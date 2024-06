Paul McCartney traerá a Madrid su gira 'Got Back'

Paul McCartney continuará después del verano su gira Got Back y, según ha anunciado este viernes la promotora Live Nation, visitará Madrid, algo que no sucede desde 2016.

El concierto de hace ocho años tuvo lugar en el desaparecido estado Vicente Calderón. La visita del ex Beatle a Madrid tendrá lugar en el WiZink Center, ya que el Palacio de Deportes ha publicado en redes la misma imagen que Live Nation, un joven McCartney al teléfono, llamando a Madrid.

El músico ha anunciado nuevas fechas de su gira a partir del 1 de octubre de este año, comenzando por Uruguay y siguiendo por Argentina y Perú hasta el 27 de octubre, por lo que su visita española no podrá ser hasta, mínimo, noviembre de 2024. En cualquier caso, el promotor no ha informado si el concierto o los conciertos tendrán lugar en 2024 o ya en 2025.

El anuncio llega en un año (de nuevo) muy beatlemaniaco, pues en febrero se dio a conocer el proyecto de Sam Mendes de rodar cuatro biopics sobre la banda de Liverpool, una por componente. Además, el otro miembro vivo de los Beatles, Ringo Starr, ha publicado un nuevo disco y está a punto de empezar una gira por Estados Unidos y México.

En 2023 se publicó la canción rescatada del pasado Now and Then y McCartney inauguró una exposición de sus fotografías en la National Portrait Gallery, que ha dado lugar a un libro. Desde 2021 se ha vuelto a vivir un auge de interés por los Beatles gracias a la monumental película documental en tres actos de Peter Jackson, The Beatles: Get Back, con todo lo que no se mostró en la película Let It Be durante la grabación de ese disco y la preparación del famoso concierto en la azotea del edificio de Apple Corps.