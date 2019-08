¿Qué está pasando con Spider-Man? Sony y Marvel tensan la cuerda por sus derechos

La noticia estalló el pasado martes: según publicó Deadline, Spider-Man quedaba fuera del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) después de que Sony y Disney rompieran su acuerdo por los derechos del personaje. Se pone fin de esta manera a la coproducción que permitió al arácnido aparecer junto a Thor, Capitán América y el resto de Vengadores en la gran pantalla.

Hay que remontarse a 2015 para encontrar el origen del conflicto. Fue entonces cuando se anunció la esperada irrupción del trepamuros en el UCM de cara al estreno Capitán América: Civil War, donde hizo su primera aparición. Aun así Sony Pictures continuaba teniendo el "control creativo, de marketing y de distribución" del personaje, mientras que Marvel se quedaba con el merchandising del mismo.

Tras esto se reinició la saga por tercera vez en solo 15 años, pero bajo la tutela del sello de cómics y con Tom Holland como protagonista, actor que contó con la aprobación del propio Stan Lee. "Es increíble, es como si hubiese nacido para encarnar a Spider-Man", dijo el padre del arácnido, fallecido en noviembre de 2018.

Sin embargo, según fuentes de Deadline, Marvel solo recibía un 5% de la recaudación de la taquilla de cada una de las películas, algo especialmente relevante cuandoSpider-Man. Lejos de casa, la última entrega, se ha convertido en la película más exitosa del personaje al superar los 1.000 millones de dólares probablemente por su vinculación dramática con los eventos desarrollados en Endgame, que habrían actuado como anzuelo para hacer picar al público de forma masiva.

Esa fue la razón por la que Disney decidió renegociar el acuerdo de 2015 para encontrar una posición más favorable, concretamente de una repartición del 50/50 de la taquilla según asegura el portal de cine. Sony se negó a aceptarlo y, por el momento, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige no formará parte de la producción para las futuras películas de Spider-Man.

"Estamos decepcionados. (...) Esperamos que esto pueda cambiar en el futuro, pero comprendan que las muchas responsabilidades nuevas que le ha dado Disney, incluidas las recientemente añadidas, no le permiten tiempo para trabajar en producciones que no son de su propiedad", lamentó Sony Pictures en Twitter.

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)