La oposición pide un pleno para revocar el borrado de Paco Rabal y Asunción Balaguer de Alpedrete: “No dejaremos que pase el temporal”

Alpedrete amaneció el pasado viernes con las placas de Paco Rabal y Asunción Balaguer retiradas de la plaza y el centro cultural que llevaban su nombre. El Ayuntamiento de la localidad, en manos de PP y Vox, fue el responsable de ambas acciones, que realizaron sin avisar, rebautizando los emplazamientos como Plaza de España y Centro Cultural La Cantera. La familia de la pareja de intérpretes había mostrado su rechazo e indignación ante los cambios, pero el consistorio siguió igualmente adelante con su decisión.

La oposición no pudo tomar cartas en el asunto, ya que la aprobación del retiro se llevó a cabo mediante una Junta de Gobierno Local extraordinaria convocada por el alcalde, Juan Rodríguez Fernández-Alfaro (PP), que por lo tanto, no contó con su participación. Los Grupos Municipales del Ayuntamiento Unión del Pueblo de Alpedrete (UNPA), Más Madrid Alpedrete, PSOE Alpedrete y Podemos-IU, además de la concejala no adscrita Mª Luisa Sancho, han solicitado este martes la celebración de un Pleno extraordinario para revocar el borrado de Francisco Rabal y Asunción Balaguer del municipio.

El Reglamento Orgánico del Pleno del organismo público establece que, una vez presentada la solicitud, la celebración no podrá demorarse más de quince días hábiles. De no realizarse, se tendría que hacer obligatorio el décimo día una vez expirara el plazo, convocándose de forma automática. “La idea es intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertir esta situación”, afirma a este periódico la concejala de Más Madrid Débora Alcaraz.

Actualmente el Ayuntamiento está compuesto por siete concejales del PP y tres de Vox –con quien gobierna–, mientras que los siete restantes son los correspondientes a la oposición. “Vamos a intentar que el voto sea secreto y no a mano alzada”, indica la regidora. “Todavía no hemos tenido respuesta”, añade sobre la de momento nula reacción por parte del Gobierno local. Tampoco han compartido ningún comentario después de que el pasado viernes se manifestaran junto a los vecinos contra la retirada de las placas durante el acto de conmemoración a los 184 años de independencia de Alpedrete.

“Están intentando que pase el temporal. Intentamos que eso no ocurra”, asegura la responsable, que avanza que tienen programadas más acciones. “Estamos moviéndonos en la medida de lo posible”, comparte Débora Alcaraz, que avanza que otra arma con la que cuentan desde la oposición sería presentar una moción, teniendo en el radar el Pleno ordinario previsto para el próximo 30 de mayo, pero que han optado por empezar por la solicitud del Pleno extraordinario llevada a cabo esta semana.

Respecto a la concentración del pasado viernes, sostiene: “Vimos a un gobierno muy solo. Hicieron como si no estuviéramos. El alcalde dijo unas palabras que no escuchamos. La megafonía no era potente como para tapar nuestros gritos y consignas”.

La oposición ha compartido en un comunicado el orden del día propuesto para el Pleno extraordinario que han solicitado, y que consta de dos puntos. El primero, “la revocación del acuerdo” de la Junta de Gobierno Local de cambiar el nombre de la Casa de la Cultura y volver a su antigua denominación: Casa de Cultura Asunción Balaguer. El segundo, “anular el expediente iniciado” por el mismo organismo para el cambio de nombre de la Plaza Francisco Rabal por Plaza de España.

La familia rechaza la “alternativa” del Ayuntamiento

El alcalde de la localidad, Juan Rodríguez Fernández-Alfaro (PP) explicó a elDiario.es que la intención es que sea el salón de actos dentro del rebautizado centro cultural el que reciba el nombre de Paco Rabal y Asunción Balaguer. Los hijos de los intérpretes, Teresa y Benito Rabal, en representación del resto de su familia, emitieron un comunicado oponiéndose “rotundamente” a la decisión.

“No estamos de acuerdo, después de haber cometido tremenda tropelía en contra de nuestros padres y la cultura en general, no queremos que se use a dos personalidades tan importantes para el mundo de la cultura a nivel nacional e internacional. Buscan tan solo justificación de sus actos”, afirmaron.