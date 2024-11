La caída de Ayax y Prok: más de 60 relatos de presuntos abusos y el testimonio de dos ex les hacen perder al mánager y un concierto en el WiZink

Ayax y Prok es un dúo de raperos granadinos, dos hermanos gemelos –Ayax y Adrián Pedrosa– de 33 años que en su web definen su música como “rap con conciencia”. En contraste con las letras críticas están los más de 60 testimonios que ha recogido una cuenta de Instagram que hace aflorar un tipo de comportamiento en su vida privada que ha provocado que su agencia de representación se desvincule de ellos. Además, el concierto que tenían previsto para el 28 de marzo del año que viene en el WiZink Center ha sido cancelado y el resto de la gira en la que estaban trabajando, ha quedado en el aire.

Taste The Floor, una de las agencias de management más importantes de la música urbana, representantes de artistas como La Zowie o Quevedo, rompió su vinculación laboral y artística con ambos raperos el primer día de noviembre, “ante las numerosas y gravísimas acusaciones que han salido a la luz en las últimas semanas”, dicen desde la agencia. “Desde nuestra organización rechazamos contundentemente cualquier acto de violencia machista y confiamos en una investigación judicial justa y completa”, añaden. Esta ruptura pone en el aire el resto de fechas que el dúo pretende realizar en 2025.

Desde que saltaron los testimonios anónimos publicados en la cuenta de Instagram Denuncias Granada, la agencia realizó su propia investigación, seria y profunda, con llamadas y conversaciones. Al comprender que había suficientes indicios de veracidad, aunque no hubiera denuncias policiales o judiciales, tomaron esta resolución que implica que no volverán a llevarles la contratación o la promoción.

El 'efecto Errejón'

Denuncias Granada es un perfil que aparece el 28 de octubre reposteando un mensaje publicado por Cristina Fallarás en su cuenta. Como ya ha hecho en otras ocasiones la periodista, esta publica testimonios anónimos en los que se relatan episodios de abusos sexuales y machismo. La publicación de uno de ellos llevó a la renuncia de Íñigo Errejón.

El impacto social de este método y su capacidad de crear redes de ayuda, es lo que lleva a las personas detrás de la cuenta a abrir una específica, con la misma metodología que la de Fallarás, según explican sus responsables a elDiario.es: “Nos lleva a pensar no que esta sea la única vía, pero sí una vía previa a otros pasos posteriores que estamos estudiando”.

“Decidimos abrir la cuenta para constituir un medio para que las supuestas víctimas pudieran compartir sus historias, se sientan escuchadas y apoyadas, que no se les cuestione”, añaden. La cuenta, con más de 32.000 seguidores, ha publicado más de 60 testimonios pero ha recibido muchos más, otros que las remitentes pidieron no publicar. Hashtags como “se acabó el silencio” o “que la vergüenza cambie de bando” acompañan las publicaciones. Pero sí que se ha cuestionado el anonimato, la veracidad o la falta de denuncia judicial de testimonios. Y es precisamente esa puesta en duda lo que ha generado más testimonios, algunos con nombre y apellidos.

Dos exparejas de Adrián Pedrosa (Prok) han publicado sendos vídeos en sus cuentas de TikTok, respaldando y apoyando los testimonios anónimos. “Di la cara frente a una página de relatos en la que se exponía a mi ex. He leído comentarios en los que se ponía en duda estos relatos. Me ha costado cero segundos reconocer actitudes, palabras, fechas. Ha sido todo muy reconocible para mí y muy fácil de creer”, decía Dulce (Deliciouspao), quien mantuvo una relación de tres años de duración con el rapero, la cual finalizó en 2020.

