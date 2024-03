'La sociedad de la nieve’ y ‘Robot Dreams’ no logran el Oscar

No hubo suerte para el cine español en la ceremonia de los Oscar. No eran los favoritos, pero todavía quedaba alguna esperanza de que La sociedad de la nieve y Robot Dreams pudieran dar una sorpresa de última hora. Sin embargo, los favoritos en sus respectivas categorías no han fallado. La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, vio como el Oscar a la Mejor película internacional fue a parar para Jonathan Glazer y La zona de interés. El impactante filme sobre el Holocausto, que adapta de forma libre la novela de Martin Amis, tenía todas las papeletas para vencer, ya que también estaba nominado en categorías como Mejor película y mejor dirección.

El maquillaje del filme de Bayona tampoco pudo vencer en su categoría. Allí fue Pobres criaturas quien se llevó la estatuilla. En la categoría de animación Robot Dreams, de Pablo Berger, vio cómo el maestro Hayao Miyazaki se llevaba el galardón por el El chico y la garza. Es su tercer Oscar, ya que ya lo había logrado por El viaje de Chihiro y de forma honorífica. Se quedó sin el galardón la favorita, Spider-Man: a través del multiverso.

El cine español sigue sin tener suerte en la categoría de Mejor película internacional, donde desde 2005 no consigue el premio. El último en lograrlo fue Alejandro Amenábar por Mar adentro. Desde entonces, solo Pedro Almodóvar había logrado entrar en el quinteto finalista con Dolor y Gloria en la gala de 2020.

A pesar de ello, ambas películas han logrado un éxito internacional en categorías muy cometidas. La sociedad de la nieve se ha convertido en un fenómeno global, y ya es la segunda película de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix; además de haberse convertido en un éxito entre el público adolescente y arrasar en los Goya con 12 premios. Robot Dreams, por su parte, logró la nominación por encima de propuestas de grandes estudios como Disney, y en su carrera internacional logró el prestigioso Annie al mejor filme independiente animado del año. Dos grandes éxitos que demuestra, de nuevo, el gran momento del cine español.