina. ¿Cómo es en inglés?

Soy un genio…