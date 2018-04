El PSPV cree que no se puede señalar a nadie que haya actuado mal respecto a su financiación electoral

El portavoz de los socialistas valencianos, Manolo Mata, considera que, visto el auto que decreta el archivo de la investigación de su financiación en Valencia, no se puede señalar a nadie en concreto. "No nos temblará el pulso con quien cometa irregularidades", ha advertido, aunque duda de que existan.

Los socialistas se escudan en que el auto está archivado en lo que afecta a Valencia y le pasan el balón a los ministerios y al Ayuntamiento de Gandía. Visto el auto -"Hasta que no vimos el auto judicial no sabíamos de qué estábamos hablando", ha comentado- Mata ha señalado que la jueza indica que "no hay trama, no hay financiación ilegal y no hay dinero negro".

La investigación judicial comenzó en 2016 después de que el actual presidente del PP en Alicante, José Císcar, aportara documentación a la Brigada de Blanqueo de Capitales, que el portavoz del PSPV ve de dudosa fiabilidad. El portavoz socialista insinúa que tanto el popular como el presidente de la empresa en el foco de las presuntas irregularidades, Alberto Gomar, podrían haber manipulado la contabilidad antes de entregarla. "¿Por qué tengo que creer que la entregaron impoluta?" se ha preguntado Mata. El socialista considera además que Císcar debe dar explicaciones por excluir de la denuncia a los clientes del PP de esta empresa. " Esto no es un tema de un buen ciudadano que presenta documentación a la Policía. Es un mangante, alguien manipula todo esto y se lo da a un juzgado", ha aseverado.

El también síndic en les Corts, como han añadido después Ana Barceló y José Muñoz, ha explicado que la contabilidad que indica la jueza coincide con la que tienen ellos y la Agencia Tributaria. Barceló ha avanzado que, como indica el auto, h a avanzado que, según lo que han podido comprobar, en 2007 y 2008 existen facturas con Crespo Gomar por un valor de cerca de 400.000 euros. En concreto, Barceló ha citado dos facturas entre febrero y abril de 2007, por un importe de 79.000 euros y varias en 2008, por 325.000 euros. Ambas están señaladas en el auto.

La juez hace referencia en el auto a " a lo que consta en nuestra propia contabilidad, que está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas en 2007", ha agregado Barceló, quien ha insistido en que "no existe ningún reparo", ni por este tribunal ni por el Síndic de Comptes. Sin embargo, ha considerado que las acusaciones son "tan graves" que darán cuenta de todo.

Respecto al papel de la constructora Blauverd, que aparece en el relato inicial del auto, en el que indica que habría abonado facturas por importe de 60.000 euros, 69.000 euros y 29.000 euros. "Ya sabemos qué buscar. La juez dice que una empresa pagó 129.000 euros al PSPV. Yo quiero ver esa factura. Y si la pagó, quiero saber por qué", ha insistido el socialista.

No obstante, el PSPV seguirá con la comisión de investigación interna y asegura que, de haber responsabilidades políticas, se asumirán.