Compromís urge al Gobierno para que los cítricos se incluyan en la lista europea de vegetales de alto riesgo

El portavoz de Compromís en el Senado Carles Mulet, ha reclamado al Gobierno la inclusión de los cítricos españoles en la lista europea de vegetales de alto riesgo, petición aprobada hace tres metros en el Senado a instancia de Compromís, pero todavía no aplicada.

Mulet ha exigido al ejecutivo de Pedro Sánchez que "deje su papel pasivo y se tome de verdad las amenazas al sector citrícola", y que además de exigir a Europa que aplique la cláusula de salvaguardia respecto al acuerdo entre la UE y cinco países del sur de África, por incumplimiento estos últimos de los puntos del acuerdo, que también incluya a los cítricos en la lista de vegetales en riesgo.

Mulet ha recordado que en esta lista se incluyen aquellos vegetales necesitados de medidas de protección contra plagas de los vegetales, y en la propuesta aprobada se reclama pedir a los organismos oportunos, e instar a las autoridades europeas y estatales que redoblen los esfuerzos en los controles sanitarios en frontera para evitar la llegada a los controles aduaneros de vectores, agentes nocivos y problemas sanitarios, apostar por los puertos más preparados y que la llegada de países terceros no perjudique la sanidad vegetal española.



Según Mulet "nosotros somos muy críticos con la política fitosanitaria que hay a nivel de la Unión Europea, porque en este caso se han detectado, como decíamos, desde la aprobación del tratado con Suráfrica varias plagas de la mancha negra, por ejemplo, se detectaron más de 24 incidentes en 2016 o en 2017, y el caso es que es el propio país emisor, Suráfrica, quien decide cuando y como suspender las exportaciones en la Unión Europea. Vemos como los criterios de control fitosanitarios en los puertos españoles y europeos varían muchísimo; no es el mismo que entran cítricos por puertos valencianos que por puertos del norte o portugueses o por Róterdam; los criterios no son los mismos en todos los puertos".

Por lo tanto el senador destaca que "nosotros pedíamos modificar las decisiones de ejecución porque se establezcan criterios de sanidad vegetal, de forma que sea la misma Unión Europea y no los países emisores quienes aplico medidas para protegerse de las plagas y dolencias de cuarentena. También pedíamos establecer una armonización en nivel europeo porque todos los controles fitosanitarios en los puertos europeos sean los mismos".