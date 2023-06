A-chan, Kashiyuka y Nocchi nos reciben en su hotel de Madrid con una sonrisa y energías contagiosas. Las reinas del J-Pop electrónico visitaron España en la celebración del Primavera Sound y, pese a que en Madrid debieron suspender su actuación en directo por el mal tiempo, pudimos disponer de su tiempo para hablar con ellas de su mundo de tecnología deslumbrante, la mezcla perfecta de coreografía y artes visuales, sonido impecable y la distintiva marca del nuevo pop de Asia que, poco a poco va adentrándose en la generación Z para ofrecer una alternativa a lo occidental.

Perfume son una banda idol de Hiroshima, autoformada durante sus años de estudio en la Escuela de Artes de Hiroshima hace más de 20 años, cuando ellas mismas apenas tenían 13 años. Desde entonces, y especialmente en occidente después de participar en la banda sonora de la película de Pixar Cars 2 (2011), han batido muchos récords como banda femenina electrónica. Ganaron el León de Plata en la categoría Cyber del Festival Internacional de Creatividad de Lyon, embarcándose en giras internacionales que las llevaron a Los Ángeles y Nueva York en 2015 y al prestigioso festival SXSW. Su sexto álbum, Cosmic Explorer, llegó al número uno en las listas de álbumes electrónicos de iTunes y al 16 el las listas de Dance/Electronic en Billboard.

Su espectáculo en directo, empleando tecnología puntera y sincronizada a la perfección, desvela el trabajo de un 'equipo Perfume' que funciona como un reloj: su productor Yasutaka Nakata crea canciones que iluminan un J-Pop donde caben tecnopop, electro pop francés, EDM, funk y ese leve toque 70´s de pop urbano sofisticado que permanece unido al pop japonés desde los tiempos de la Yellow Magic Orchestra o Pizzicato Five.

Al equipo Perfume se une Mikiko, su profesora original de baile y una coreógrafa y directora de arte excepcional, encargada de visualizar loas canciones de Yasutaka y desarrollar el aspecto final inmersivo de sus shows. Mikiko, junto con los desarrolladores de eventos Rizomatics, han elaborado espectáculos para las presentaciones de los juegos olímpicos de Rio y Tokio. El empleo de drones, trajes inteligentes, videomapping y otras técnicas aplicadas a los eventos hacen de ella un cuarto miembro de Perfume tras las bambalinas, que agrega coherencia la mensaje de ciencia ficción y bienestar que emite la banda.

Me fascinan sus comienzos. Con la popularidad el K-Pop y la salida a la luz de las 'escuelas' de idols se hace sorprendente su juventud y determinación en Hiroshima al montar una banda no basada en los clásicos 'cástings' de este tipo de Escuelas-Agencias, donde todo se resuelve con una competitividad feroz. ¿Qué recuerdos tienen de esa época de formación?

A-chan: Éramos amigas, pero también competidoras. Querían que fueras el centro de atención el máximo tiempo posible y mantenerse allí, un segundo más, un minuto más que las demás era siempre el objetivo.

Nocchi: Si tienes tú el micrófono, otra compañera deja de tenerlo, incluso aunque sea tu amiga. Puedes ser feliz por ella, pero también, en el fondo, sabes que debes de ser tú la que tenga la oportunidad.

Kashiyuka: Aprendes muchas cosas en esa época. Es como un experimento social. Aprendes mucho del ser humano.

Entonces, tras una época trabajando localmente, marchan a Tokyo en 2003, firman con la empresa Amuse Inc, y su mánager les presenta a su futuro productor Yasutaka Nakata y les dice que es su complemento musical “perfecto”. Poco a poco su estilo evoluciona a más electrónico y moderno.

A-chan: Es curioso y contradictorio. En la escuela de Arte nos enseñaban a cantar 'emocionalmente' pero Yasutaka quiere de nosotras lo opuesto. Que cantemos de manera más fría, como androides. Nos costó un tiempo ajustarnos a esto.

Éxito en japón

A partir de 2007 la canción Polyrhythm acompaña una publicidad de reciclaje, adquiere mucha popularidad y relanza su álbum Complete Best tras casi un año en el mercado convirtiéndolo en el número uno de ventas en Amazon, entrando en las listas de éxitos Oricon al número siete y convirtiéndolas en un fenómeno musical en su país. Game, su siguiente álbum y preámbulo a su primer tour, alcanza 100.000 copias en su lanzamiento, es disco de oro y su primer número uno en Japón. Le sigue Triangle, con más de 300.000 copias. A partir de 2010 empiezan a salir de Japón, donde ya son capaces de llenar el Budokan o el Tokyo Dome. En 2012 firma con Universal Music Japón y lanzan JPN en más de 50 países en iTunes con su sencillo Spring of Life.

