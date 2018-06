Leo Nucci, Plácido Domingo i el pianista Lang Lang en la propera temporada del Palau de Les Arts

Susana Lloret, la recén estrenada presidenta del Patronat del Palau de les Arts, ja ha presentat la temporada 2018-2019, una aposta pel gran repertori líric, el ballet clàssic, la sarsuela i la tradició musical valenciana que pretèn eixamplar el públic del coliseu valencià. Per això, oferiran 36 funcions d’òpera, 6 representacions de ballet clàssic amb orquestra, 12 concerts simfònics, 2 cites amb la música de cambra, 3 recitals, més de 20 dies d’activitats gratuïtes i més d’una quinzena de propostes didàctiques. L'activitat comença al públic a mitjan setembre amb una pretemporada a preus populars, amb localitats d’òpera entre 7 i 50 euros i de concerts entre 10 i 20 euros, i representacions de l’òpera ‘Turandot’, de Puccini; el concert ‘Homenatges. Matilde Salvador i Claude Debussy’; una vetlada de sarsuela i música espanyola, i el concert Noves Veus.

Entre els plats forts ja en temporada, ve l’òpera italiana, amb Verdi i Puccini al capdavant, i el debut valencià del baríton Leo Nucci, intèrpret de referència de Rigoletto, que interpretarà amb el director d'orquestra Roberto Abbado. Els seus noms se sumen al del reconegut pianista Lang Lang, que s'afegeixen importants figures que tornen a les Arts, com els cantants Dmitry Korchak, Artur Ruciński, Celso Albelo, Michele Pertusi, Jessica Pratt i Yijie Shi, així com directors d’escena de la talla de Graham Vick, Mariusz Treliński o Emilio Sagi.

A més d'Abbado, l'Orquestra de la Comunitat Valenciana també tindrà batutes excelses com Gustavo Gimeno, Henrik Nánási, Guillermo García Calvo o el valencià Jordi Bernàcer. De l'escena valenciana cantaran veus com Cristina Faus, Maite Alberola i Carmen Romeu, i el director d’escena Emilio López presentarà la sarsuela La malquerida, de Penella.

En l’apartat operístic, obri el curs una nova coproducció amb el Festival de Macerata de La flauta màgica, de Mozart. Hi haurà una incursió de Roberto Abbado en el Verdi més desconegut amb I masnadieri i torna l’òpera russa amb Iolanta, de Txaikovski, sota la direcció d’Henrik Nánási.

En l’apartat artístic, Plácido Domingo, en les seues facetes de cantant i director d’orquestra, manté el seu vincle amb València, que es materialitza en dos compromisos, a més de la celebració del X aniversari del seu Centre de Perfeccionament.

Tot sota el lema “Les emocions a flor de pell”, que preten mostrar l’obertura de les Arts a un públic ampli, així com l’esperit de la programació que “vol fer protagonistes les persones, la ciutadania, i evidenciar l’obertura del teatre a la societat”, segons ha destacat Susana Lloret. “L’art en general, i la música i la lírica en particular, expressen sentiments i emocions que són patrimoni de totes les persones. Per això, la pell humana, d’homes i dones de diferents edats, és el fil conductor que ens narra què passarà a les Arts durant els pròxims mesos”, ha subratllat la presidenta del Patronat de les Arts.

El secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona ha destacat que el nou curs és “una temporada compacta i diversa, en la línia dels grans teatres d’òpera, però sense oblidar les particularitats del seu entorn i del seu públic”.