Una semana después, 13 marineros y 12 migrantes siguen "abandonados" en el Mediterráneo sin puerto de atraque

Cuando se cumple una semana del rescate de doce migrantes por parte del pesquero de Santa Pola 'Nuestra Madre de Loreto' frente a las costas de Libia, todavía se desconoce cuál será el futuro de esas personas, que comparten espacio con los trece tripulantes del barco alicantino que sigue faenando en el Mediterráneo a la espera de encontrar un puerto seguro donde desembarcar a sus inesperados ocupantes.

El patrón del barco, Pascual Durá, en declaraciones a EFE, aseguraba que se sienten "abandonados" sin que nadie les lleve "nada". Y ello a pesar de que apenas les quedan raciones de comida para cinco o seis días -el buque ha doblado el número de tripulantes con la presencia de los doce rescatados, que además se encuentran "muy nerviosos"-.

Relata Durá que se sienten "cansados y tristes" por esta situación, "exhaustos y desamparados" al ver que todo sigue igual, con la "incertidumbre" del primer día. Y el estado del mar no ayuda después de que un temporal afectara la zona en la que se encuentran, haciendo que las olas que azotaban el pesquero "parecieran montañas".

📞Pasqual Durà, patró del #NuestraMadredeLoreto, ens explica que ja estan racionant el menjar. Afirma que ningú ha contactat amb ells "ni des del Consell ni del govern central". #Actualitat #CrisiMigratòria pic.twitter.com/0Yau5c1RnS — El matí À Punt (@elmatiapunt) 29 de noviembre de 2018

También se han sentido desamparados a nivel institucional. En declaraciones a la televisión valenciana À Punt, Durá reconocía que nadie ha contactado con ellos ni desde ni desde el Gobierno central ni desde la Generalitat Valenciana: "Nos han tratado como si todos fuéramos inmigrantes, como si no lleváramos una bandera en el mástil".

Libia, un puerto 'no seguro'

La posibilidad de que se queden en Libia, como se ha barajado en alguna ocasión, parece descartada por el peligro que ello supondría para los doce africanos rescatados de una patera: no es un puerto seguro. Así lo reconoce Bruselas, que no obstante se declara "no competente" para ayudar a buscar soluciones alternativas, ya que las tareas de rescate y designación de un puerto seguro para el desembarco de personas están sujetas al derecho internacional.

El portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha pedido que la Unión Europea participe en la búsqueda de una solución urgente a la situación de 'Nuestra Madre Loreto', de manera que se garantice la seguridad del patrón y la tripulación, además de una respuesta humanitaria a los migrantes rescatados que se encuentran a bordo.

Oltra ofreció un puerto valenciano

La Generalitat valenciana, después de conocerse la situación de 'Nuestra Madre Loreto', ofreció los puertos valencianos para el atraque del pesquero alicantino, tal y como sucedió con el 'Aquarius' el pasado mes de junio. "El mar no es un lugar donde morir, sino de vida", ha declarado este jueves la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, quien ha subrayado que aunque lo lógico sería poder ir al puerto más cercano, "esa posibilidad no se da", y ha vuelto a ofrecer la Comunitat Valenciana como "tierra de acogida".

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, aseguraba que "entiende" y "respeta" los ofrecimientos de la Generalitat, pero insistió en que el barco vaya Libia porque "estamos hablando de náufragos" y las leyes marítimas internacionales señalan "como puerto seguro el de la zona de afectación del país".

Concentración en Santa Pola

El Ayuntamiento de Santa Pola ha indicado, este jueves, que está realizando "todas las gestiones oportunas" para lograr una solución "lo antes posible" y "segura" para la tripulación y los migrantes rescatados por el pesquero. Este viernes se ha convocado una concentración de apoyo a los marineros en las puertas del consistorio a las 12 del mediodía. Además, en el pleno ordinario del mes de noviembre, que se celebrará a las 17.30 horas, se leerá una declaración institucional para transmitir "apoyo a los marineros de 'Nuestra Madre Loreto', declaración consensuada por todos los grupos políticos".

Experiencia en rescates

'Nuestra Madre Loreto' ya salvó en junio de 2006 a 26 inmigrantes, uno de ellos muerto frente a las mismas costas libias. Además, en noviembre de ese mismo año también recogió a otras cuatro personas por la zona.

Además, el armador de esta embarcación y padre del actual patrón, José Durá, también rescató a 51 inmigrantes subsaharianos a cien millas de Malta en julio de 2006 a bordo del 'Francisco y Catalina'.