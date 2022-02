Jan, creador de Superlópez: “Contra móviles y tabletas, ya he perdido la guerra”

Juan López, alias Jan (Toral de los Vados, 1939), ha anunciado su decisión de terminar con la trayectoria de Superlópez, su personaje más popular y el que, durante casi 50 años, ha concentrado sus esfuerzos como dibujante de historietas. Pero eso no significa que Jan se jubile o se retire del oficio de las viñetas.

El dibujante de comics Jan renuncia por ética a a la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes

Saber más

Con 82 años, sus planes pasan por la recuperación de algunos de sus personajes clásicos, eclipsados por la fama de Superlópez, a los que planea darles nueva vida, desde una libertad creativa ganada a pulso tras toda una vida dedicada al medio, con el cariño de sus lectores y el reconocimiento de la profesión como uno de los grandes autores de la historia del cómic español.

Recientemente, anunciaba su intención de dar por concluida la serie de Superlópez, tras 87 álbumes. ¿Cuáles han sido las razones para tomar esta decisión?

En general las ventas, que van bajando, el tipo de lectores a los que me dirigía con Superlópez eran chicos de 12 a 18 años y hoy la mayoría llegan a los 40. Apenas veo muchachos en las colas de las firmas, solo gente de 25 para arriba. E incluso la piratería en internet, que no cesa: puedes buscar y bajarte todos mis álbumes en formato PDF… y eso con la excusa de que me quieren.

Tras casi 50 años de historias de Superlópez, ¿qué balance hace de todo este tiempo con el personaje, cómo considera que ha evolucionado?

Claro que ha evolucionado, igual que yo he evolucionado. No puede ser de otra manera y es fácilmente comprobable, ya que los temas y ambientaciones lo reflejan, incluso el dibujo recoge la experiencia que uno va acumulando… Es inevitable. Por eso los lectores, al hacerse mayores, se aferran a los primeros títulos que leyeron de chicos, es el nostalguismo.

¿Hay algún álbum o etapa que recuerde con especial cariño o que sea su favorito?

Cada etapa toca a una generación diferente y todas las etapas fueron interesantes. O sea que tendría que citar distintos títulos de cada etapa… Pero lo importante es lo que preferían los lectores, no yo. Personalmente aprecio casi todos mis álbumes porque los hice lo mejor que podía.

Todas mis historias tienen un trasfondo o motivación referida a alguna tematica social. Mis ideas las busco en la prensa, la televisión, la calle o la literatura

Muchos dibujantes de generaciones posteriores a la suya hablan de cómo les influyeron sus tebeos y les animaron a empezar a dibujar. ¿Cómo valora usted esa influencia, ve la huella de su trabajo en los autores actuales?

Igual que me pasó a mí, es inevitable que tengas influencias ya que empiezas a fijarte en las cosas a partir de lo que más te gusta. Los actuales autores lo hacen mejor que yo y encuentro natural que les influenciase. Los clásicos siempre abren camino, a mí me influyeron en su día Alex Raimond, Foster, Herriman, Jesús Blasco, Puigmiquel, etc… Muchos.

En la mayoría de los álbumes de Superlópez usted trata alguna temática social mediante el humor y la aventura. ¿Cómo ha evolucionado su visión de estas cuestiones a lo largo de los años?

Todas mis historias tienen un trasfondo o motivación referida a alguna temática social. Mis ideas las busco en la prensa, la televisión, la calle o la literatura… De alguna cosa han de salir las ideas.

En los últimos tiempos ha recuperado a algunos personajes clásicos. ¿Qué le ha llevado a volver a Don Talarico, Cab Halloloco o Super Rayón? ¿Cuáles son sus planes para estas series?

Todos esos personajes los realizaba según mis gustos e intereses personales, que tuve que dejar de lado cuando entré en Bruguera, porque esta editorial imponía su propia línea y yo mantenía una familia. Solo cuando cambiaron de directores y parámetros, y me dejaron hacer en libertad, pude empezar un Superlópez como el que conocemos hoy. Ahora mismo es lógico que quiera volver a mis orígenes, simplemente quiero hacer el cómic que me gusta y como me gusta, aunque no me lo publiquen grandes editoriales.

¿Qué otros proyectos tiene a corto o medio plazo, veremos algún personaje de nuevo cuño?

Algo tengo hecho ya, aunque sujeto a revisión por parte mía propia. Y no suelo enseñar esas cosas antes de considerarlas terminadas. Ya se verá… o no.

Quiero hacer el cómic que me gusta y como me gusta, aunque no me lo publiquen grandes editoriales

En los años 90 llegó a colaborar en algunas revistas de humor para adultos. ¿Se ha planteado algún nuevo proyecto dirigido a ese público?

No soy humorista, pero todo podría ser. De momento trabajo con Don Talarico, después ya se verá, sin prisas ni pausas, que no tengo en absoluto.

Para terminar, resulta evidente la profunda huella que su trabajo ha dejado en muchas personas adultas que siguen sus cómics desde la infancia, pero ¿intenta llegar con su trabajo actual a los niños y niñas de hoy?

Esta claro que para los niños y niñas hice Pulgarcito, y no hay manera de que se reedite. Lo mismo pasó con la revista Cole Cole que hice en Bruguera… Me dirijo a los muchachos de 12 a 18 años, aunque ya no espero nada. Contra móviles y tabletas, ya he perdido la guerra.