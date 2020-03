Del 'Resistiré' a los Backstreet Boys: clásicos musicales que el confinamiento por coronavirus ha traído de vuelta

El confinamiento por coronavirus está provocando que se desate la creatividad entre cuatro paredes. Ya sea en forma de aplausos diarios para reconocer a los sanitarios o de caceroladas para criticar aquello que no nos parece bien, prácticamente cada día está definido por un evento social sin salir de casa.

Son muchas las actividades culturales que, gracias a las redes sociales, ahora son realizadas sin que la distancia suponga un gran problema. Un concierto de Billie Eilish, Paco León respondiendo preguntas sobre Carmina o revienta, el filósofo Juan Arnau leyendo un fragmento de su libro, Historia de la imaginación….

Sin embargo, estos días de confinamiento también están provocando el retorno de viejas glorias musicales que creíamos olvidadas. Es el caso de los míticos Backstreet Boys, que se han reunido de nuevo con motivo del concierto benéfico iHeartRadio Living Room concert for America presentado por Elton John.

Howie Dorough, Kevin Richardson, Nick Carter, AJ McLean y Brian Littrell cantan desde sus casas tema I Want It That Way, que fue todo un hit durante la década de los 90. Pero esta vez no lo entonan desde un gran escenario, sino desde el sofá, en pijama y con sus hijos.

Pero ellos no son los únicos. Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale y otros integrantes de la película de High School Musical también han decidido amenizar este encierro bailando la canción We're All in This Together, aprovechando además para enseñar la coreografía a sus seguidores.

If you need to work out while on #selfquarantine try this 😂 hopefully this will brighten your day a little! pic.twitter.com/4eVYPHYRim — Ashley Tisdale (@ashleytisdale) March 16, 2020

En España también tenemos nuestros propios homenajes bañados de nostalgia. Es lo que ha ocurrido con Resistiré del Dúo Dinámico, que ya se ha transformado en un himno de muchos balcones.

"Cuando pierda todas las partidas / Cuando duerma con la soledad / Cuando se me cierren las salidas / Y la noche no me deje en paz / Cuando sienta miedo del silencio / Cuando cueste mantenerme en pie /Cuando se rebelen los recuerdos / Y me pongan contra la pared / Resistiré, erguido frente a todo / Me volveré de hierro para endurecer la piel / Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte / Soy como el junco que se dobla / Pero siempre sigue en pie"

De hecho, en eventos como el #YoMeQuedoEnCasa no es extraño encontrarse con músicos icónicos de los 90 o los 2000 como Álex Ubago, Conchita, Amaral o David DeMaría. Incluso Estopa, que reunió a 175.000 fans el pasado viernes en un concierto casero. Todos ellos con una única intención: animarnos aunque sea desde la lejanía.