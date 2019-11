María Jesús y su acordeón: “Me sigo identificando con el PP y veo fenomenalmente bien a Vox”

‘Los Pajaritos’ vuelan de Benidorm, ciudad que vio crecer este himno generacional hace casi 50 años. La acordeonista María Jesús (Cáceres, 1956) ofreció su último concierto el pasado sábado, un anuncio que llegó por sorpresa y que supone a su vez el final de El Rincón, el restaurante de la calle Gerona donde llevaba actuando casi todos los días de la semana durante los últimos seis años.

La noticia, dada a conocer a principios de esta semana, ha generado todo un revuelo en la población de los rascacielos de la que es sinónimo como artista y en cuyo municipio vecino de La Nucía fue concejala del Partido Popular entre 2003 y 2007.

¿Se marcha cansada de Benidorm? Le preguntamos. “No, yo amo Benidorm, es como vivir en un paraíso”, avanza. “No quiero ser desagradecida pero no tengo nada que agradecer a Benidorm”, añade. “Elegí esta ciudad porque ya estaba aquí pero nunca tendré que agradecerle nada a Benidorm. De hecho, yo le he hecho la propaganda de Benidorm a los países de Europa donde he actuado, pero nunca he recibido un duro por ello”, se lamenta en conversaciones con EL DIARIO.

La capital de la Costa Blanca le vio tocar el acordeón por primera vez con 11 años. “Se podría decir que era una música ambulante, tocaba en la calle”, rememora. Aunque sus inicios con este instrumento comenzaron cuatro años antes cuando se inició con el acordeón que “había trasteado” su padre. Desde entonces no se ha separado de una herramienta de trabajo que le ayudó a salir de la pobreza.

La mayor de seis hermanos había emigrado con su familia de Extremadura a la Comunidad Valenciana donde empezó a fraguarse un nombre entre bodas, bautizos y actuaciones en restaurantes. “Allá donde querían a la niña del acordeón, allí iba. Me hice super querida en las playas de Las Arenas en Valencia donde me firmaron el acordeón todos los toreros de la época y artistas como Lola Flores o Sara Montiel”, explica.

María Jesús con su acordeón en una imagen de su infancia.

Pero de aquellos años hay una imagen que a esta intérprete se le ha quedado grabada. La de los dedos ensangrentados que se le quedaban a su madre tras más de 12 horas limpiando y fregando en uno de los bares donde actuaba su hija.

A continuación, llegó Benidorm y la confirmación de que había nacido una estrella. Antes del éxito de ‘Los Pajaritos’ Maria Jesús Grados reivindica los trabajos previos, como el disco ‘El show de María Jesús’, con el que ganó el ‘cassette de oro’ y otros 38 LP (discos de larga duración) con pasodobles y tangos que le reportaron “miles y miles y miles de ventas”.

Sus apariciones en televisión en programas como ‘Salto a la fama’ o ‘Estudio Abierto’ se sucedían y entonces un día le llamaron de un programa de Bélgica. De allí se trajo “un par de partituras” con el compromiso de darle letra y una coreografía. Acababa de nacer ‘Los Pajaritos’. “Al llevarla al escenario empezó a tener éxito gracias al boca oreja; imagínate, y sin las redes sociales que tenemos hoy”, dice entre risas.

La fama le llevó a lugares dispares de Latinoamérica y Europa mientras su conquista se resistía a abandonar la lista de los 40 principales durante los siguientes tres años. “Fue precioso, salía en revistas, pero mi padre me decía que por muy alto que se esté se deben tener los pies en el suelo”.

María Jesús y su acordeón en Benidorm.

Así que volvió a sus orígenes, las actuaciones en bares y restaurantes porque confiesa: “No me he hecho rica con ‘Los Pajaritos’ ni mucho menos. Me he hecho con una pequeña estabilidad económica por trabajar muchísimo tantas décadas. He sudado mucho en mis actuaciones en Benidorm”.

A este respecto, otra faceta que no se conoce de María Jesús son sus inversiones en empresas sobre agricultura ecológica o sobre fabricación de casas que se autoabastecen de energía eléctrica, negocios cuyas acciones ya ha vendido “porque lo que quiero es dedicarme a disfrutar de la vida, que ya tengo unos años”.

Por lo pronto, piensa hacer un viaje a Bali con una amiga que le ha servido de acicate para dejar definitivamente las actuaciones en Benidorm, una decisión que llevaba años posponiendo y que argumenta bajo la máxima de que “una retirada a tiempo es una victoria”. Pero esto no significa que deje su inseparable acordeón. Con él tiene previsto “disfrutarlo” en “tantas fiestas de pueblo donde quieran escucharlo”.

Pasado político

María Jesús seguirá viviendo entre Benidorm y la localidad vecina de La Nucía donde fue regidora de la Tercera Edad por las siglas del PP en el mandato de 2003. “Una experiencia que llevo con orgullo y que fue un aprendizaje estupendo”, asegura, aunque sin embargo no repetiría porque, insiste, “quiero disfrutar de la vida”.

¿Sigue compartiendo la ideología popular? “Sí, me sigo identificando con el PP y con los partidos que hagan el bien por España”, señala. “Animo a Pablo Casado a que siga luchando para que España logre lo que necesite, trabajo para la juventud y que los mayores no tengan miedo a perder sus pensiones; y que la gente tenga derecho a una vivienda y tantas otras cosas”.

¿Y a Vox cómo lo ve? Lo veo fenomenalmente bien. Todos aquellos que quieran una España mejor, que lo consigan y allí estaremos”.