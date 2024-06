Mediapro cambia el sistema de su máster de guion tras las quejas de los alumnos por la cesión de sus derechos

En un comunicado conjunto, The Mediapro Studio, la Universidad Complutense de Madrid y la escuela de cine ESCAC, organizadores del máster de guion que ha recibido un aluvión de quejas esta semana por sus condiciones para la cesión de derechos de los proyectos desarrollados, ha anunciado un cambio en el sistema de autorización para esa cesión.

Según denunciaron públicamente diferentes alumnos, así como el sindicato ALMA, el máster solicitaba el compromiso de cesión de los derechos de explotación a Mediapro de los futuros proyectos que desarrollaran los estudiantes durante el ciclo formativo, en el momento en el que se formalizaba la matrícula. Los alumnos y el sindicato de guionistas han calificado esta práctica de “anomalía” y “abusiva”. Varios de los guionistas que incluso habían acudido como profesores invitados manifestaron su intención de no acudir más si no cambiaban estas condiciones injustas.

En el comunicado de este viernes, la dirección del máster niega que haya presionado a los estudiantes “para que aceptaran la cesión temporal de sus derechos”, que los que deciden no autorizar la cesión “no reciben ningún tipo de discriminación ni de presión” y que la única diferencia es que “sus proyectos no serán presentados a los operadores”. Algo que contrasta con los testimonios de varios alumnos que explicaban que si no firmaban no participaban en los mismos grupos que sus compañeros. No obstante, los responsables anuncian que, a partir de ahora, “la autorización para participar en las sesiones de pitching reales se solicitará al final de la formación”, a diferencia de lo que venía siendo hasta ahora: al realizar la inscripción (que tiene un coste de 9.000 euros) y para proyectos que aún no se habían desarrollado.

“Después de la formación teórica recibida y las prácticas remuneradas, los/las estudiantes podrán decidir si quieren participar en estas sesiones y tener así la oportunidad de que sus proyectos se comercialicen de la mano de The Mediapro Studio tras establecer las condiciones de la colaboración”, amplían, aunque no detallan cuáles serían esas condiciones de colaboración entre Mediapro y los alumnos que hayan desarrollado el proyecto para una serie o una película. Mediapro incide en que realiza este cambio “con el objetivo de dejar aún más claro” que “nunca ha pretendido lucrarse con las ideas de los/as estudiantes”.

El sindicato de guionistas ALMA recuerda en sus redes sociales que “la propiedad intelectual, la creación y los créditos de un guión pertenecen a quienes lo han escrito” y que “nada justifica pedir, y menos exigir a estudiantes que cedan gratis la propiedad intelectual de los trabajos de un máster a una productora para que esta intente venderlos”.

Este no será el primer cambio que realiza Mediapro en relación a la cesión de los derechos de la propiedad intelectual de los proyectos desarrollados por alumnos. Según explicó Carlos Molinero, presidente de ALMA, a elDiario.es, hace dos años tuvieron conocimiento de las condiciones de este acuerdo y en junio de 2023 pudieron reunirse con la dirección, que les comunicó que a partir del curso actual la cesión sería “voluntaria”. “Sigue siendo excesivo. Los términos del contrato están desequilibrados. Aunque sea voluntario sigue sin tener sentido cuando estás pagando para formarte”, valoró Molinero a este periódico.