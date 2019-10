Con espíritu joven festival BIFF buscará revolucionar el cine en Bogotá

El espíritu joven revolucionará la quinta edición del Bogotá International Film Festival (BIFF), que desde mañana añade dos nuevas secciones en su programación, con las que se busca romper los esquemas de los géneros en séptimo arte.

El director del BIFF, Andrés Bayona, afirmó en un comunicado que esta edición quiere "llegar al público de una manera novedosa, por eso el festival trae siempre una programación arriesgada, con una manera diferente de pensar y totalmente inconforme".

Una de las secciones nuevas es la de "Identidades", en la que se eligieron películas que imaginan nuevas formas de comunidad integradas "por personajes atípicos y estructuras disidentes que traslucen y ratifican el espíritu joven del certamen".

Entre las cintas nominadas se encuentran "Divino Amor", que proyecta cómo se transforman las estructuras religiosas en un Brasil futurista donde la espiritualidad y la libertad son inseparables, dando lugar a nuevas relaciones amorosas entre sus habitantes.

Otros trabajos nominados son "Ghost Town Anthology", del director canadiense Denis Coté; "Manta Ray", del tailandés Phuttiphong Aroonpheng, y "Present Perfect", de la china Shengze Zhu.

Por otro lado, la sección "Tonos de Thriller" reunirá cintas que van más allá de los límites de géneros tradicionales, tal como lo hace "Bacurau", dirigida por los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles.

La historia narra el funeral de Carmelita, una anciana del pueblo de Bacurau donde nativos e indígenas se unen para luchar contra la corrupción de los políticos, usando escenas del "realismo mágico" que se combinan con el thriller.

En esta categoría también están nominadas las películas "ALPHA, The Right To Kill", del director filipino Brillante Mendoza, y "The Unknown Saint", del marroquí Aljem Alaa Eddine, entre otras.

El BIFF contará con una programación de 61 películas provenientes de 47 países, que serán distribuidas en 10 secciones y proyectadas en 13 salas de cine de la la capital colombiana..

Entre los principales invitados se encuentran los directores Mateo Bendesky y Rene Eller; los actores Xabiani Ponce de León, Ella Smith y Cristian Ortega, y los productores Laura Duque, Gúdula Meinzolt y Paulo de carvalho.