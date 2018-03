Les altres falles critiquen l'art amb 300 cadires de fusta i reivindiquen igualtat i o recerca científica

No tenen els grans pressupostos ni les dimensions de les falles d'Especial, però destaquen precisament pels seus dissenys diferents o pel compromès dels seus missatges.

I és que, hi ha vida més enllà dels tradicionals monuments, la qual cosa també contribueix a enriquir la festa.

En aquest sentit, el projecte de la falla Borrull-Socors està sent un dels més comentats. Segons ha explicat la seua presidenta, Pepa Gómez, està ideat i elaborat per quatre fallers de la comissió.

Sota el lema compartit amb la falla infantil, en formar part del conjunt, '#A100ir #A100art', han reunit 300 cadires abandonades, recollides per tot el barri, i les han disposat en forma d'iglú, un iglú al qual es podrà accedir i que serà una sort de galeria d'art urbà.

Segons Gómez, "la idea era criticar una mica diferents aspectes de l'art i als crítics d'aqueix art; a l'interior de l'iglú es podran veure altres 20 escenes, per exemple, qüestionant l'art taurí o les desigualtats entre l'home i la dona en el món de l'art".

Sobre les cadires, "la idea era treballar amb materials sostenibles i tornar una mica als orígens de l'estoreta, però des d'una visió actual".

Quant a la falla infantil, "és un altre iglú fet amb triangles de fusta i tela al que els xiquets podran entrar a jugar; per les finestres podran traure i usar les marionetes que han elaborat els xiquets per a fer representacions".

Per la seua banda, la falla Mossén Sorell-Corona, una de les principals referències dins de les falles experimentals, ha confiat enguany el seu projecte 'Salvar el Foc' obra de Fermín Jiménez Landa i executada per Manolo Martín.

Jiménez Landa va realitzar una presentació del projecte als fallers a través d'un vídeo que dóna testimoni de com l'artista salvava el foc de la cremà.

I arran d'ací, aqueixa flama ha seguit viva en tota sort de veles, candeles, escalfadors de gas; ha sigut compartida entre membres de la comissió i roman viva en les seues llars, amb l'objectiu que aqueix mateix foc forme part de multitud d'activitats de la comissió durant aquest exercici i es mantinga encès fins a la cremà de la falla de 2018.

Aquesta acció 'performativa' donarà vida a la falla que prepara amb l'ajuda del Taller de Manolo Martín, col·laborador de confiança de la comissió després de la sincronia aconseguida en el passat exercici.

Falles reivindicatives i compromeses

La falla Bailén-Xátiva, coneguda com 'La Ferroviària' dedica els seus monuments a la campanya de Creu Roja per a combatre estereotips laborals, sumant-se a la campanya 'En realitat no té gràcia'.

L'acció és possible gràcies a la col·laboració desinteressada de la comissió i a la implicació dels seus artistes fallers Raúl Martínez 'Chuky' i Víctor Navarro.

A través de l'humor, aquestes falles posen de manifest les dificultats de moltes persones per a aconseguir el seu accés al mercat laboral.

Els monuments fallers dedicats a Creu Roja Espanyola es podran contemplar en el cèntric emplaçament dels carrers Bailén amb Xátiva, enfront de l'Estació del Nord de València.

El projecte vol mobilitzar a tota la societat a favor de la igualtat d'oportunitats i de tracte, ressaltant les dificultats per a aconseguir treball per part de persones migrants i refugiades, dones, i majors de 45 anys.

Per la seua banda, la comissió Plaça Jesús ha fusionat la festa amb la divulgació científica, centrant l'activitat del seu casal en la neurociència. Lucía Hipólito i Yolanda Campos, investigadores de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València han organitzat els actes, que també inclouen una neuromascletà i la presentació d'una aplicació fallera que utilitza la realitat augmentada.

Les Falles de 2018 seran, de nou, un escenari de difusió artística i cultural dirigit a tots els públics. La Falla Plaça Jesús, amb les investigadores de la Universitat de València Lucía Hipólito i Yolanda Campos, és pionera en la incorporació de la divulgació científica al seu programa d'activitats i al seu monument faller.

Ja fa tres edicions que organitzen la 'Neuromascletà', acte divulgatiu que forma part de la setmana de coneixement del cervell impulsat per Dana Foundation, una entitat que recolza la recerca neurocientífica amb premis, la publicació de treballs i l'organització de seminaris i activitats de caràcter divulgatiu. El projecte de falla de Plaça Jesús enguany és part d'aquesta setmana del cervell.

La Falla Palleter-Erudito Orellana ha organitzat un complet programa d'activitats per als dies de Falles, que inclou tallers, lectures, jocs, jornades divulgatives i altres propostes orientades a desestigmatitzar i normalitzar la malaltia, donar suport a pacients de càncer de mama, els seus familiars i al públic en general, alhora que conscienciar sobre la importància de la recerca.

Aguest és l'objectiu prioritari del projecte solidari 'Plantar l'Esperança', que té com a protagonistes a les dones que pateixen o han patit càncer de mama i a les seues famílies, amb el qual la falla dóna un significat especial al seu 50 aniversari.