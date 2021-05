Florida, punto de partida de una gran exposición sobre Machu Picchu y Perú

Miami, 18 may (EFE).- El Museo de Arte de Boca Ratón (Florida) acogerá a partir del 16 de octubre la exposición "Machu Picchu and the Golden Empires of Peru", que combinará la experiencia inmersiva digital con una exposición tradicional de casi dos centenares de piezas de arte traídas desde el país andino.

Boca Ratón, a unos 70 kilómetros al norte de Miami, será el punto de partida de la gira mundial de esta exposición organizada por World Heritage Exhibitions y Cityneon con el apoyo del Gobierno y el ministerio de Cultura de Perú y en alianza con la asociación Inkaterra, según se anunció hoy en la sede del Museo de Arte.

Debido a la necesidad de distanciamiento social y otras medidas para prevenir la propagación de la covid-19, el número de personas que pueden visitar Machu Picchu anualmente se ha reducido a 250.000.

Esta exhibición hace posible que muchas más personas puedan experimentar las maravillas de Machu Picchu en todo el mundo, según dijeron los organizadores.

Durante su visita a la exhibición, los invitados son llevados a la misteriosa ciudad en el cielo, Macchu Pichu, como parte de un viaje a través de la historia junto al héroe mítico Ai Apaec, que les descubrirá los misterios de la cosmología andina.

Además de esa experiencia inmersiva, podrán contemplar 192 piezas de los museos Larco de Lima y del Sitio Manuel Chávez Ballón de Aguas Calientes (Perú), que provienen de tumbas reales y señoriales y muchas nunca fueron vistas antes fuera de Perú.

Uno de los elementos más interesantes es un atuendo de oro, completamente intacto, que perteneció a un emperador Chimú y se remonta al 1300 D.C.

Asistieron al acto de presentación representantes de las entidades involucradas, así como el alcalde de Boca Ratón, Scott Singer y la gerente regional de Visit Florida, Lindsey Norris.

La secretaria de Estado de Florida, Laurel M. Lee, les dio la bienvenida a todos a través de un video y PromPeru, la oficina de turismo de Perú aportó su apoyo al evento.

Irvin Lippman, director ejecutivo del Museo de Arte de Boca Ratón, manifestó su satisfacción por poder "presentar las maravillas de Machu Picchu y el poder y la belleza de la civilización inca".

"Los visitantes tendrán la oportunidad de encontrarse cara a cara con la historia de una manera que no se había hecho hasta ahora", dijo Ron Tan, presidente ejecutivo y director ejecutivo de Grupo Cityneon, con una larga trayectoria en la creación de experiencias inmersivas.

El presidente y director de World Heritage Exhibitions, Anthony Tann, confió en que "Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú" se convierta en "la atracción cultural más grande de toda la región en octubre".

El anuncio del estreno mundial en el Museo de Arte de Boca Ratón fue acompañado por entretenimiento andino con artistas peruanos radicados en Florida, incluyendo la música peruana de Kuyayky, las obras de arte de Roberto Carlos Olivia Hernández y la cerámica de Polo Ramírez.

Esta exposición "da vida a las diversas culturas que han vivido en la tierra de los incas y en Machu Picchu durante sus asombrosos 3.000 años", afirmó el presidente del Museo Larco, Andrés Álvarez-Calderón.

"Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú permitirá que la historia y la riqueza de las civilizaciones andinas recorran el mundo", dijo Jose Koechlin el fundador de la Inkaterra Asociación, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación científica como base para la conservación de la biodiversidad, la educación y el bienestar de las comunidades locales.

Las entradas, cuyos precios comienzan en 19,95 dólares, saldrán a la venta a finales del verano, pero hoy se abre un proceso en línea de preinscripción.