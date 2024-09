Ni el PP ni la Casa Real felicitan a Almodóvar en sus redes tras el histórico logro para el cine español

Pedro Almodóvar hizo historia este sábado al conseguir un León de Oro para una película española con La habitación de al lado. Sin embargo, el logro no parece que haya sido suficiente para ganarse una felicitación del Partido Popular. La cuenta de Twitter del partido omitió cualquier mención al director manchego mientras celebraba cada medalla de la delegación española en los Juegos Paralímpicos.

En cambio, en el pasado sí felicitaron a otras películas en diferentes premios: a Javier Fesser por ser escogido para representar a España en los Oscar con Campeones y a Alberto Mielgo y Leo Sánchez tras hacerse con el Oscar al mejor corto de Animación con El limpiaparabrisas. “Demuestra, una vez más, que el talento Marca España no tiene fronteras”, escribieron en un mensaje en Twitter en ese momento.

Tampoco pudimos ver una felicitación por parte de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, una ciudad con un papel muy destacado en la filmografía del director. Almeida sí sacó tiempo para dar la enhorabuena al ganador de la vuelta ciclista, Primoz Roglic, al segundo, Ben O'Connor, y al español Enric Mas, tercero.

En cambio, la concejal responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, sí ha dado su enhorabuena a Almodóvar y la productora de la película, El Deseo. “Es la primera vez que una producción española gana el León de Oro. Y, desde Buñuel, ningún director español había ganado este premio. Enhorabuena a Pedro Almodóvar y a todo el equipo”, celebró.

A las ausencias de felicitaciones a Almodóvar por el logro para el cine español también se suma la Casa Real que, pese a alegrarse por todas las medallas en los Juegos Paralímpicos, no tuvo un hueco en sus redes sociales para el director manchego.

Capítulo aparte merece el exconcejal del Ayuntamiento de Valladolid Carlos Paramio, actualmente asesor de Mañueco en el gabinete de Presidencia de la Junta de Castilla y León. “Adivinar [sic] ¿quién no va a ir a ver la última de Almodóvar?”, escribió, acompañándolo de un icono de una mano levantada.

Tras lograr el León de Oro en el Festival de Venecia, Almodóvar reiteró sus dardos a la derecha y explicó que su película funciona como “respuesta a los discursos de odio que escuchamos en España”. “Es una película a favor de la solidaridad absoluta, de la empatía profunda. El discurso que está habiendo en Europa contra la inmigración, contra niños no acompañados, tratándoles como si fueran delincuentes, como si fueran invasores, es grotesco. No escribí la película con esa intención, pero en este momento creo que es una respuesta a todo eso tan negativo. Hay una España grande en la que yo me siento integrado que no está por la labor de esos discursos. Debería incluso haber una penalización una vez se sepa que son bulos, porque están crispando de un modo insoportable la sociedad en la que vivimos. Y no nos lo merecemos”, zanjó.