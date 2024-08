Rosalía enseña un avance de su nuevo disco y pone fecha a su canción con la cantante de K-Pop Lisa

“Por todo lo que soy, yo puedo frontear. No por lo que tenga, siempre me la dan. Mi energía está inmaculá. Bajo perfil, tú estás fuera”. Así suena el primer avance del nuevo trabajo de Rosalía, que compartió varios segundos de uno de sus temas en la madrugada de este martes en un directo desde su cuenta de Instagram. Horas después, ha anunciado el lanzamiento de New Woman, su colaboración con Lisa, la cantante de la banda de k-pop Blackpink, previsto para el próximo 15 de agosto.

“Vivo para cantar, no canto pa vivir. Ni una era será flop en mi porvenir. Puta soy la Rosalía, solo sé servir. La noche estrellá, así sea. Hasta la madrugá, que así sea”, fue el resto de la letra que permitió que escucharan sus seguidores. “Hasta aquí hemos llegado. Esto es el preview cariño, y es todo lo que podemos enseñar hoy”, zanjó tras repetir dos veces el mismo trozo del tema, para que sus fans pudieran disfrutarlo.

Durante su reproducción, expuso: “¡Fuerte, fuerte, que suene!”, mientras simulaba con sus labios que era ella misma quien interpretaba el sencillo, del que no adelantó el título. Tampoco el del álbum. “Después de un año sin sacar nada, aquí estamos cariño, seguimos”, expuso.

La última música que había sacado hasta la fecha fue Oral, su colaboración con Björk, el pasado mes de noviembre. Una canción cuya recaudación se destinó a pagar las costas legales de un pueblo islandés levantado contra un proyecto de piscifactoría.

En 2023 lanzó igualmente LLYLM, proponiendo la mentira como cura para el mal de amores; el elepé junto a su expareja Rauw Aleajdro, RR (compuesto por Beso, Vampiros y Promesa) y Tuya, en solitario, que vio la luz en junio. En julio, tras un año de gira, puso fin a su Motomami World Tour, en el que pasó por el Primavera Sound de Madrid y Barcelona.

Además, el pasado mes de mayo inició las obras de su futuro estudio en L'Hospitalet de Llobregat. La artista comenzó entonces para reformar el edificio en el que también instalará las oficinas de su empresa. Más allá de producir su música y la de otros cantantes, Rosalía prevé instalar ahí la sede de su empresa familiar, Motomami S.L., que incluye una filial que se dedicará al negocio inmobiliario.