Por su parte, Caneca, quien mantuvo una relación con la misma persona durante nueve meses del año 2021, también desde su cuenta de TikTok admitía grabar el vídeo “por Dulce”, ya que le ayudó en su proceso de “salir de ahí” y “por todos y cada uno de los testimonios de la cuenta Denuncias Granada”. Esta comunicadora señalaba que consideraba necesario que “se expongan algunas voces para darle credibilidad a esos testimonios” y que no le pueda pasar lo mismo “a niñas de 17 años que no son capaces de identificar un abuso”. “Es hora de que caigan porque han hecho mucho daño y ya está bien de que esas personas sigan subiendo a una tarima y haciendo y deshaciendo a su antojo”, añadió.

En conversación con elDiario.es, Caneca afirma que considera importante “que se vea que existe la sororidad, que entre mujeres nos apoyamos, no nos machacamos, no mentimos sino que aclaramos”. “Tendemos a ver a las ex [de nuestras parejas] como enemigas pero Dulce fue mi apoyo al 100%”, admite, y revela que la historia viene de atrás, aunque haya saltado ahora: “El año pasado hice dos vídeos contando la historia por encima, sin mencionar de quién hablaba. Otra habría pasado del tema pero su ex me llamó, hablamos y a mí me sirvió para que yo le viera la cara a él y le pudiera dejar antes. En su respuesta ya vi esa sororidad”.

En su vídeo, Caneca califica a su ex, del que no da el nombre, como “psicópata narcisista”, habla de situaciones “de acoso” y que fue “maltratada psicológicamente y de muchas formas”. Explicaba que conserva pruebas de lo que dice, que son “humillantes” hacia su persona, que tuvo que irse de ciudad por “una situación de acoso” de la cual él no la dejaba salir. “No puedo dormir tranquila pensando que estoy defendiendo a un agresor y no a una víctima”, dijo en el vídeo sobre su proceso antes de grabarlo. “Lo que dicen los testimonios es tan reconocible que es escalofriante pero es completamente cierto”, reiteraba en el vídeo.

Estos son algunos de ellos: “Hubo maltrato psicológico y físico durante mucho tiempo, me he sentido sexualmente abusada y sin fuerza para enfrentar esto en comisaría”, dice un testimonio publicado el 30 de octubre, sin especificar quién realizó ese maltrato. “Me presionó para tener sexo sin condón”, dice otra captura de un mensaje, publicado el mismo día, y refiriéndose a “P.”, con la palabra “sexo” tachada pero legible. “Nos acostamos una primera vez y ya cuando habíamos terminado, él seguía, y aquí empecé a decirle que no, que para ya, pero no paraba”, dice otro, en relación a “P”.

Un “secreto a voces” y un intento previo “silenciado”

elDiario.es ha querido hablar con algunas de las remitentes de estos mensajes pero, después de haber hablado con otro medio, han declinado seguir teniendo exposición pública. Las responsables de esta cuenta señalan que hay un miedo entre estas mujeres “a que se les desacredite, a que haya represalias”. Además, algunas ya habían vivido un intento hace unos años de hacer público testimonios como estos, vía redes sociales, “y quedó silenciado”.

Las responsables, que cuentan con asesoramiento legal, explican que se tachan los nombres o algunas palabras clave por no acusar a nadie directamente “por cuestiones legales y para guardar la presunción de inocencia”. “En Granada era un secreto a voces antes de que la cuenta se llevará a cabo, pero ahora está llegando a más gente, aunque queda mucho camino por recorrer”, afirman y señalan que no quieren que esto se quede “en una cuenta de Instagram”.

“Con que las víctimas hayan encontrado un espacio seguro en el que poder ser escuchadas sin miedo a ser juzgadas y que sepan que no están solas, nos sirve. Aunque vamos a intentar llegar más allá y que se tomen las medidas que se tienen que tomar en el caso de que se demuestre que este caso es así”, añaden.

Fueron los propios Ayax y Prok los que publicaron un comunicado en sus redes sociales dándose por aludidos. “Hace unos días se abrió una cuenta en la que se nos difamaba sin ningún tipo de límite”, comenzaban diciendo.

