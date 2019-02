La ecuanimidad de Chaves Nogales planta cara a la crispación del "brexit"

En un momento en el que el Reino Unido sufre la crispación que suscitan las pasiones enfrentadas, provocadas en este caso por el "brexit", reivindicar en Londres la ecuánime figura del periodista español Manuel Chavez Nogales (1897-1944) se hace no contingente, sino necesario.

Eso es lo que ha hecho la exposición "Chaves Nogales: Europa en Guerra", que repasa la vida del escritor hispalense que vivió el exilio en la ciudad del Támesis huyendo de una contienda, la Guerra Civil española (1936-1939), que calificó en múltiples ocasiones como "estúpida".

El recuerdo del sevillano, que se ha hecho cada vez más patente en España, cruza ahora fronteras -como tantas veces él hizo a lo largo de su intensa carrera periodística- brindándole una perspectiva internacional.

Y no es casualidad que el lugar escogido por el Instituto Cervantes, promotor de la muestra, haya sido la capital británica, donde vivió y murió el periodista y donde sus restos descansan en una tumba sin lápida, muy alejada de la sepultura que merecería.

Una de las frases que mejor reflejan la independencia e integridad que definieron toda su trayectoria es la que él mismo escribió en el prólogo de su obra "A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España" (1937): "Podría haber sido fusilado por unos y por otros".

Una afirmación que le llevó a tener que abandonar su país tras estallar la Guerra Civil, aunque con el ánimo siempre de "mantener una ciudadanía española puramente espiritual, de la que ni blancos ni rojos" pudieran desposeerle.

"Me expatrié cuando me convencí de que nada que no fuese ayudar a la guerra misma podía hacerse ya en España", escribió en su ensayo "La agonía de Francia", país al que se trasladó hasta la llegada del nazismo, cuando cruzó al otro lado del Canal de la Mancha.

El nieto de Chaves Nogales, Antony Jones, participó este martes en la presentación a los medios de la exposición en la que subrayó el carácter reflexivo de su abuelo.

"También fue una persona con mucha curiosidad en conocer por qué pasan las cosas", aseguró hoy Jones, "una persona interesada en contar lo que ocurría a su alrededor, más que en ser la estrella".

Para el director del Instituto Cervantes en Londres, Ignacio Peyró, era importante rendir tributo al escritor después de las "muchas décadas de olvido" que le granjearon su imparcialidad en el conflicto.

Peyró aplaudió hoy la postura "política y moral" de Chaves Nogales, así como su "decencia personal" que se ha convertido en uno de los "mejores representantes del espíritu de lo que significa ser español".

"No solo fue un crítico del fascismo y del comunismo, sino que fue una gran español con una gran dimensión europea", proclamó el director, en un Londres inmerso en el divorcio con el bloque comunitario.

Chaves Nogales dejó constancia de su compromiso con la verdad y la libertad en los periódicos donde trabajó, como "Estampa", "La Gaceta Literaria", "El Heraldo de Madrid", "Ahora" o "The Atlantic Pacific Press Agency".

Además, colaboró con publicaciones británicas de la talla del "Evening Standard", donde se publicó la traducción al inglés de "A Sangre y fuego", en la que describió las atrocidades de uno y otro bando perpetradas en España durante la guerra.

El Instituto Cervantes ha querido rendir tributo, además de a Chaves Nogales, a todos los exiliados republicanos, cuando se cumplen 80 años del fin de la contienda española y el inicio del régimen franquista.

A lo largo de este 2019 se realizarán diversas actividades que arrancan este mes de febrero con la exposición de Chaves Nogales, que podrá visitarse hasta el próximo 1 de marzo, y con la presentación del libro de Luis Méndez Rodríguez y Eva Díaz Pérez "Rutas del exilio español en Londres".