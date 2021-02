En 2018, un grupo de jóvenes escritores irlandeses llamó la atención de la industria y la prensa cultural, que enseguida empezó a hablar de ellos como un boom. Sally Rooney es una de las integrantes más conocidas de esa pandilla y quien publicó en la prestigiosa revista The Stinging Fly (la casa de esos autores en boga) un extracto de la novela Días apasionantes de Naoise Dolan. Fue el primer paso de un libro que ahora llega a España de la mano de la editorial Temas de hoy traducido por Esther Cruz Santaella.

Se han dado pocos datos de la vida personal de Dolan al llegar al mercado en castellano. Estudió literatura inglesa en el Trinity College de Dublín y en la Universidad de Oxford. Zadie Smith dijo de su libro: "Es como una ingeniosa comedia marxista feminista. Y un poco malvada". Ahora vive en Londres. Y poco más. No significa que sea necesario conocerla a fondo para entender su obra, pero en un momento en el que la vida personal también se utiliza como promoción, llama la atención.

La novela está protagonizada por Ava, una joven irlandesa que se muda a Hong Kong con el dinero que había estado ahorrando durante años por si necesitaba abortar. Allí da clases de inglés a niños en un centro en el que no le dejan tiempo ni para ir al baño y en el que gana un sueldo muy precario. En medio de esta situación encuentra a Julian, un joven británico que trabaja en la banca y gana mucho dinero. En poco tiempo se muda a su piso de lujo y mantiene relaciones sexuales con él pero sin que opere el componente romántico. Durante un viaje de él a Londres, Ava conoce a Edith, una hongkonesa de la que sí se enamora, por lo que se ve metida en una situación que debe resolver.

Más allá del feminismo, que es inherente a las decisiones que Ava toma o no, los temas de clase social, precariedad o la naturaleza de las relaciones humanas se tratan de manera manifiesta. Son el motor de una historia que ha hecho que la escritora haya conseguido destacar entre la avalancha de publicaciones editoriales que ha traído el inicio de año.

Su novela llega a España acompañada de muy pocos datos acerca de su vida personal. ¿Es una decisión propia?

No, no especialmente. Creo que a la prensa de otros países también se le proporcionó poca información, pero he dado muchas entrevistas desde que se publicó el libro, así que supongo que muchos se han conocido a través de ellas.

Por ejemplo, ha explicado en numerosas ocasiones que le diagnosticaron autismo con 27 años ¿Qué supuso para usted?

Fue un gran alivio. No ha mejorado mágicamente mi vida, pero significa que cuando surge algún problema tengo un escenario en el que poder situarme y una forma de investigar qué es lo que está yendo mal. Ahora entiendo que no es mi culpa ser diferente a mucha gente, solo es neurodiversidad, está bien.

En su libro, la relación entre Julian, Ava y Edith puede percibirse como un 'triángulo amoroso' pero realmente solo hay amor romántico entre Ava y Edith. ¿Podría decirse que, en realidad, no es un triángulo sino que Ava mantiene dos tipos de relación a la par?

¡Sí, creo que sí! También pienso que 'triángulo amoroso' tiene una connotación de monogamia obligatoria, cuando en realidad es principalmente Ava quien causa los problemas, sin que Edith o Julian estén celosos. Pero supongo que se usa ese concepto porque es difícil resumir un libro de manera sucinta. Cuando solo puedo utilizar una frase para describirlo, digo 'triángulo amoroso'. Pero cuando me dan más tiempo, mi explicación coincide con tu descripción.

Si ambas relaciones hubiesen sido estrictamente heterosexuales ¿Es posible que esa situación [dos relaciones diferentes a la vez] se percibiese de la misma manera?

Supongo que depende del lector. Yo sé que a mí me gustaría ver más mujeres queer en las novelas. Así que cuando las encuentro en un 'blurb' [las frases promocionales con las que se suelen presentar los libros. Pueden ser una reseña de otro autor o un extracto de una crítica] sé que ese es el libro que estoy buscando, porque estoy interesada en conocer cómo aborda el tema el autor.

Pero posiblemente para un lector heterosexual, si Ava hubiera empezado a ver a otro hombre mientras Julian estaba fuera, habría sido más obvio que se avecinaba un conflicto de inmediato.

¿Por qué decide Ava mudarse a Hong Kong? Según lo que se puede apreciar en la novela no es un sitio fácil en el que vivir si no se tiene mucho dinero. Y ella no lo tiene.

No he dado muchos detalles sobre por qué escoge ese destino y lo hice de forma deliberada. Quería que quedase claro que había sido una decisión impulsiva y errónea para que se comprenda mejor por qué no está contenta allí y por qué toma tan malas decisiones.

El tema de la clase social está muy presente durante todo el libro ¿Qué es lo que le llevó a escribir sobre ello?

No empecé la novela con esa intención. Solo me pareció acertado que los personajes considerasen la clase social como definitoria porque obviamente les diferencia y porque todos crecieron durante dos décadas de grandes altibajos económicos. Fueron los personajes los que me llevaron al tema, no al revés.

El hecho de que Julian sea británico también causa conflicto en Ava ¿Es un sentimiento que puedan tener los irlandeses en la vida real?

Creo que la mayoría de los irlandeses querían dejar atrás los problemas del pasado, pero me parece que el Brexit lo ha empeorado todo. Estamos todos muy preocupados por la frontera entre el Reino Unido e Irlanda y el potencial que esto tiene de reavivar el conflicto en Irlanda del Norte.

En España es bastante complicado dedicarse exclusivamente a la escritura, sobre todo al empezar, si no se cuenta con un respaldo económico externo ¿Ocurre lo mismo en Irlanda?

Sí, definitivamente. Escribí mi primera novela en 2017, mientras tenía un trabajo a jornada completa, mientras además editaba otras cosas hasta que conseguí venderlo. Siempre supe que sería así porque crecí durante una recesión económica. Nunca tuve la ilusión de poder mantenerme económicamente desde el primer día con la escritura.

¿Y tiene como objetivo el vivir de ser escritora exclusivamente?

Sería algo bueno, pero para mí no es la definición del éxito. Muchos de los escritores a los que más admiro, vivos o muertos, tenían otros trabajos u otras maneras de ganar dinero. ¡Chéjov incluso logró ser médico durante la mayor parte de su carrera literaria!