El PP pide dimisiones al gobierno de Sagunt por un mural de Elías Taño con homenaje a los condenados de Altsasua

Un fragmento en un rincón del mural pintado por el artista Elías Taño con el lema 'Altsasukoak aske!' (libertat para los de Altsasua) dentro del concurso impulsado por el Ayuntamiento de Sagunt 'Més que murs', ha provocado las críticas airadas del PP llegando a pedir la dimisión del concejal responsable de la organización.

El mural, pintado sobre las paredes del mercado municipal de Sagunt, contiene diferentes críticas político-sociales, que van desde el mensaje 'CIES no' o el 'No es no' a las críticas al estado de Israel con la representación e una bomba con el símbolo de la estrella de David.

En un mensaje en redes sociales el PP afirmaba que con este mural el cuatripartito que conforma el gobierno de Sagunt (Compromís, EUPV, PSPV y ADN-Morvedre) "apoya los delitos de atentado ocurridos en Alsasua contra los agentes de la autoridad, dos guardias civiles y sus novias".

El cuatripartito de Sagunto realiza un mural municipal con el ALTSASUKOAK ASKE que apoya los delitos de atentado ocurridos en Alsasua contra los agentes de la autoridad, dos guardias civiles y sus novias @PPSagunto @PPVasco @guardiacivil pic.twitter.com/vyOYv0lEhd — Grupo Municipal PP Sagunto (@PpGrupo) 13 de junio de 2018

Además el PP ha pedido la dimisión del concejal de Juventud y Tiempo Libre, Guillermo Sampedro (EUPV) y que se borre del mural la parte del mensaje, tildando tanto al concejal como al alcalde Francesc Fernández (Compromís) de hacer una "uso políticos" de los espacios públicos.

Esta polémica se produce días después de que el Ayuntamiento de València multara a la empresa de limpieza de la ciudad por borrar otro mural del mismo autor dedicado íntegramente a esta misma causa política, y a quien han ofrecido otro espacio para que vuelva a pintar otra obra con la misma temática.