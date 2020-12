Elliot Page, actor de 'Juno', anuncia su identidad trans: "Es increíble por fin amar quien soy"

Ellen Page, conocido por películas como Juno, series como The Umbrella Academy y ser una de las personalidades de Hollywood que más visibilidad ha dado al colectivo LGTBQ, ha publicado un comunicado en su cuenta personal de Twitter en el que anuncia su identidad trans y que su nombre pasa a ser Elliot.

"Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida. Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo. Me han inspirado tantos en la comunidad trans", señala el intérprete en redes sociales.

Asimismo, a pesar de que afirma sentirse "profundamente feliz" por publicar el texto, también reconoce tener miedo. "Tengo miedo de la invasividad, el odio, las 'bromas' y la violencia. Para ser claro, no estoy intentando reventar un momento que es feliz y que celebro, pero quiero mencionar la imagen completa. Las estadísticas son pasmosas. La discriminación contra la gente trans es común, insidiosa y cruel, con terroríficas consecuencias. Solo en 2020 se ha informado de que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayor parte de ellas mujeres trans negrxs y latinxs".

Por esa razón, señala a a aquellos líderes políticos que "trabajan para criminalizar los servicios de salud" y "a todos aquellos con una enorme plataforma que continúan extendiendo la hostilidad contra la gente trans". "Desatáis una furia de odio vil y degradante que acaba sobre los hombros de la comunidad trans, una comunidad en la que el 40% de los adultos trans intentan suicidarse. Ya es suficiente. No estáis siendo 'cancelados', estáis haciendo daño a la gente. Yo soy una de esas personas que no se quedarán callados ante vuestros ataques", critica Page.

El actor nominado al Oscar por Juno continúa su texto diciendo que "me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cada vez que me acerco más a mí mismo y acepto quien soy completamente, sueño más, mi corazón crece más y yo crezco más". Pero antes de finalizar el comunicado decide mandar un mensaje a "todas las personas trans que lidian con acoso, autodesprecio, abusos y amenazas de violencia cada día: os veo, os quiero y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo a mejor".