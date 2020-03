Agenda cultural para la cuarentena (lunes 30): un concierto de Billie Eilish sin salir de casa y mucho más

Es lunes y arranca la tercera semana de confinamiento. Ahora es más necesario que nunca mantener el cerebro despierto, distraerse y alejar pensamientos intrusivos. Lo recomiendan los psicólogos para acatar el confinamiento sin sacrificar nuestra salud mental por el camino.

Por suerte, decenas de escritores, artistas, músicos e intérpretes proponen estos días encuentros y lecturas online, que no ponen en riesgo la salud de nadie. Día a día se llevan a cabo múltiples iniciativas que vamos recogiendo aquí, en nuestra guía de actividades culturales y de ocio sin salir de casa.

A las 20:00h vuelven las #InnerSessions de la empresa de entretenimiento Innercia. Lo hacen de la mano de la cantautora jienense Sara Ráez. Inaugurará la segunda semana de #InnerSessions con las canciones de su nuevo trabajo Si el mundo mira, en Instagram.

Además, hoy sigue adelante el #CuarentenaFest de FunkMamma, diario de cultura urbana que ha organizado multitud de conciertos que se podrán seguir en su perfil de Instagram. Consulta aquí todas la actuaciones.

Y esta noche, el gran evento con el que arrancamos la semana: el programa de James Corden ha montado el #HomeFest. Será un festival retransmitido a través del canal de televisión estadounidense CBS, que a buen seguro pondrá patas arriba las redes. Tocarán, confinados en sus respectivas casas, Billie Eilish, Dua Lipa, John Legend... ¿El problema? Los conciertos empiezan a emitirse a las 22:00h hora neoyorquina, así que aquí serán las 04:00h. Pero para quien no le tema al reloj ni al sueño...

Monday. Join us for #Homefest@billieeilish and @finneas sing in their living room. @BTS_twt perform from home in South Korea.@johnlegend at home in LA.@DUALIPA with a new intimate performance. @AndreaBocelli from Tuscany. David Blaine, Will Ferrell and so much more @CBS 10pm x pic.twitter.com/e3eGF3du2K