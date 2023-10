Rodrigo Cuevas, Premio Nacional de Músicas Actuales: “Se reconoce una lengua minorizada como el asturiano”

Rodrigo Cuevas ha sido elegido por el jurado para recibir el Premio Nacional de Músicas Actuales 2023. El galardón, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado de 30.000 euros. El cantante toma el relevo a Silvia Pérez Cruz, homenajeada el año pasado.

“No te das cuenta de lo importante que es este reconocimiento hasta que lo recibes, por el respaldo que supone a todo el trabajo que llevas hecho”, reconoce a este periódico minutos después de recibir la llamada del ministro Miquel Iceta. “Me ha pillado poniendo lavadoras porque llegué ayer de viaje y mañana me vuelvo a ir. Pero parece que ya no me va a dar tiempo a lavar mucho más”, bromea.

El jurado ha distinguido a Cuevas por la “singularidad” de su obra, “que une música tradicional folclórica y música popular contemporánea”. “Es muy importante que se premie un proyecto que viene tan de lo popular y de lo tradicional. Una cosa que nace del pueblo, que aprendí de gente que lo cantaba en su casa y nadie les dio nunca ningún premio. Incluso estaban muy mal vistas todas esas canciones, ese cantar y la pandereta. Fueron muy poco reconocidas. Para mi es un premio compartido que tengo que dedicar a todas ellas”, defiende.

Al mirar hacia atrás en su carrera, considera que ser consciente de la “singularidad” su propuesta nunca le echó para atrás: “Como a todo el que le apasiona un proyecto, se mete sin pensar en las consecuencias”. Entre ellas, acabar recibiendo el Premio Nacional de Músicas. “Estoy en shock”, revela al respecto. El comité ha destacado también “la intensidad de su música en directo y su imaginario sumamente personal”. Así como su “fuerte compromiso por la diversidad”.

“Hay mucho de eso”, valora, “de premiar a una persona que canta en lenguas minorizadas, entre ellas el asturiano, que está necesitaba de agua de mayo de un proceso de oficialidad y reconocimiento institucional. Este es un premio a alguien que canta parte de su repertorio en asturiano”.

Cuevas es uno de los artistas que sufrió la censura derivada de los pactos de PP y Vox tras las elecciones municipales celebradas el pasado 28 de mayo. “La ex concejala de Cultura en Gijón dijo abiertamente que no pensaban programar a nadie que cantara en asturiano, porque querían defender la oficialidad desde los escenarios. Mi nombre fue mencionado”, lamenta.

“Las censuras están ahí y ahora parece que incluso se legitiman más. Deberíamos luchar contra ello”, asegura defendiendo que “hay margen para luchar. La mayoría de la gente de España está en contra de la censura”.

Un artista multidisciplinar

Cuevas (Oviedo 1985) aúna en su figura ser cantante, compositor, acordeonista y percusionista; lo que le convierte en un artista multidisciplinar. El galardonado cursó estudios de piano y tuba en el Conservatorio de Oviedo y de Sonología en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) de Barcelona. Interesado también en las músicas del mundo y en las disciplinas del cabaret y el circo, su revelación artística se produjo durante su estancia en una pequeña aldea del interior de Galicia, donde entró en contacto con la música tradicional más pura gracias a las pandereteiras del lugar.

Su segundo espectáculo, El Mundo Por Montera, consolidó su anterior éxito y le valió para recibir el Premio del Público en la Feria de Teatro de Huesca. En 2018 participó en La Verbena de la Paloma, dirigida por Maxi Rodríguez, en el marco de la Temporada de Zarzuela de Oviedo y escribió la música para la obra teatral Sidra en Vena. También forma parte del musical Horror, el show que nunca debió hacerse, con el que ha actuado en el Teatro Jovellanos y el Centro Niemeyer, entre otros.

Tras recorrer el país, el artista presentó su nuevo espectáculo Trópico de Covadonga. Una propuesta concebida como un cancionero popular contemporáneo con el que logró dar un salto cualitativo y consolidar su particular estilo; marcado por la reivindicación folclórica, la electrónica, los elementos vintage y el sentido del humor que caracterizan sus puestas en escena.

En su disco Manual de Cortejo, publicado en 2019 en colaboración con Raül Refree, mezcló entre otros estilos ritmos y melodías asturianas con la muiñeira y las habaneras. Ese mismo año estrenó también su último espectáculo: Barbián, una zarzuela cabaret con la que estuvo en el Teatro de la Zarzuela, en los Veranos de la Villa y, más recientemente, en la Cuatrienal de Praga de Escenografía y de Espacio Escénico.

En 2021, año en el que recibió el Premio Ojo Crítico, fundó igualmente la asociación La Benéfica de Piloña (Asturias), junto con Sergi Martí y Nacho Somovilla. Su objetivo es crear un centro de artes vivas para la expresión artístico cultural, la acción comunitaria y la lucha contra el abandono y la despoblación de las zonas rurales, cuya sede se levanta sobre el edificio de la antigua Benéfica de Piloña, la Sociedad de Socorro Mutuo. En 2022 fue reconocido con el Premio Arcoíris 2022 del Ministerio de Igualdad.

Cuevas acaba de lanzar su tercer disco, Manual de Romería, aunque este verano ya había estrenado su espectáculo La Romería, basado en sus temas, que cuentan con el castellano y el asturiano como lenguas vehiculares. Con su propuesta ha recorrido este verano más de una veintena de ciudades. Por delante tiene confirmadas múltiples fechas hasta 2024 en diferentes localidades nacionales y plazas internacionales de Portugal, Bélgica, Francia y México.

El Ministerio de Cultura y Deporte reconoce con el Premio Nacional de Músicas Actuales la labor del último año junto a la trayectoria de los artistas seleccionados. En el caso de Cuevas, su último trabajo discográfico y el inicio de su nueva gira, junto a los conciertos que tenía pendiente de la anterior.

El jurado del Premio

El jurado ha estado presidido por el director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Joan Francesc Marco; y ha actuado como vicepresidenta la subdirectora general de Música y Danza, Ana Faus.

El grupo de vocales lo han compuesto: Manuel Ferrand, gestor cultural, crítico musical y director del Festival de Música española de Cádiz; Tomás Fernando Flores, director de Radio 3; la gestora cultural Almudena Heredero; Montserrat Portús, directora del Mercat de Música Viva de Vic; Diego Rodriguez de Juan (Diego RJ), director y presentador del programa El sótano de Radio 3 y Carmen Zapata Corbalán, a propuesta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música.