Los cuatro cómics que tienes que leer antes de ver 'The Batman'

Cualquier película basada en un personaje de cómic provoca un movimiento sísmico entre los fans de la historia original. Primero, para decidir si la adaptación está a la altura o no. Segundo, para encontrar los guiños a las historias originales o adivinar en cuáles se basa. The Batman, la nueva película sobre el hombre murciélago, llega este viernes a las salas. Ha sido su director quien ha desvelado cuáles han sido los cómics en los que se ha basado para esta adaptación que también bebe de películas como Seven. Estos son los cuatro cómics que debes leer antes de ir al cine.

80 años de Batman, el héroe que merecemos pero no necesitamos ahora

Saber más

'Batman: año uno'

Uno de los cómics más importantes y reverenciados de Batman es Batman: año uno, creado por Frank Miller e ilustrado por David Mazzucchelli. Durante muchos años, Hollywood tuvo en la mesa un proyecto que adaptaba directamente este cómic y que tuvo a Darren Aronofsky vinculado como director, pero finalmente se cayó. Años después, el proyecto mutó en Batman Begins, la primera entrega del hombre murciélago dirigida por Christopher Nolan que, si bien no es una versión del cómic, sí que introduce varios elementos e incluso escenas.

Tanto Nolan como ahora Matt Reeves han cogido un elemento fundamental de Año uno para sus filmes, y es la oscuridad. Son sombrías, adultas, lúgubres. En el caso de The Batman, la acción se sitúa en el segundo año de Batman como vigilante, pero se le muestra todavía como un héroe que se esconde en las sombras y que no es respetado por nadie. Lucha contra el crimen callejero de forma casi amateur. Es el comienzo de su relación con James Gordon, una relación que nace en Año uno y que se desarrolla en profundidad en The Batman, donde ambos inician una investigación policial conjunta. Una de las diferencias es que en el cómic vemos la creación de Batman, cómo decide adoptar la identidad de un murciélago, mientras que en la película vemos cómo ya se ha convertido en su álter ego. En orden cronológico, sería el cómic Año dos el que mejor cuadra con lo que vemos en este nuevo filme, pero Reeves ha declarado que es Año uno el que ha sido más influyente para él. También en este cómic vemos a Catwoman y, al igual que en la película, trabaja como chica de compañía para las élites mafiosas y corruptas. En Año uno, además, aparece por primera vez Carmine Falcone, personaje fundamental en The Batman.

'Batman: el largo Halloween'

La serie de trece cómics creada por Jeph Loeb y dibujada por Tim Sale es una de las que más ha influido a Matt Reeves para The Batman. Se nota, sobre todo, en la herencia del cine negro clásico que se ve en la película y que fue uno de los aspectos que más se destacó de estas entregas publicadas por DC en 1996 y 1997. La mafia y una trama de investigación de unos asesinatos son el centro narrativo de Batman: el largo Halloween y también lo son de The Batman. Es en este cómic, que como la película tiene lugar en el segundo año de vida de Batman, donde además le vemos desarrollar su faceta de detective. Como guiño definitivo, el filme de Reeves abre con una escena que sucede el 31 de octubre, Halloween.

En los cómics, Batman se une con James Gordon para investigar a un asesino que los días festivos va matando a miembros de la familia Falcone. En el filme, es Enigma (interpretado por Paul Dano), quien comete estos crímenes que también orbitan en torno al mafioso. En ambas historias, Falcone es un personaje fundamental. En el filme lo interpreta John Turturro, y sus actividades ilegales son el caldo de cultivo en el que se mueve toda la trama. Tanto en El largo Halloween como en The Batman, el villano deja notas tras su asesinato. Esta trama de acertijos es fundamental en el filme.

Una de las diferencias fundamentales es que en el filme de Reeves el villano cambia a Festivo por Enigma. En el cómic aparece toda la galería de enemigos del hombre murciélago, mientras que en esta nueva película este despliegue se limita al Pingüino. En ambas historias aparece Catwoman, aunque en la película siempre está del lado del héroe. Otra de las diferencias es que en esta nueva producción cinematográfica hay un personaje que no aparece, el juez Harvey Dent, que en las entregas de esta serie tenía una importancia fundamental.

'Batman: victoria oscura'

Continuación directa de El largo Halloween y creada por sus mismos autores, esta serie continúa la faceta detectivesca de Batman que Matt Reeves ha utilizado para crear la historia de su versión cinematográfica. En estar ocasión es un asesino que se bautiza como ‘el ahorcado’ quien los comete. Sus víctimas son policías corruptos que colaboran con Falcone. Esto la acerca a The Batman, ya que las víctimas de Enigma en el filme son policías, jueces o políticos que han entrado en la rueda de corrupción creada por Falcone. A partir de ahí, las dos historias son diferentes, ya que en el cómic el villano es Dos Caras, que recluta a los enemigos de Batman míticos de las historietas, mientras que la película se centra en Enigma y da un papel secundario a Pingüino, aunque la sombra de Falcone es la que sobrevuela toda esta historia. Sin entrar en spoilers, hay un detalle que une claramente Victoria Oscura y The Batman, y es la revelación sobre la posible conexión familiar de Catwoman.

'Batman: Ego'

Cuando Matt Reeves ha revelado las historietas de Batman que más le han influido, hay una que ha emocionado a los fans de los cómics y que ha hecho buscar en Google a aquellos no tan familiarizados con el universo DC. Se trata de Batman: Ego, de Darwyn Cooke y que se publicó en el año 2000. Temáticamente no tiene nada que ver, pero Reeves la ha elegido por un motivo claro, el dilema moral de Bruce Wayne. Es en este cómic donde más se explora la dualidad entre la persona real y su identidad secreta. Una obra que reflexiona sobre la venganza y sobre las acciones de un héroe que se toma la justicia por su cuenta.

En el cómic se recurre a un recurso parecido al de Cuento de Navidad, de Charles Dickens. En vez de ser el fantasma de las navidades pasadas, quien visita a Bruce Wayne es el propio Batman, que le hace reflexionar sobre su lado oscuro. Reeves no enseña este encuentro onírico entre el personaje y su álter ego, pero sí que muestra un héroe atormentado, sin habilidades sociales y completamente presionado por sus actos como Batman.