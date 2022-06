Isabelle Huppert, Marina Abramovic y Annie Ernaux acudirán al Atlàntida Mallorca Film Fest

Cuando nadie apostaba por las proyecciones online, en Filmin decidieron crear un festival donde las películas se vieran online. Se llamó Atlàntida Film Fest, y aquella apuesta pionera que luego muchos copiaron ha ido evolucionando hasta tener una sede física en Mallorca y convertirse en un evento híbrido en el que grandes figuras del cine acuden presencialmente mientras que casi toda la programación se puede seguir viendo desde la plataforma española. Allí se han vivido momentos únicos, como aquel en que Ken Loach levantó el puño tras un discurso activista y combativo. Lo hizo delante de la reina Letizia, que acudió al acto y no le quedó otra opción que aplaudir de pie junto a todo el auditorio.

En su edición número 12 -que se celebrará del 24 al 31 de julio-, el Atlàntida Mallorca Film Fest, ha anunciado una programación que promete grandes momentos que los protagonizarán ellas, las grandes mujeres que darán brillo. Isabelle Huppert recogerá el premio honorífico Master of Cinema que otros años han recibido Judi Dench o Stephen Frears. La actriz, una de las grandes damas de la interpretación europea, visitará Mallorca el día de su clausura. También estarán en el festival Marina Abramovic y Annie Ernaux. La primera inaugurará el festival con su espectáculo Las siete muertes de María Callas, que se podrá ver junto a una exposición y el documental Marina and Ulay: no predicted end. La escritora francesa presentará su documental Les années Super 8, un montaje de imágenes grabadas por su familia y que ella analiza con su voz y les da una visión íntima y política. Una película que, además, pasó por el Festival de Cannes.

Junto a ellas, otro de los grandes autores que visitará Mallorca es Albert Serra. Tras competir en la Sección Oficial de Cannes presentará antes de su estreno en septiembre su nuevo filme, Pacifiction. Una película inclasificable, radical y única que vuelve a confirmar que Serra es uno de los grandes autores del cine español. No será la única película española, ya que tanto la inauguración y la clausura lo son. El Atlántida comenzará con Ramona, debut de Andrea Bagney, y primer largometraje como actriz de Lourdes Hernández, la cantante de Russian Red. Clausurará El falsificador, de Kiko Maíllo. También se podrán ver otros debuts que ya se pudieron ver en otros festivales como Libélulas, de Luc Knowles.

Acudirán nombres consagrados del cine de autor como Sergei Loznitsa, que también recibirá el premio Master of Cinema y presentará su nuevo documental The natural history of destruction, sobre los bombardeos en Berlín y colonia durante la II Guerra Mundial; Gaspara Noe, que acudirá para presentar su filme más accesible para el gran público, Vortex; y Alain Giraudie, que presentará Un héroe anónimo. Jaume Ripoll también destacó el documental Three minutes, al que auguró futuro en la temporada de premios y como uno de esos trabajos que se convierten en título de culto. Un trabajo producido por Steve McQueen y dirigido por Bianca Stigter que cuenta los tres minutos previos que quedaron grabados antes de que un pueblo fuera arrasado por los bombardeos nazis.

Una de las principales novedades de esta edición será una Sección Oficial, con un premio a la mejor película valorado en 10.000 euros a la distribución. Esta nueva sección, dirigida al público joven, comprenderá una selección de largometrajes que empatizará con los dilemas, conflictos y distintas situaciones con las que se enfrentan las nuevas generaciones. El jurado estará compuesto por Leticia Dolera, Eneko Sagardoy y Nacho Vigalondo y tres jóvenes estudiantes Mateu Bibiloni, Paula Martín y Sophi Burgüer.

Más allá de su nueva Sección Oficial, Atlàntida Mallorca Film Fest quiere poner también el foco en los conflictos y problemáticas del colectivo LGTBIQ+. Por un lado, estrenará en España el documental italiano Hacia mi nombre, de Nicolò Bassetti. Padre de un niño trans, el cineasta da voz a cuatro jóvenes en diferentes momentos de su proceso de transición. El documental está producido por Elliot Page. La proyección estará acompañada de un debate previo a la proyección y se rematará con un concierto de Rocío Saiz y Jimena Amarillo.

Como siempre, el Atlántida compaginará sus proyecciones con música, en una selección de conciertos en la que se podrán ver actuaciones de Cecilio G, Rojuu, Varry Brava, Bejo, Alis, Meneo, Baaldo, Marcelo Criminal y Ortiga y que tendrá como plato fuerte la clausura de Amaia que ha preparado un concierto especial para esta ocasión.