Del no a 'Malinche' al sí a Qatar con 'Toke', el giro musical de la carrera de Chanel

“Yo tengo muy claros mis principios y yo soy artista. Cuanto más lejos pueda llevar mi arte y que mi mensaje llegue a más personas, más orgullosa voy a estar”. Esta fue la respuesta que dio Chanel el pasado 14 de octubre a quienes criticaron que vaya a interpretar la canción de RTVE y la Selección Española para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. El tema es también el segundo single de la cantante que, cinco meses después de su histórico tercer puesto en Eurovisión con SloMo, no había sacado nada más. El escenario ha cambiado este lunes, con el lanzamiento de Toke —ya disponible en todas las plataformas— y su videoclip oficial.

“Toke, Toke, Toke, Toke, to' el mundo loco pa' que esto rebote. Toke, Toke, Toke, Toke, te estoy llamando papi no te equivoques”, reza el estribillo del título. En la línea de SloMo, mezcla la música urbana con ritmos latinos; y la estética utilizada para el vídeo evoca al estilo del último disco de Rosalía, en especial Motomami.

La celebración del Mundial era ya de por sí controvertida por contar como sede con un país que no respeta los derechos humanos. Una decisión por la que la FIFA fue criticada, RTVE por comprar los derechos de emisión y la propia Chanel por aceptar cantar el tema de la Selección. Convertida en un icono LGTBI después de Eurovisión —en verano llegó a dar el pregón en el Orgullo de Madrid—, hubo quienes no entendieron su vinculación con la competición deportiva. Varias selecciones —entre las que no se encuentra la española—se han mostrado dispuestas a llevar un brazalete arcoíris durante el torneo como respuesta a la criminalización de las personas LGTBI en Qatar. “Yo estaría superorgullosa de llevarlo”, fue el comentario que hizo al respecto en la presentación de la canción.

En el citado pregón que dio en Madrid, indicó que había vivido su elección para la cita como “una suerte” y a la vez una “enorme responsabilidad”. “Muchas de las personas que estáis aquí habréis sentido rechazo por el simple hecho de ser y vivir vuestra vida”, expuso el 6 de julio en la madrileña Plaza Pedro Zerolo, “no puedo imaginarme todo por lo que habréis tenido que pasar, pero os puedo prometer que voy a luchar todos los días para que cada uno de vosotros recibís el orgullo que os merecéis”. Paco Tomás, director de Wisteria Lane, programa LGTBI+ de RNE, valora a este periódico que, pese a que “tú no puedes decidir si eres o no referente, cuando decides dar el Pregón te pones en el foco. En un lugar en el que ya tienes que tener mucho cuidado con lo que dices porque quieras o no hay gente que te está escuchando, que te cree y confía en ti”.

“Ahí es donde quizás Chanel se ha colocado en un lugar que no es consciente de todas las implicaciones que tiene”, añade al tiempo que ensalza que “dentro de las comunidades LGTBIQ+ se exige que el referente sea impoluto en todo lo que hacemos para legitimar a las propias comunidades y eso es profundamente injusto porque yo quiero equivocarme, cagarla y ser imperfecto”. La cantante reivindicó en el Orgullo que “no debemos olvidar que todavía a día de hoy en algunos países se sigue catalogando a las personas trans como culpables de un delito, y en muchos otros las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales”.

Declaraciones como estas son las que hay quienes han señalado que se contradicen con su decisión de prestar su voz al Mundial de Qatar. Luis Mesa, experto musical, en concreto de Eurovisión, comparte con este medio que “hay trenes que es complicado dejar pasar y un Mundial de fútbol es el gran escaparate para una canción festival cada cuatro años”. Además, indica que “unir de nuevo su estreno musical a RTVE es una cuadratura del círculo perfecta aunque la sociedad tenga sus discrepancias visto donde se celebra”.

Paco Tomás, en esta línea, plantea: “¿Un artista que toca en la fiesta de un ayuntamiento del PP que gobierna con la extrema derecha debe renunciar a ese bolo? ¿Un actor debe decir que no a una película porque el productor es homófobo? ¿Los directores y la gente que participa en el anuncio de Campofrío deberían hacerlo cuando sabemos las granjas que les suministran? Solo se lo cuestionamos a los artistas, es con quienes nos cebamos”. El guionista opina que las críticas recibidas por Chanel son “algo tangencial porque es mucho más fácil atacarla a ella que la decisión de RTVE de pagar los derechos de emisión”. Cantidad que verTele valoró en torno a los 35 millones de euros, mientras que la corporación continua sin revelar la cifra exacta.

El director de Wisteria Lane considera que la artista “sí podría haber dicho 'estoy absolutamente en contra de que el Mundial se celebre en Qatar y de que RTVE pague esa cantidad de dinero' pero, ¿quién es el guapo o la guapa que muerde la mano que te da de comer?”. “El capitalismo es un sistema perverso porque con una mano te alimenta y con la otra te somete”, lamenta.

Vocación de una carrera internacional

La carrera de Chanel desde que triunfara en Eurovisión ha sido chocante. Más allá de que la cantante no hubiera publicado ninguna canción nueva con la que aprovechar la resaca del festival, anunció que participaría en dos proyectos de los que finalmente se ha apeado: el musical Malinche de Nacho Cano y el reboot de Un paso adelante que prepara Atresplayer Premium.

Tampoco se había sabido nada sobre su futuro primer disco, del que pese a que lleva meses diciendo que estaba trabajando en él, no se habían tenido demasiadas noticias ni fechas. En su visita a El Hormiguero a principios de septiembre, ejerciendo de madrina de la nueva temporada del programa de Antena 3, avanzó que llegaría antes de Navidad. “Las cosas de palacio van despacio”, argumentó. Muchos pensaron que aquella cita incluiría algún anuncio o anticipo de su nueva música, pero no fue así.

