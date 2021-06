Palau de la Música acoge estreno de John Williams,"el Beethoven del siglo XX"

Barcelona, 15 jun (EFE).- El compositor y músico Marc Timón dirigirá el próximo día 21 de junio en el Palau de la Música de Barcelona el estreno mundial de una obra de John Williams, al que admira desde su juventud y que considera "el Beethoven del siglo XX".

En el estreno de "Prelude and Scherzo for Piano and Orchestra", de Williams, Timón dirigirá a la Orquesta Sinfónica del Vallès (OSV) y, como solista, a la pianista Gloria Cheng, quien, como ha recordado este martes el director catalán en la presentación de esta cita musical, "tantas veces ha trabajado codo con codo con el propio Williams".

En la velada sinfónica "John Williams, para siempre" se escucharán también las populares bandas sonoras creadas por el compositor norteamericano para "Harry Potter, Jurassic Park, La lista de Schindler, E.T. y Star Wars", además del estreno absoluto de "The Beacon. Tribute to John Williams" del propio Timón.

Marc Timón ha recordado que, cuando tenía doce años, se apuntó a una cobla sardanista y que no le gustaban las sardanas que tocaba, pero su madre le obligó a seguir: "Cuando cumplí 13 años y se murió mi bisabuela, decidí escribir una sardana en su memoria al estilo de John Williams, una obra que no se estrenó hasta al cabo de veinte años"

"Mis sardanas de juventud -ha añadido- son pequeñas composiciones inspiradas en este mundo de fantasía de John Williams, y al añadir las cuerdas y los vientos de la orquesta sinfónica supone un retorno a los orígenes".

Consciente de que no todos estarán de acuerdo con su impresión, Timón piensa que "más allá de si es el mejor, que no hay nadie mejor en nada, John Williams es de los grandísimos compositores del siglo XX" y asegura que "es un Beethoven del siglo XX, por su trabajo con el leitmotiv, por sus composiciones".

Asegura que "el fenómeno de 'Star Wars' -también ha compuesto las bandas sonoras de la serie de Indiana Jones- ha eclipsado su faceta como compositor de música clásica, que es escandalosa, para cámara, mucha también para arpa"; y al final se ha cometido "una injusticia con Williams, como también pasó con Poulenc".

Sobre "Prelude and Scherzo for Piano and Orchestra", Timón ha precisado que tiene "carácter de 'skerzo', con mucha mala leche pero en el buen sentido, y con un diálogo entre piano y orquesta propio de un compositor extremadamente talentoso".

Timón tuvo ocasión de poder hablar con Williams por teléfono convencional, "porque no tiene ni móviles ni ordenadores", sobre las diferentes partes de la obra que se estrenará y que éste le tocaba al piano desde su casa y pudo comprobar que es "muy exigente".

Reconoce que afrontar este estreno "no sería posible sin la participación de Gloria Cheng, porque técnicamente es muy buena y además tiene un alma increíble y es profesora en la universidad, alguien encantadora".

La velada del Palau tendrá además una connotación especial puesto que también acogerá el estreno mundial de una obra suya "The Beacon. Tribute to John Williams" de Timón, compositor invitado de la temporada del Palau, que con este concierto cierra un círculo que empezó cuando el músico y director vio "E.T." y quedó enamorado de aquella música.

La trayectoria del músico catalán, también licenciado en periodismo, y en composición por la ESMUC, lo hizo saltar de la cobla a la música del cine y a establecerse en Estados Unidos.

Afincado en Los Ángeles desde hace cinco años, el encuentro con Gloria Cheng en un concierto de música contemporánea en la capital angelina propició el estreno que ahora tendrá lugar en Barcelona.

El otro elemento que juega a favor en este caso, según Timón, es la Sinfónica del Vallès, que siempre ha tenido "una actitud totalmente abierta" para ofrecer este concierto.