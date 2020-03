El alcalde de la Font de la Figuera (Compromís) pierde una cuestión de confianza vinculada al presupuesto, pero el PSPV no lo censurará

El bloqueo al que se había llegado en la Font de la Figuera con la no aprobación el pasado viernes del presupuesto municipal de 2020, hizo que el alcalde de la localidad, Vicent Muñoz (Compromís), echara un órdago para desatascar las cuentas y presentó una cuestión de confianza vinculada al presupuesto. Este miércoles Muñoz perdía la primera parte del desafío y ahora su cargo como alcalde depende de que la oposición acuerde un candidato alternativo en un mes; pero desde el PSPV ya se ha avanzado que no apoyará una moción de censura para apartar al actual primer edil.

La situación de la Font de la Figuera se da con un gobierno en minoría de Compromís con 4 concejales, mientras que en la oposición hay otros 4 del PP, 2 del PSPV y 1 concejala independiente (ex de Ciudadanos y también antingua socia de Compromís en el gobierno local). Así para que se consumara la moción de censura los socialistas deberían incumplir el pacto del Botànic en el cual se vincula a los concejales a no apartar del gobierno a socios del pacto progresista valiéndose del apoyo de partidos externos.

No obstante, según lo estipulado por la legislación, ahora se abre un mes natural para presentar una moción de censura, y cuando se presente habrá un margen de 10 días para que sea votada. Si triunfa habrá un nuevo alcalde, pero si no sale adelante -como apuntan desde el PSPV-, se aprobarán los presupuestos una vez publicados y pasados los 15 días, lo que con estos plazos no será posible hasta finales de abril o principios de mayo.

Ante esta situación Muñoz ha criticado la actitud del PSPV, reprochando a los dos concejales que no se abstuvieran en la votación de la cuestión de confianza si no van a secundar la moción de censura, y señalando que con todo lo que se conseguirá será retardar casi dos meses la puesta en funcionamiento de los presupuestos, un retraso que el alcalde califica de "innecesario" y que "no tiene ni pies ni cabeza".

En la sesión celebrada este miércoles en el ayuntamiento de la Font de la Figuera Vicent Muñoz tuvo el apoyo de diversos miembros de Compromís de la comarca, así como también de la coordinadora nacional del Bloc y coportavoz de Compromís, Àgueda Micó.