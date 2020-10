'El hoyo', 'La trinchera infinita' y 'O que arde', preseleccionadas para los Oscar

El hoyo de Galder Gaztelu-Urrutia, La trinchera infinita de Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga y O que arde de Oliver Laxe serán los tres títulos que optarán a representar a nuestro país en la próxima edición de los Oscar, la número 93, en la categoría de Mejor Película Internacional. Así lo ha anunciado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España este martes. En una situación normal, este anuncio se hubiera producido a finales de agosto, pero este año, debido a la pandemia, la carrera hacia los Oscar ha empezado tarde.

'El hoyo': ¿Por qué triunfa ahora en todo el mundo esta película vasca sobre el egoísmo y la lucha de clases?

El actor Javier Rey ha realizado la lectura de las tres películas preseleccionadas, acompañado por el presidente de la Academia Mariano Barroso y el notario Federico Gayaralde Niño. El próximo 3 de noviembre se anunciará el título que finalmente representará a nuestro país en los premios de la Academia de Hollywood.

El año pasado Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar y Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, fueron las películas preseleccionadas para representar a España. Finalmente, Dolor y Gloria consiguió la nominación a Mejor Película Internacional, y Antonio Banderas acarició la estatuilla con la nominación a Mejor Actor.

El año pasado la seleccionada como representante vino a romper una amarga tradición. Ni Campeones, ni Estiu 1993, ni Loreak no lo consiguieron en cursos anteriores. De hecho, no se llegaba hasta la alfombra roja más vista del mundo desde 2004, edición en la Mar Adentro se hizo con el premio a Mejor película de habla no inglesa. Veremos si este año alguna de las candidatas tiene la misma suerte.

El hoyo, de Galder Gaztelu-Urrutia

La cinta dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia nos sitúa en un futuro distópico. El hoyo es un lugar al que van a parar criminales, pero también desamparados y parias de toda clase. Tiene varios pisos y cada uno de ellos es ocupado por dos personas, distribuidas en una construcción de la que se ignoran las dimensiones reales.

Allí se vive en base a unas reglas estrictas, claras pero azarosas: una vez al día, una mesa repleta de comida pasa por todas las plantas durante unos minutos. Los que están en los primeros niveles comen a placer, sin ningún tipo de mesura ni de límite. Pero los que están en niveles inferiores comen sobras, el día que tienen suerte. Además, los huéspedes cambian aleatoriamente de planta cada cierto tiempo.

Un día, un joven llamado Goreng —interpretado por un entregado Ivan Massagué— se despierta en un nivel intermedio, alimentándose de sobras y migas de pan. Entonces empieza a plantearse qué será de él si, al poco, amanece en uno inferior. ¿Cómo sobrevivir a un sistema tan caprichoso y sin poder salir de allí?

La película se puede ver en Netflix.

La trinchera infinita, de Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga

La trinchera infinita narra la historia de un matrimonio joven, casado pocos meses antes de que estalle la Guerra Civil. Higinio y Rosa viven en un pequeño pueblo andaluz que se convierte en un gran infierno cuando arrestan al hombre por haber sido concejal republicano.

Tras conseguir zafarse de sus captores, Higinio vuelve a casa y se esconde en un pequeño hueco cavado bajo unas tinajas de aceite en la cocina. Lo que empieza siendo un escondite temporal termina siendo un zulo en el que vivirá 30 años.

Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga abordan La trinchera infinita con un completo rigor narrativo: como un retrato de intimidad en el que se dirimen, sin embargo, los grandes conflictos sociopolíticos de la España de posguerra. En las carnes y las vivencias de Higinio y Rosa, el espectador vive una dictadura que nunca se ve -porque nunca salimos de las paredes de su hogar-, pero resulta igualmente opresiva.

La película se puede ver en Netflix.

O que arde, de Oliver Laxe

O que arde narra la historia de Amador, un hombre que acaba de salir de la cárcel tras cumplir condena por haber provocado un incendio. El regreso a su casa, una aldea perdida de las montañas lucenses, le devuelve con su madre, Benedicta, su perra Luna y sus tres vacas. Pero también le obliga a volver a convivir con una comunidad que no le perdona lo que hizo.

El cineasta gallego Oliver Laxe, ganador de tres premios en tres ediciones del Festival de Cannes (tantos como veces se ha presentado al certamen), consiguió con O que arde los premios a Mejor fotografía y actriz revelación para Benedicta Sánchez en la pasada edición de los Premios Goya, además del premio del jurado de Un Certain Regard del ya mencionado Festival de Cannes.

La película se puede ver en Movistar +.