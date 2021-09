Sandra Carrasco y José Luis Montón, "una química extraordinaria" en canciones

Madrid, 28 sep (EFE).- Casi veinte años, una generación completa, separan a la intérprete musical Sandra Carrasco y al afamado guitarrista José Luis Montón, pero ambos exhibirán desde este miércoles en los escenarios "una química extraordinaria" que han convertido además en un inminente nuevo disco, "Canciones al oído".

"Es la historia de José Luis hecha canciones, música de calidad traducida a mi voz y a mi manera de sentir", explica en una charla con Efe la artista onubense ante esta asociación que se disfrutará mañana en Teatros del Canal de Madrid en su primera toma de contacto con el público.

Cuenta Carrasco (Huelva, 1981) que conoció a Montón (Barcelona, 1962) en un espectáculo del Corral de la Morería donde ella sustituía a Inma La Carbonera. "Canté una canción que está en el disco que se va a lanzar, porque yo intuía que ese tema tenía recorrido entre nosotros. Y es que a veces tengo esas intuiciones con las personas", comenta orgullosa.

En efecto, Montón la llamó para ser una de las voces junto a Miguel Poveda y Rocío Márquez de su último disco en el mercado, "Flamenco & Classica", en el que llevaba al cante composiciones de Schubert, Brahms o Beethoven.

"Ese feeling nos hizo pensar que podríamos hacer algo más juntos. Nos salió una especie de recital, le dije que quedáramos para ensayar y ahí surgió la idea de que yo escuchara sus canciones a ver qué me parecían y, en un momento dado, grabarlas", rememora.

Así fue como se materializó "Canciones al oído", que se editará este otoño y es, en opinión de una de sus artífices, "un disco ecléctico, sin etiquetas, que hay que oír con mente muy limpia y abierta, porque no se parece a nada que hayas escuchado antes".

"Son canciones interpretadas por dos personas que se dedican al flamenco y a más cosas, pero no hay ninguna intención de nombrarlo de ninguna manera. Desde luego no es un disco de flamenco, aunque haya un aroma inevitable, algunas pinceladas como un par de cantes grabados en medio de algún tema", precisa Carrasco.

El primer corte que ya puede escucharse es "Sin alas de mariposa", que es como José Luis Montón, el primer solista que grabó para el prestigioso sello internacional ECM, interpreta el componer "sin ñoñerías".

"Sus piezas son en general extremadamente románticas, rosas, melancólicas y muy complejos. Pero aquí justo él quería quitarle fuego, que no fuesen un bombón relleno, que es otra cursilería, sino hacerlo con mucho humor... pero hasta haciéndolo así, es difícil que se despegue del romanticismo, porque él lo sigue siendo", considera la cantante.

Hay una frescura en esas letras y dejes, en las inflexiones, que alguno podría pensar que iban surgiendo sobre la marcha. "Pero no, no hay nada improvisado, es fruto de la química extraordinaria que tenemos, personal y musical, que hace que todo se vea tan fluido", destaca de un dúo que, sin percusión, solo a guitarra y voz, "entiende perfectamente su pulso interno".

"Estas canciones que no había escuchado nunca es como si las hubiera oído toda la vida. Sus melodías me persiguen, como si me las recordara mi cuerpo o mi ADN", insiste esta artista que grabó su primer álbum homónimo en 2011 de la mano de Javier Limón.

Antes siquiera de que el álbum vea la luz y de que el espectáculo eche a andar en noviembre y diciembre por otros puntos de España, mañana habrá una primera oportunidad de disfrutar su contenido completo en un espectáculo en el que contarán con tres "invitados de lujo": la también cantante Roko, el Premio Nacional de Músicas Actuales Javier Ruibal y el Premio Nacional de Baile Flamenco Marco Flores.

Javier Herrero