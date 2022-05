La fiesta del cine solo es para Marvel

Ni el buen tiempo ni las terrazas pueden con un superhéroe de Marvel. El último en demostrarlo ha sido Doctor Strange. La segunda película dedicada al personaje interpretado por Benedict Cumberbatch ha arrasado en las salas de cine. Más de 5,5 millones de euros en solo tres días ha recaudado Doctor Strange en el multiverso de la locura, el filme de Sam Raimi. Es el mejor estreno del año y logró el mejor viernes desde la reapertura de las salas de cine. Sus cifras están muy por encima de los 3,4 que logró otro superhéroe, Batman; y de los 3,08 que recaudó Uncharted. Eso sí, se ha quedado por debajo de lo que logró Spider-Man: no way home, que en su primer fin de semana el 16 de diciembre llegó hasta los 7,2 millones de euros.

El resultado de Doctor Strange en el multiverso de la locura es espectacular, con cifras que la gran mayoría de las películas no logran ni en toda su carrera comercial. Ahora tiene por delante varias semanas para multiplicar este resultado y ver hasta dónde es capaz de llegar. En el resto del mundo los datos también han sido estratosféricos. En EEUU ha recaudado 185 millones de dólares (según las primeras y precavidas previsiones). Esto es, de lejos, el mejor fin de semana del año. La gente sigue ansiosa por ver una película de Marvel, y en Disney ya están contando los billetes con su enésimo éxito.

Desde que se reabrieron los cines, las películas de superhéroes y las grandes franquicias como Fast & Furious son las únicas que han demostrado que gozan de buena salud para seguir arrastrando a la gente a las salas. Por su parte, el cine adulto no ha logrado atraer de nuevo a la gente a las salas. Un resultado como el de Parásitos en 2019, cuando logró casi ocho millones de euros y más de 1,2 millones de entradas vendidas parece imposible. De momento solo el pequeño fenómeno de Alcarràs ofrece algo de esperanza. En diez días ha logrado casi 200.000 espectadores. Un dato enorme para una película de estas características.

El cine se encuentra polarizado, y la prueba definitiva es el contraste entre los pobres resultados de la Fiesta del Cine y los enormes de Doctor Strange en el multiverso de la locura. La única fiesta ha sido en las oficinas de Marvel y de Disney, porque el resto no han tenido tanto que celebrar. La gente se ha esperado al fin de semana para ver la nueva entrega de la saga de moda, y no ha ido entre semana a pesar de que las entradas valían 3,50 euros. Entre martes y jueves fueron 704.927 espectadores al cine. Solo la película de Marvel ha vendido más entradas (783.942) en el fin de semana.

Es cierto que la Fiesta del Cine de este año coincidió con una semana de Champions, y el fútbol siempre ha sido el gran enemigo de estos eventos, pero a pesar de ello el resultado no ha sido muy halagüeño. Hay que remontarse a 2012 para ver unas cifras similares. Entonces se lograron vender 766.000 entradas. El año pasado hubo una iniciativa similar a finales de septiembre. Duró un día más y se lograron 964.315 espectadores, por lo que no se ha conseguido recuperar el hábito de ir al cine y las fiestas del cine ayudan, pero no lo suficiente.

Desde la Federación de Exhibidores de Cine ven el vaso medio lleno. “Hay que destacar que, gracias a esta nueva edición de la Fiesta del Cine, esta semana de mayo que se preveía iba a ser muy complicada por la falta de estrenos y los eventos deportivos (fútbol y tenis), se ha convertido en la tercera mejor semana del año en cuanto a asistencia de espectadores a los cines”, dijeron en un comunicado en el que anunciaron que habrá otra edición este 2022, será a principios de octubre.

Se espera que sea el principio de un regreso paulatino a las salas ahora que no hay mascarillas, aunque el buen tiempo nunca ha sido buen compañero de los cines. De momento, los datos están muy lejos de los cursos prepandémicos. En junio de 2019 se vendieron 1,82 millones de entradas. Esto siginifca una caída del 61%. Más acusado es ese descenso si uno mira las cifras de octubre del mismo año, cuando se registraron 2,29 millones de asistentes en una de las ediciones más exitosas, la segunda mejor de la historia tras la de octubre de 2016 que rozó los 2,6 millones de tickets.

El último cuatrimestre de 2022 será clave. Entre septiembre y diciembre llegarán numerosas propuestas de cine. Desde más entregas de Marvel, secuelas como la de Avatar y cine adulto lleno de estrellas que debería funcionar y volver a llevar a la gente a las salas. Los ojos estarán puestos en esa nueva edición de una fiesta del cine que, de momento, no ha regresado a la normalidad.