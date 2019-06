'Zombi Franco': Def Con Dos dedica su nuevo tema a la exhumación "entorpecida por la costra ultrafranquista"

El grupo Def Con Dos presenta la canción Zombi Franco, un avance del álbum que llegará el próximo año con el que celebra el 30 aniversario de la publicación de su primera maqueta en 1989, cuando se formaron en la ciudad de Vigo.

"Malos tiempos para hacer grandes planes, pero ideales para reivindicar el punk rap", publica la banda en la descripción de un single que supone el regreso a su sonido más marcado por el punk rap, con el cual se dieron a conocer en los años noventa. Además, lo hace centrándose en un suceso reciente: la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

"Un traslado entorpecido por la costra ultrafranquista ha dejado en evidencia al 'okupa' socialista. La raza herida exige más pagos en sangre, dientes y garras desmembrando a los culpables de profanar la tumba del padre de una patria en la que nunca han cabido todos esos rojos parios", se puede escuchar en la canción.

Además, se bromea con la idea del dictador español convertido en zombi tras haber huido de su tumba: "Bola extra en solitario del golpista africanista para que sepáis los vivos que es el amo de esta pista. Son 80 años de dominio incuestionable que no van a terminarse solo con desenterrarle. Se ha escapado el zombi Franco, ¡Ay, qué espanto!".

Pero no solo eso, en otro fragmento la letra también se centra en los "nostálgicos afines que salieron a su encuentro [el de Franco] marchan tras el zombi líder y el virus se está extendiendo", en referencia a la presencia de la ultraderecha. "'No future' ni falta que hace", marca como eslogan el grupo en el vídeo de su single. No obstante, parece que el punk rap sí sigue siendo necesario.