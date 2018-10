Centre Jove: Una eina per treballar la igualtat d’oportunitats dels menors vulnerables

La Fundació Per Amor a l’Art ha presentat hui Centre Jove, un espai per treballar la igualtat d’oportunitats dels menors en situació de vulnerabilitat i prevenir casos de risc mitjançant tallers i activitats culturals, esportives i educatives on es fomentaran els processos de construcció de la personalitat. La iniciativa, segons paraules de Susana Lloret, directora general de la FPAA, “no la portàvem baix el braç, va ser el mateix barri qui va dir què havíem de fer”. A més, és un projecte que no vol quedar-se dins de les parets de l’edifici, sinó que també proporciona activitats extraescolars en els centres educatius de l’alumnat.

“Es tracta de tallers de desenvolupament emocional i personal per a l'alumnat (dansa urbana, percussió africana, informàtica i art terapèutic). D'esta manera, establim un vincle més estret amb el barri, propiciem una beneficiosa col·laboració entre allò públic i allò privat, multipliquem el nostre àmbit d'actuació i els proporcionem als menors una transició natural entre el seu centre educatiu i el Centre Jove", afirma Lloret. Una iniciativa a la qual tots els participants se sumen voluntàriament i amb què s'espera aconseguir una major igualtat d'oportunitats al barri de Marxalenes.

Centre Jove es centra en els menors d’entre 12 i 16 anys, tot i que també treballa en coordinació amb les seues famílies. Els objectius són desenvolupar habilitats socials, donar suport i acompanyament als usuaris en els processos de socialització, aprendre a mediar en situacions de conflictivitat, garantir un clima de convivència o proporcionar un servici de menjador, entre d’altres. “És una edat molt delicada perquè amb l'entrada a secundària molts perden el servei de menjador dels seus centres, i a més passen a tindre les vesprades lliures. I no a tots els espera algú a casa amb propostes interessants per a omplir-les, i allunyar-los de l'absentisme i els ambients negatius", ha explicat Lloret aquest matí.

Segons la responsable de l'Àrea Social de FPAA, Sole Martínez, la intenció no és “ser una ludoteca", volen “acompanyar-los i donar-los suport en la seua etapa de transició a la vida adulta, estimular la seua autoestima i evitar que abandonen el sistema educatiu. I per aconseguir-ho, treballarem tant amb els menors com amb les seues famílies i els seus centres educatius".

Tallers per potenciar l’autoestima i les emocions

Entre les activitats culturals, està oferir diferents tallers on es faran servir de l’art com una eina per a treballar l’autoestima i les emocions. Segons expliquen, molt sovint els menors són capaços d’expressar a través de les seues creacions el que no són capaços de dir amb paraules. Per això volen estimular eixa via de comunicació i potenciar les habilitats artístiques, generant també sinergies amb el centre Bombas Gens. També faran tallers esportius, on utilitzaran l’esport com a instrument d’autoconeixement del cos i de promoció de la salut per fomentar i establir relacions positives amb un grup d’iguals.

El projecte es desenvolupa en un edifici de nova construcció de 1.388 m2 distribuïts en quatre plantes. Dissenyat per l'equip d'arquitectes de Bombas Gens, s'ha tingut en compte la seua integració en l'esmentat conjunt, catalogat com a Bé de Rellevància Local. Així, l'ampliació ha buscat acomodar els nous usos respectant al màxim l'estructura arquitectònica del complex original.

La planta primera compta amb una sala de professors, un despatx de direcció i una sala informàtica. Es completa amb tres aules, sent possible unir dues d'elles mitjançant envans mòbils per afavorir la realització d'activitats comunes o especials. Un recurs que s'ha utilitzat en totes les plantes per fer més versàtils els espais. La planta segona està dedicada a activitats com els tallers relacionats amb l'art i l'expressió corporal o els preprofessionals (perruqueria i electricitat). La tercera es destina al menjador, equipat amb una cuina per donar servei i per a la realització de tallers de restauració.