Pedro Almodóvar y Karla Sofía Gascón, nominados a los Premios del Cine Europeo

El cine español sale triunfante de las nominaciones a los Premios del Cine Europeo que se celebrarán en Lucerna el próximo 7 de diciembre. Pedro Almodóvar será uno de los nombres que más se escuche aquella noche gracias a las cuatro nominaciones que ha logrado su nueva película, La habitación de al lado, que tras ganar el León de Oro en Venecia se confirma como uno de los filmes del año gracias a sus menciones como Mejor filme, dirección, guion y actriz para Tilda Swinton. La protagonista de Almodóvar se enfrentará a la otra presencia española anunciada este martes, la de Karla Sofía Gascón, candidata por la francesa Emilia Pérez, el musical narco trans de Jacques Audiard por el que ganó el premio a la Mejor actriz en Cannes junto al resto del reparto.

Además, la nueva normativa de los premios hacen que los filmes nominados en la categoría de Mejor documental y Mejor película de animación también puedan ganar el premio al Mejor filme, por lo que otras dos películas españolas, Dispararon al pianista, de Fernando Trueba, y El sueño de la sultana, de Isabel Herguera, entran dentro de las quince finalistas de la categoría reina.

La habitación de al lado es, además, la gran favorita, ya que junto a Emilia Pérez, de Jacques Audiard, es la única que tiene cuatro nominaciones. Las dos favoritas se enfrentarán en todo: película, dirección, guion y actriz. La tercera en discordia -con tres candidaturas- será The seed of the sacred fig, el filme del iraní Mohammad Rasoulof, exiliado y que cuenta como producción alemana en estos galardones igual que lo hará en los próximos Oscar.

Completan las cinco ficciones nominadas la sorpresa gore de Cannes; The substance -que también logra mención en la categoría de Mejor guion-; y la sorpresa de Venecia, la italiana Vermiglio, que ganó el segundo premio en el Lido y que aquí logra las nominaciones de Mejor película y dirección. En el quinteo de realizadores la Academia ha sustituido a Coralie Fargeat, por Andrea Arnold, la mítica cineasta británica que con Bird consigue esta nominación y la de Mejor actor para Franz Rogowski.

Karla Sofía Gascón, que en estos momentos se encuentra en plena pelea por la nominación al Oscar por Emilia Pérez parte en buena posición para llevarse el premio a la Mejor actriz. Se enfrenta a Tilda Swinton, pero también a Renate Reinsve, por La tutoría; y al doblete de The girl with the needle: Trine Dyrholm y Vic Carmen Sonne.