¿Cómo es el proceso creativo del 'equipo Perfume'?

A-chan: Habitualmente, cuando teníamos una cantidad de canciones surgía el proyecto de unirlas en un álbum. Esta ha sido nuestra forma de trabajar hasta nuestro disco actual, Plasma.

Kashiyuka: En esta ocasión, Yasutaka nos sugirió hacerlo al revés: empezar a grabar canciones para el álbum específicamente, lo que, de alguna forma, cambia el estilo. Esto hace que, por ejemplo, en Londres hayamos tocado por primera vez una canción que aún no se ha escuchado en Japón.

Nocchi: Ha sido más orgánico, más planificado y diferente.

A-chan: Yasutaka va creando canciones y grabamos las voces. Una vez los temas han sido creados y producidos, Mikiko crea las coreografías, aunque nunca se reúne con Yasutaka. Mikiko empieza a diseñar el concepto visual del álbum, de los videos, del directo y el show y termina, con su equipo, de ponerlo en marcha y hacer realidad todo lo que ha imaginado con la música, en un escenario.

Kashiyuka: Este proceso es complejo, pero se hace rápido. A veces en solo dos meses de trabajo está todo preparado.

¿De verdad? ¿En solo dos meses se puede planificar una producción de un concierto como los suyos?

Nocchi: Mikiko nos conoce muy bien, sabe perfectamente lo que va a funcionar y hablamos sobre cómo va a ser la imagen, el ambiente que buscamos crear. En este disco, Plasma, parece que Yasutaka ha pensado en lo que Perfume estaríamos sintiendo o nos gustaría cantar en este momento. Expone nuestras personalidades, nuestro presente.

A-chan: En cierta medida, es más relajado. Más natural y humano. En este momento valoramos mejor nuestras vivencias personales y lo que ya hemos conseguido. Quizás hay menos presión que cuando lanzábamos nuestros primeros discos. Además, durante la pandemia nos hemos acostumbrado más a los eventos con presencia online y Perfume es una banda ideal también en ese formato.

Solo el diseño de su vestuario retrofuturista, colectivo, pero con matices individuales que resaltan la personalidad de cada miembro, ha merecido la publicación de un libro en 2021 con un recorrido histórico por todas sus apariciones en vídeo y directo.

Kashiyuka: El vestuario para los shows es lo último que se prepara y se diseña. En septiembre hay en Tokio una exposición de nuestros trajes de directo. Va a quedar muy bien.

En cierta medida creo que Perfume está también contribuyendo a esa idea de independencia de las mujeres. En sus vídeos se habla de amor pero también hay amistad, superación de dificultades, esperanza, inconformismo. Me gusta en particular su video de la canción Let Me Know, donde aparecen en un viaje en tren o metro que parece toda una experiencia vital. Hay versiones infantiles de ustedes… Una llave mágica que abre… ¿El futuro? Y allí los hombres acompañan en silencio y casi en la oscuridad. En general no hay hombres en vuestros videos. No son necesarios. Future Pop, su anterior álbum, ofrecía un futuro al alcance, optimista, en el que participar y encontrarse.

Kashiyuka: Siempre partimos de nosotras mismas para imaginar nuestros videos. Somos nosotras y, en general, están hechos desde nuestro punto de vista, nuestra historia. Los hombres no suelen aparecer y eso no es una decisión premeditada. Pero sí lo es hablar de lo que nosotras sentimos, queremos y hacemos. Todo se mantiene así más sencillo.

Nocchi: Intentamos expresar nuestra personalidad. Si eso contribuye a un concepto nuevo o aporta para las mujeres, entonces eso nos hace felices.

¿Cuáles son los planes futuros de Perfume? En este momento de su carrera, podrían hacer cualquier cosa que quisieran.

A-chan: ¡Desde hace mucho tiempo hablamos de tocar en Marte! (Risas).

Nocchi: ¡Eso estaría muy bien!

¡Podemos tocar juntos en el primer festival Primavera Sound Valle Marineris!

Todas, entre risas: ¡Sí, sí! ¡Hagámoslo!