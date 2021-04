La Veronal lleva el teatro entre bastidores al Teatro Nacional de Cataluña

Barcelona, 7 abr. (EFE).- Todo ese mundo "escondido en la oscuridad del foso de la orquesta o en el negro de la ropa de los técnicos" que rodea y hace posible "la luz y el brillo de la noche del estreno" es el protagonista de "Opening night", el nuevo montaje que la compañía de danza La Veronal estrena mañana en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC).

"Tengo 38 años -ha dicho este miércoles el director de La Veronal, Marcos Morau- y, después de bastante tiempo sumergido en el dispositivo teatral, he decidido detenerme en el escenario, sus habitantes, sus mecanismos y el misterio que desprenden cuando todo se pone en marcha".

La película homónima de John Cassavetes ha sido la inspiración y el punto de partida de "Opening night", pero "no hay ninguna referencia directa, ni ningún personaje, ni ninguna escena extraída de la película", ha aclarado Morau, gran admirador del cine del autor norteamericano y de su manera de abordar "lo que pasa cuando se mezcla realidad y ficción, vida y trabajo".

Morau, que a pesar de la pandemia tiene la agenda llena de compromisos muy destacados, como el próximo estreno en el Festival de Avinyó (Francia) de "Sonoma", reconoce que es "un obseso del trabajo".

Su vida es su trabajo, por ello ha querido "rendir un homenaje al teatro, mostrarle mi agradecimiento y detenerme para enfrentarme a mí mismo como creador".

El coreógrafo ha vertido en "Opening night" las muchas experiencias que ha vivido sobre y tras el escenario, empezando por su época de estudiante, cuando trabajaba de acomodador para ayudar a pagarse los estudios, rodeado del ambiente teatral que le fascina.

Curiosamente, la encargada de vestuario y mano derecha de Morau, Silvia Delagneau, y la asistenta de dirección y actriz, Mònica Almirall, también trabajaron de acomodadoras en esa misma época.

"Desde entonces, tenemos fascinación por el 'backstage", ha revelado Delagneau, que ha diseñado un vestuario inspirado en "el mundo de los técnicos, que visten siempre de negro, con sus herramientas encima".

Seis intérpretes llevan al escenario las fobias, filias y obsesiones de Morau, y encarnan a técnicos, divas y directores de escena, en un montaje en el que "los personajes son alegóricos" y abordan temas como "la vanidad y la frustración", según Almirall.

La ayudante de dirección también sube a escena y es la encargada de poner palabra en una obra que utiliza la danza como lenguaje principal, pero no único.

"No me interesa sólo la danza, me interesa también el cine y las artes en general", ha aclarado Morau, que utiliza el movimiento, la palabra hablada, la palabra escrita, la música y las artes visuales para lanzar su mensaje.

Un mensaje que juega "a la lógica de la ilógica" y que quiere ser "fiel a la falta de narrativa", según el autor.

"Cuando entras en una escena, la escena se corta, y luego vienen escenas donde hay recuerdos de escenas anteriores -ha explicado-, porque quiero que el espectador se deje llevar y se pierda en un viaje fuera de toda lógica".

Morau, que fue Premio Nacional de Danza en 2013, con 30 años de edad, se ha abierto camino en la escena internacional y siente que el 2021 puede ser un buen año para él, ya que estrenará por primera vez en la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y se convertirá en el primer valenciano que pise el escenario principal del Festival de Avinyó, con la misma obra que próximamente se verá en el Mercat de les Flors de Barcelona.

"Son todo muy buenas noticias", ha reconocido el director, que las agradece especialmente ahora, tras un 2020 "muy duro", ya que "las compañías de danza, si no actuamos, no cobramos, y todo este año de pandemia ha sido muy difícil encontrar un teatro abierto donde actuar".