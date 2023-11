Björk y Rosalía cantan juntas para salvar a los salmones salvajes

Björk rescató la canción Oral de una maqueta de finales de los años 90. La descartó porque le pareció muy pop para lo que estaba haciendo entonces, ya que venía de hacer el disco Homogenic (1997) son resabores abstractos y se dirígía hacia algo más orgánico como Vespertine (2001), pero su etapa pop había quedado atrás.

Más de 20 años después, la cantante islandesa ha anunciado el lanzamiento de la canción, en la que también canta Rosalía. Björk decidió que esta colaboración debía tener un fin, así que propuso que su recaudación se dedicara a una organización que protege el salmón salvaje islandés, en peligro por las piscifactorías de su país y Noruega. La publicación ha sufrido dos retrasos, pues se anunció primero para el 27 de octubre, después para el 9 de noviembre y finalmente para el 21 del mismo mes. El sello, One Little Independent (antes One Little Indian), en el que Björk ha publicado toda su carrera desde los Sugarcubes, lo ha achacado a “imprevistos”.

El videoclip que se ha publicado a la vez que la canción está dirigido por Carlota Guerrero y muestra a las dos artistas peleando juntas en un espacio blanco.

Debido tanto a la sobrepesca como a la alteración del mar por el cambio climático, el salmón islandés está en peligro de extinción. Los residentes de Seyðisfjörður, al este de Islandia, están en pie de guerra ante la apertura de una piscifactoría en la que se cultiva salmón genéticamente alterado proveniente de Noruega. Crecen tres veces más rápido, por lo que sufren dolor y el 60% de ellos nacen desfigurados, como ha explicado la cantante en una reciente entrevista en la revista Dazed, llamándolos “Frankenstein freaks”.

Los habitantes de Seyðisfjörður han abierto un proceso judicial contra la apertura de esta piscifactoría y es para pagar los gastos legales adonde irán los beneficios que recaude la canción.

La artista islandesa consideró que si regrababa su voz no conseguiría cierto tono nostálgico que tiene la maqueta, así que se le ocurrió que si invitaba a una voz joven a sumar su pista de voz al tema, estaba estableciendo un enlace entre el pasado y el presente. Rosalía tiene hoy aproximadamente la misma edad que Björk cuando grabó esa canción.

La ex Sugarcubes ha explicado en entrevistas que se lo ocurrió pedirle la colaboración a Rosalía porque le parece que el ritmo dancehall jamaicano sobre el que se asienta la canción, resuena a lo que hace la catalana al mezclar electrónica y flamenco, ya que es un estilo que influyó sobre el reguetón. En la citada entrevista en Dazed, explica que tenía su teléfono porque ya se conocían, así que le mandó directamente un mensaje de texto.

Antes de la publicación del tema, se dio a conocer un corte de un minuto, donde ya se escuchaba la letra y la voz de ambas, y una imagen de un salmón, tomada por Veiga Gretars, una activista climática islandesa. La temática de la canción no está directamente relacionada con su objetivo benéfico. “No es una canción activista. Es una canción de amor, no sobre los peces. Aunque se podría escribir una buena canción punk sobre eso”, dijo la islandesa al periódico The Guardian.

El tema está coproducido por el cantante irlandés (nacionalizado británico) Sega Bodega, dedicado a la electrónica. La portada está realizada por el artista James Merry, un colaborador habitual de Björk.

Unos días antes de la publicación de Oral, tuvo mucho recorrido un post de Björk sobre Palestina. En él, mostraba un mapa político de la evolución de las fronteras entre Palestina e Israel de 1946 a 2012. El texto que la acompañaba decía: “¿Esto es compartir?”. Actualmente, Björk está dando conciertos en Europa de su Cornucopia tour, tras la publicación de su disco de 2022, Fossora.