Entre los temas que compondrán el volumen está Toke, que escribió junto a Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos y Arjen Thone el pasado mes de abril en un viaje a Miami. “Tiene mucha magia porque fue la primera vez que compuse”, aseguró en la rueda de prensa, “es tan increíble que decidimos que fuera mi siguiente single. Y surgió esta oportunidad, que es como si los astros se hubieran alineado. La letra es la original, no se ha cambiado, pero tiene todo mucho sentido”. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, compartió que además de Toke, había “habido más propuestas de otras discográficas y hemos elegido la mejor. Las otras eran grandísimas canciones, pero la propuesta de Chanel era muy competitiva”.

La noticia llegó dos semanas después de que la artista anunciara su fichaje por Sony Music Spain. SloMo fue publicado por el sello BMG (subsidiaria de Sony), que no consiguió firmar ningún nuevo contrato con Chanel. Las negociaciones para un nuevo contrato discográfico con Sony, con su subsidiaria Columbia Fracia como discográfica internacional, es uno de los motivos que explican su 'desaparición' durante todos estos meses. Desde Bluper apuntaron igualmente a su vinculación con el que fuera su coreógrafo en Eurovisión, Kyle Hanagami. Él fue quien le aconsejó que firmara con una agencia de representación de artistas estadounidense, en la que consideraron que debía orientar su carrera a nivel internacional.

De ahí a que solamente debiera actuar en escenarios del calibre de Eurovisión. Este hecho explica que apenas haya protagonizado shows desde el festival, a excepción del Coca Cola Music Experience a principios de septiembre. A esta circunstancia habría que añadir su caché, que ha subido hasta 30.000 euros por cada número, según reveló Telecinco. Su próxima aparición tendrá lugar el próximo 4 de noviembre, en el que actuará en Los 40 Music Awards, donde comparte cartel con nombres como Rosalía, Anitta, David Guetta y María Becerra; y en la que opta a ganar dos premios: Mejor artista o grupo revelación y Mejor artista o grupo Del 40 al 1.

Dentro de este contexto, su entrada en Sony encaja con el giro musical que ha dado la trayectoria de la hispano-cubana. “El sello trabaja ya en una perspectiva internacional”, asegura Mesa, “quien mucho abarca poco aprieta. Es un acierto priorizar su carrera musical y su estreno discográfico por encima de proyectos que, si bien son interesantes, no la potenciaban como intérprete y artista”. En este sentido, ensalza que su nuevo equipo haya optado por verla como “una diva con mucho potencial” y que “si bien en febrero proyectos como Malinche o su papel en la vuelta de Un paso adelante eran una buena opción, en mayo Chanel necesitaba un proyecto con proyección mundial. Y eso no se hace en un día”.

Su desvinculación con el musical de Nacho Cano se hizo pública a finales de agosto, sin dar ningún tipo de explicación. La artista había estado presente hasta poco tiempo antes en los ensayos y se supo que no continuaría porque la productora omitió su nombre del elenco sin dar más detalles. Andrea Boyardo (El rey león) se convirtió en su sustituta. También se cayó de UPA Next, cuyo acuerdo con Atresmedia había sido firmado antes de que actuara en Eurovisión.

Donde sí aparecerá es en la serie El Inmortal de Movistar Plus+, que aborda el tráfico de cocaína en los años noventa con Álex García como protagonista y llega a la plataforma este viernes 27 de octubre. Su presencia en este título contrasta con los dos casos anteriores, pero hay que tener en cuenta que fue rodada antes de su paso por Turín. El servicio de streaming compartió imágenes del rodaje el pasado 13 de mayo, 24 horas antes de la final del certamen.

Más allá de la vocación internacional, Mesa apunta otro motivo por el que Chanel está dilatando el lanzamiento de su primer trabajo discográfico. “Otros artistas de su corte en Eurovisión como Eleni Foureira sacaron disco nada más acabar el festival. Måneskin tenía música preparada nada más ganar en Róterdam. Sin embargo, ellos ya sabían qué eran y qué querían hacer”, sostiene el experto, “a Chanel le quedaba buscar su hueco”. No conviene olvidar que la representante dio sus primeros pasos con dieciséis años en el teatro musical, actuando en obras como Mamma Mia!, El guardaespaldas y El Rey León. A su vez había ejercido de bailarina de diferentes programas como Tu cara me suena y eventos como los MTV Europe Music Awards de 2015 en los que compartió escenario con Shakira.

Como actriz, apareció en la película El rey de la Habana de Agustí Villaronga en 2015 y en series como Águila Roja, El secreto de Puente Viejo y Gym Tony. Su trayectoria en estos ámbitos contrasta con la puramente discográfica, donde SloMo figura como su primera canción. “Está bien que los artistas se tomen su tiempo porque es un trabajo importante para ellos. No tienen que seguir los tiempos de la industria y de la discográfica, que lo que quieren es sacar el disco rápido y vender como churros”, aplaude Paco Tomás, “no les importa tanto la calidad del producto y es algo que el artista debe cuidar”.

Por el momento, y a la espera de conocer la publicación del que será su primer álbum, anunciado por Sony para 2023; su proyecto más coherente y que más se ha alineado con su proyección global y experiencia previa en musicales es La estrella azul. Se trata canción principal de la nueva versión de Pinocho liderada por Tom Hanks, que Disney Plus estrenó el pasado mes de septiembre.