Una exposición evoca en Barcelona el mundo urbano y sociopolítico de Banksy

Una exposición evoca desde este lunes en Barcelona el mundo urbano y sociopolítico del artista callejero Banksy, con piezas creadas por diez artistas que se mantienen en el anonimato y que toman como punto de partida obras de Banksy.

En el recién inaugurado Espacio Trafalgar, donde antes se encontraba un museo del automóvil, se exhiben más de un centenar de obras en "The World of Banksy", que incluye reproducciones a tamaño real de obras que el artista callejero hizo entre 2000 y 2018 en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Palestina.

"The World of Banksy", que se podrá visitar desde mañana y durante tres meses, propone un viaje a lo largo de la carrera de Banksy, para descubrir o redescubrir obras murales que "en la mayoría de los casos ya no existen porque fueron robadas o destruidas y sólo queda constancia de ellas a través de Internet", ha explicado el impulsor del Espacio Trafalgar y comisario de la muestra, el director y productor teatral albanobelga Hasis Vardar.

Esta misma exposición se ha exhibido en París en el espacio Lafayette Drouot de París, donde ha recibido más de 150.000 visitantes.

Vardar comenta que cuando le propusieron hacer esta exposición sobre el arte de la calle decidió "transgredir las reglas de las exposiciones normales" y de ahí el sonido envolvente, con sirenas de la policía o el tráfico urbano que acompañan a las pinturas murales que en ocasiones se confunden con paredes de ladrillo rojo o, como sucede en el patio, recuerdan al Muro de Berlín.

Cuando le preguntan a Vardar si es una exposición autorizada por Banksy, el comisario responde que "ninguna exposición dedicada a Banksy estaba autorizada y nadie sabe quién es Banksy".

Recuerda asimismo que el popular grafitero "está en contra de los derechos de autor y del concepto copyright y se ha declarado a favor de que se difunda su obra".

En la exposición, agrupada temáticamente según los lugares en los que se hizo, Reino Unido, París y Estados Unidos, se pueden contemplar algunas de las obras más emblemáticas de Banksy como "50 aniversario de la revolución de 1968 de París", "Prohibido jugar a pelota (No ball games), "La rata fuera de su cama, "Siempre hay esperanza (niña con globo)", "Lanzador de flores", "Guerra de almohadas palestino-israelí" o "Reíd mientras podáis".

Vardar ha anunciado que después de la exposición sobre Banksy, el Espacio Trafalgar acogerá dentro de uno o dos años una exposición sobre Van Gogh.