El desmentido de Ayax y Prok

Los artistas, con los que elDiario.es no ha conseguido ponerse en contacto, calificaban lo publicado en esa cuenta de “disparates muy grandes” y afirmaban “desmentir todo”. Afirmaban ser “personas buenas y comprometidas con todas las causas sociales, sin excepción, desde 2015”. Además, anunciaban que intentarían “encontrar a las personas que hay detrás de todo” y conseguir sentar “un precedente” para que “no se pueda difamar a una persona desde el más absoluto anonimato, sin pruebas y sin presentar denuncia alguna”.

Por su parte, Ayax Pedrosa, quien durante unos días desactivó su perfil de Instagram por consejo legal, la ha reactivado y ha publicado un vídeo en las últimas horas del pasado martes. “Todo esto no solo es mentira y un disparate sino una locura y una crueldad, una caza de brujas a la antigua, sin tener que aportar pruebas. Testimonios anónimos que podría haber escrito cualquiera y, como dije en el comunicado, quiero negarlo en nombre mío y de mi hermano”, ha señalado.

El rapero, además, ha pedido que no se les trate como una unidad: “Yo soy Ayax y mi hermano es Prok, no somos la misma persona. Si una ex habla de mi hermano, habla de mi hermano, yo soy otra persona” pero de seguido ha añadido: “Estoy con mi hermano a muerte, en todo. Todo lo que se dice de mi hermano también es mentira”. Además, ha atribuido algunos de los mensajes a “venganzas personales”.

elDiario.es ha podido hablar con otras personas que han sido testigos de comportamientos “desagradables” por parte de Prok en diferentes situaciones en la ciudad de Madrid.

Voces críticas en el entorno

Algunas personas del entorno de los raperos han hablado en los últimos días. El fotógrafo y realizador Álex Caballero, muy vinculado al inicio de la carrera de los hermanos, ha mandado “mucho apoyo a todas esas mujeres que han pasado a lo largo de la vida de estos personajes a las que han maltratado, manipulado y abusado”. “Yo era muy amigo de ellos, yo ayudé a hacerlos famosos con mi trabajo, nunca recibí nada a cambio. Yo también he recibido malos tratos, abusos y mierdas por las cuales me distancié de esta gente”, ha añadido en un vídeo.

Luis Abril Martín, conocido como ‘el Nitro’, uno de los componentes del grupo granadino La Plazuela, ha hablado este martes sobre Adrián Pedrosa desde Miami, donde está trabajando con su grupo. “Quiero que quede expuesto cómo estas personas funcionan para gestionar sus movidas, en base a amenazas, que es lo que he recibido yo esta mañana a mi cuenta de La Plazuela y a mi cuenta personal”, ha dicho, en referencia a Prok, que es quien ha puesto unos mensajes que luego ha borrado pero que Nitro ha publicado. “Si me ves por la calle y me quieres pegar, seguramente me puedas pero por muy fuerte que me pegues, no te va a quitar la responsabilidad que tú tienes con tanta gente a la que has hecho daño”.

Me llama la atención cómo los hombres, ante un ataque, tendemos a tirar pelotas fuera, en lugar de hacer el trabajo de mirarnos a nosotros mismos, preferimos echar la mierda para otro lado antes que pedir perdón Luis Abril Martín, ‘el Nitro' — Componente de La Plazuela

“Me llama la atención cómo los hombres, ante un ataque, tendemos a tirar pelotas fuera, en lugar de hacer el trabajo de mirarnos a nosotros mismos, preferimos echar la mierda para otro lado antes que pedir perdón”, ha reflexionado.

En esa línea de reflexión, el escritor y creador de contenido Bruno León, con más de 86.000 seguidores en TikTok, ha hecho este miércoles “un llamado a todos sus compañeros de profesión”: “Sin vuestro silencio esto no habría sido posible. Sabéis que hay más raperos cometiendo estos delitos”, ha avisado.

Las responsables de canalizar esos más de 60 testimonios concluyen así cuál es el cambio social que esperan que se produzca: “Ojalá algún día podamos dejar de ser valientes y ser simplemente libres porque esto requiere mucha valentía”.