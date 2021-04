Sector cultural y operadoras se unen para "proteger" la propiedad intelectual

Madrid, 8 abr (EFE).- Industrias culturales y operadoras de telecomunicaciones han firmado hoy el Protocolo para el Refuerzo de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, un nuevo "código de conducta voluntaria" de autorregulación intersectorial para "proteger" la oferta legal de contenidos en España.

Así ha definido el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, este mecanismo creado con la colaboración de la Administración Pública para mejorar la eficacia de las resoluciones judiciales y administrativas autorizadas judicialmente al respecto de las páginas "online" infractoras de derechos.

"Nos enorgullece situar a España a la cabeza de los estados miembros que, mediante un código de conducta voluntario, fomentan la autorregulación entre el sector de la Cultura y el sector de los Operadores de Telecomunicaciones (...) No hay Cultura, expresión de la condición humana y de su inherente sociabilidad, sin comunicación, y la comunicación no sirve si no se hace con respeto a las reglas del juego limpio", ha dicho Rodríguez Uribes.

Este protocolo ha sido rubricado en el claustro del Museo del Prado por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, los socios de ésta como Sgae o Cedro, DigitalES y los operadores de acceso a Internet que forman dicha asociación, además de Euskatel y Eurona.

En concreto, y al amparo de la normativa vigente, este nuevo mecanismo de autorregulación intersectorial permitirá "proteger más eficazmente y favorecer el desarrollo de la oferta legal de contenidos en España", han explicado desde la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos.

Según ha añadido Cultura, este texto tiene como objetivo "fomentar el diálogo entre ambas partes para lograr una autorregulación a medio y largo plazo que contribuya a promover una oferta digital legal de contenidos culturales y reducir la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet".

El texto cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y será aplicable a aquellas webs cuyo carácter vulnerador de los derechos de propiedad intelectual sea declarado judicialmente, "habiéndose adoptado medidas de interrupción del servicio de acceso a Internet, siempre que concurran determinadas condiciones de reiteración de la conducta ilegal".

Es decir, con este documento marco, se pretende "garantizar" la eficacia de las resoluciones judiciales y administrativas que, tras el correspondiente procedimiento y con las garantías que ofrece la jurisdicción, han declarado la condición de infractor de los derechos de autor de un determinado servicio digital.

A su vez, el documento plantea medidas para minimizar el acceso a las webs ilícitas y la constitución de un comité técnico en el que podrá intervenir el Ministerio de Cultura y Deporte a invitación de cualquiera de las partes.

Este acuerdo habilita a ese comité técnico a "elaborar y enviar" semanalmente un listado de webs espejos y réplicas de aquellos dominios ya contenidos en resoluciones jurisdiccionales previas, cuyo carácter infractor y vinculación se acredite ante el Ministerio de Cultura y Deporte.

Asimismo, con este protocolo, Cultura, en el marco de sus competencias, podrá solicitar a todos los operadores de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange, Grupo MásMóvil - Yoigo, MasMovil, Pepephone, Llamaya, Lebara, Lycamobile y Hits Mobil, Grupo Euskaltel- Virgin teleco, R-Telecable y Eurona) que "bloqueen" el acceso al servicio ilegal/infractor.

Otra novedad que establece el acuerdo es la obligación de los proveedores de acceso a internet de comunicar a este comité técnico la "efectiva ejecución del bloqueo".

Según han explicado también desde la Coalición de Creadores es una "llamada a la acción" para "evolucionar en la misma dirección al resto de actores implicados en Internet", como son los buscadores o los agentes de publicidad.