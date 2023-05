Muere la cantante Tina Turner, la reina del rock, a los 83 años

La cantante Tina Turner ha fallecido este miércoles a los 83 años, según ha informado su portavoz y ha sido recogido por la prensa internacional. En un comunicado han informado de que que la 'reina del rock' ha muerto después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht (Suiza) y que “el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”. La artista vivía en este país desde 1994 con su marido, el productor musical alemán Erwin Bach, con quien se casó por el rito budista en el año 2013 tras casi 30 años de relación. En 2013, adquirió la nacionalidad suiza.

Tina Turner: la formación de una revolucionaria del rock and roll

Turner fue una de las voces más características de la música: salvaje, desenfrenada, carismática, potente. Comenzó su carrera a mediados de los años 50 haciendo rythm'n'blues junto a su marido, Ike Turner, con quien tuvo un gran éxito. Pero la verdadera revolución llegó al reconvertir su carrera como solista en los años 80, en la masculinizada escena del rock, la cual conquistó gracias a grandes canciones como We Don't Need Another Hero y The Best.

Tina Turner se había retirado de los escenarios tras una gira de despedida entre 2008 y 2009, que se publicó en un DVD titulado Tina Live. Cumplía 69 años y, además de este gran tour final, publico sus últimas dos nuevas canciones: It Would Be a Crime y I'm Ready. Fue un retorno inesperado, ya que en el año 2000 ya había anunciado el abandono de los escenarios, pero un muy buen acogido dueto con Beyoncé, en los premios Grammy de aquel año, la habían puesto de nuevo bajo los focos. Y sintió que no había dicho su última palabra.

La cantante ha estado presente en la escena musical durante décadas, incluso para las nuevas generaciones gracias al éxito de Tina: el musical de Tina Turner, realizado en colaboración con ella y que también se representó en la Gran Vía de Madrid durante un año y medio. La última edición discográfica de la cantante ha sido una edición deluxe y remasterizada de su disco Break Every Rule de 1986, publicada el pasado mes de noviembre. En ella se incluye también el legendario concierto que ofreció en Rio de Janeiro donde batió el récord mundial de audiencia en 1988, con 182.000 espectadores en el estadio de Maracaná.

También en 2022 se publicaron sus memorias La felicidad nace en ti. Una guía espiritual que cambiará tu vida (Luciérnaga) sobre el viaje espiritual que supuso para ella el aprendizaje y las prácticas budistas. En estas páginas desvelaba detalles de una vida llena de obstáculos: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, múltiples enfermedades o la muerte prematura de familiares.

Una infancia y una juventud marcada por los abusos

Anna-Mae Bullock, el nombre verdadero de Tina Turner, nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush (Tennesse). Tenía 11 años cuando su madre la abandonó, huyendo de los abusos de su marido. A los 16, decidió ir en busca de su madre a St. Louis, para vivir allí con ella y su hermana.

Fue Ike Turner quien le cambió a Anna-Mae el nombre. La conoció en 1956 e, impresionado por su voz, le pidió que subiera a cantar al escenario con su banda, The Kings of the Rhythm. No mucho después, el grupo pasó a ser Ike & Tina Turner y la pareja se casó en 1962. En los años 60, su éxito fue fulgurante, no solo por las canciones y las voces, sino también porque el visionario productor Phil Spector trabajó con ellos su característico “muro de sonido”, un tipo de producción reverberada que sin duda definió el sonido de la época.

