'Mira lo que has hecho': terremoto emocional con Berto Romero y un bebé a bordo

Berto Romero y Eva Ugarte en 'Mira lo que has hecho'

Es su primera serie, pero Berto Romero ya ha conseguido algo único: hacer una radiografía social con la que muchos pueden sentirse identificados. Es decir, el terremoto emocional, logístico y existencial que supone la llegada del primer hijo, un hecho que también es un paso hacia la madurez para quien de repente pasa de ser "el hijo de" a "el padre de".

Todo esto contado con mucho humor, del políticamente correcto y sobre todo del incorrecto, y con algunos pequeños y no tan pequeños dramas de la vida misma. Así es Mira lo que has hecho (disponible al completo en Movistar+), una serie que Berto Romero ha escrito junto a Enric Pardo y Rafel Barceló, y en la que juega a interpretarse a sí mismo… o no.