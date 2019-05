Debate sobre el modelo de ciudad: Valencia necesita un turismo de calidad, pero ¿Qué turismo?

Valencia necesita un nuevo modelo de turismo, pero ¿Qué turismo quiere Valencia?Cinco representantes de los cinco partidos con grupo municipal en el ayuntamiento valenciano han debatido este miércoles en una jornada organizada por Beers&Politics y moderada por eldiario.es en Convent Carmen.

Borja Sanjuán, del PSPV; Carlos Galiana, de Compromís; María José Ferrer Sansegundo, del PP; Jaime Paulino, de Unidas Podemos-EUPV y Narciso Estellés, de Ciudadanos, fueron los encargados de explicar cuál es el modelo de sus partidos para el turismo de, al menos, los próximos cuatro años.

Todos los portavoces están de acuerdo en buscar un modelo turístico de calidad que no dañe la ciudad: bien sea por un turismo medioambiental, cultural, fomentar el patrimonio de la ciudad o por el turismo de negocios, ferias y congresos. En lo que divergen los candidatos es en cómo llegar a esa calidad.



Uno de los grandes temas fue los perjuicios -o externalidades negativas- que ocasiona el turismo en el modelo de ciudad. Por esta vía, el coloquio derivó en un debate por la oferta de vivienda pública en la ciudad y los precios de alquiler, cada año más elevados e imposibles de asumir para muchos vecinos en las zonas turísticamente saturadas.

La representante del PP lamentó que no se hubieran regulado los apartamentos turísticos, cuestión a la que respondió el representante socialista señalando que hasta que no se incluyó un apartado en la Ley de Turismo de la Generalitat, los ayuntamientos no tenían competencias en esta materia. Para Ferrer Sansegundo, la legislación que plantean los socios de La Nau y del Botànic es demasiado restrictiva, ya que "hay gente que alquila para subsistir y no todo son fondos buitre", como denunció Paulino, mientras que el candidato de Ciudadanos cree que "hay que desdemonizar los apartamentos turísticos" y argumentó que muchos vecinos son expulsados del centro de la ciudad porque es más rentable destinar edificios al alquiler de oficinas que a particulares.

Alguien del público lanzó una apreciación clave: Estamos debatiendo sobre gentrificación en una de las zonas más gentrificadas, vino a decir. El coloquio captó la atención de los asistentes a una cata de quesos que se celebraba en el mismo recinto. Los curiosos acudieron a ver quiénes eran aquellos que hablaban desde un escenario sobre apartamentos turísticos, guiris y cruceros. La gentrificación se está dando ya y los problemas ya están sobre la mesa, consideró Paulino, que cree que "no podemos esperar a resolver los problemas construyendo vivienda pública que tardará varios años en ser ofertada".

Paulino reprochaba a Sanjuán el modelo del PSPV, que aboga por construir nuevas viviendas para destinarlas a uso social. En este punto se han dado varios enfrentamientos entre el PSPV y Podem, socios de Gobierno en el Ayuntamiento, a cuenta del modelo urbanístico. El representante socialista cree que "no puede haber parque público e vivienda sin nuevas promociones" para así exigir a los promotores que se destine un 30% a vivienda pública, mientras que el candidato de Podemos cree que se debe primar la rehabilitación de viviendas públicas. Por su parte, Estellés consideró que "hay una burbuja de alquiler de vivienda de segunda mano y falta parque público para alquiler", mientras que Galiana aboga por "repensar el modelo de urbanismo". El socialista fue contundente al afirmar que "hay que cerrar los apartamentos que no cumplan con la normativa".

La precariedad laboral, uno de los emblemas del sector turístico valenciano, encarnado en las kellys y en los trabajadores de restauración, ha sido el gran ausente. Ninguno de los representantes ha hecho mención a este problema, que el público tampoco consideró suficientemente interesante como para preguntar por él.